¿Desde cuándo puede un cachorro quedarse solo en casa? Claves para una buena habituación

"¿Cuánto tiempo tarda un perro en aprender a quedarse solo?" Esta es una de las consultas más frecuentes entre quienes acaban de incorporar un perro a su hogar. La inquietud es lógica: la vida cotidiana exige ausencias, y lograr que el perro pueda tolerarlas sin sufrir es una necesidad para el bienestar de todos.

Entre la habituación y la ansiedad: dos caminos muy distintos En los casos de perros jóvenes o recién adoptados, la dificultad para quedarse solos puede deberse simplemente a que no han sido habituados todavía. En estas situaciones, un proceso progresivo de adaptación suele bastar. La duración de este proceso es variable: algunos perros logran quedarse solos sin problemas tras unos días, mientras que otros pueden necesitar semanas o incluso meses.

Sin embargo, hay perros que, pese a los intentos de habituación, no logran adaptarse y muestran señales evidentes de malestar. Cuando esto ocurre, puede tratarse de un problema de ansiedad por separación, una condición emocional que requiere un abordaje específico y profesional.

¿A qué edad se puede empezar a dejar solo a un cachorro? Desde etapas tempranas es posible y recomendable introducir pequeñas ausencias que el perro pueda gestionar. Salir de la habitación durante unos minutos, cerrar una puerta brevemente o crear rutinas donde el humano quede fuera del campo visual del cachorro por períodos muy cortos puede ser el inicio de una buena habituación. Lo fundamental es que estas experiencias no generen estrés.

Forzar separaciones prolongadas desde el principio o ignorar las señales de malestar puede aumentar el riesgo de que se desarrolle una ansiedad por separación más adelante.

¿Cuánto tiempo puede estar solo un perro sin problema? La respuesta depende del individuo. Algunos perros adultos bien habituados pueden permanecer varias horas solos sin mostrar signos de malestar. Otros, sin embargo, sufren aunque la ausencia sea breve. El problema no radica en la duración en sí, sino en la capacidad del perro para gestionarla emocionalmente.

Si un perro ladra, llora, destruye objetos o presenta síntomas físicos (como vómitos o diarrea) durante las ausencias, es posible que esté enfrentando un problema de ansiedad por separación. En estos casos, conviene realizar una evaluación profesional. En la página de CANMIGOS (especialistas en ansiedad por separación canina) se explica con detalle qué es la ansiedad por separación canina y cómo detectarla.

¿Qué hacer si un perro no sabe quedarse solo? La solución pasa por diseñar un proceso adaptado a cada caso. En situaciones donde no se ha desarrollado aún una ansiedad por separación, puede bastar con una habituación progresiva, siempre cuidando que el perro se mantenga tranquilo durante los ejercicios.

En cambio, si el perro ya presenta signos claros de malestar cuando se queda solo, será necesario aplicar un protocolo estructurado, como el Método DAPS®, desarrollado por CANMIGOS. Este enfoque, basado en la desensibilización sistemática y adaptado al ritmo de cada perro, ha demostrado ser eficaz en cientos de perros para abordar esta problemática emocional de forma respetuosa y personalizada.

¿Cómo calmar a un perro que se queda solo y sufre? No existen soluciones inmediatas ni atajos efectivos. Las técnicas basadas en distracciones o entretenimiento —como dejar juguetes, encender la televisión o usar feromonas— pueden tener efectos limitados o nulos si el perro está experimentando ansiedad.

Lo más efectivo es ayudarle a comprender, mediante una metodología gradual, que quedarse solo no supone un riesgo. Este tipo de aprendizaje, bien guiado, permite que el perro sustituya el miedo por calma. En este vídeo del canal de YouTube de CANMIGOS, se explica cuánto tiempo puede requerir este proceso cuando se trata de un caso de ansiedad por separación.

La importancia de una intervención temprana Intervenir a tiempo marca una gran diferencia. Si se detectan señales de malestar en las primeras fases del proceso, una buena intervención puede evitar que el problema se agrave. En este contexto, el trabajo de profesionales especializados, como los de CANMIGOS, puede ser clave para transformar la experiencia del perro y garantizar su bienestar emocional a largo plazo.

Conclusión Cada perro es único, y no existe una regla general sobre cuánto tiempo tarda en aprender a quedarse solo. Lo que sí está claro es que la observación atenta, la progresividad y el respeto a los límites emocionales de cada individuo son elementos esenciales para un buen resultado. La experiencia muestra que, cuando se cuenta con una guía adecuada, incluso los casos más complejos pueden encontrar una vía de solución estable y duradera.