Bioparc Fuengirola y Mi Sol Energy firman un acuerdo para la transformación energética solar del parque

En línea con su firme compromiso con la sostenibilidad y el respeto al medioambiente, Bioparc Fuengirola ha confiado en la empresa de energía solar en Málaga Mi Sol Energy para desarrollar uno de los proyectos fotovoltaicos más ambiciosos del entorno urbano de la Costa del Sol. La instalación solar cubrirá distintas áreas del parque y se ejecutará en varias fases, con finalización prevista para octubre de 2025.

La instalación, diseñada para optimizar el autoconsumo energético de Bioparc Fuengirola, supondrá la generación de una potencia pico total de 207,93 kWp y una producción estimada de 298.400,48 kWh anuales de forma que permitirá al parque de conservación de animales generar con energía solar un 21,19% total del consumo energético anual.

El sistema estará compuesto por 478 paneles solares, con una potencia unitaria de 435 W, repartidos en diferentes zonas del recinto según el estudio de eficiencia y viabilidad técnica realizado por los ingenieros de Mi Sol Energy.

Para Bioparc Fuengirola la instalación fotovoltaica que acometerá con Mi Sol Energy supone una apuesta decidida por la sostenibilidad: "Este proyecto no solo representa un paso decisivo en la descarbonización de nuestras operaciones, sino que también refuerza nuestro modelo de gestión comprometido con la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental", explican desde la dirección de Bioparc Fuengirola.

El sistema se implementará sobre diferentes estructuras (coplanares y Solarbloc), abarcando cuatro zonas diferenciadas del parque —zonas A, B, C y D—, con distintas configuraciones de inversores que alcanzan en total los 300 kWn. La instalación será trifásica (3.0TD) y permitirá tanto el autoconsumo como la inyección de excedentes a la red eléctrica si se produce.

En este sentido, el Director Técnico de Bioparc Fuengirola, Diego Rosado, ha destacado la capacidad de resolución de Mi Sol Energy dada la complejidad del proyecto “puesto que muchos recursos sostenibles están reñidos con la belleza de la naturaleza, que es justo lo que mejor sabemos representar en Bioparc Fuengirola, después de cuidar a nuestros animales.” Y recalca: “Mi Sol Energy ha entendido ese concepto que tanto defendemos y, después de muchas reuniones, el proyecto final ha encajado perfectamente con las prioridades de Bioparc Fuengirola”.

Además, el proyecto cuenta con el respaldo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fondos europeos Next Generation y el apoyo de APiema como entidad colaboradora.

El director de Mi Sol Energy, José Javier Sagredo, ha subrayado la importancia de esta colaboración: “Bioparc Fuengirola es un referente en sostenibilidad y educación ambiental, por lo que estamos especialmente orgullosos de acompañarlos en su camino hacia el autoconsumo energético con una solución a medida, eficiente y robusta.”

Con esta iniciativa, Bioparc Fuengirola se posiciona como una de las primeras entidades zoológicas en España en integrar de forma activa una estrategia de energía solar distribuida, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con una clara orientación hacia el futuro energético responsable.

Además, esta acción permitirá al parque seguir avanzando en su estrategia orientada a reducir su huella de carbono para lograr un modelo energético más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Este nuevo sistema de generación de energía limpia se suma a otras medidas implementadas en el parque que promueven la sostenibilidad ambiental. Entre ellas, destacan la monitorización inteligente de los procesos de filtración del agua que conforma los hábitats de las distintas especies, garantizando así un uso más racional y eficiente de este recurso vital. Asimismo, Bioparc Fuengirola colabora con una gran superficie de distribución para reutilizar excedentes de frutas y verduras que, cumpliendo los estándares nutricionales exigidos, son destinados a las dietas diarias de los animales. Esta práctica no solo reduce el desperdicio alimentario, sino que también alarga el ciclo de vida de los productos y fomenta la economía circular.

