PATRICIA ILLERA debuta en el TEATRO DE LA MAESTRANZA con CARMEN

El origen del personaje de Carmen es Sevilla, interpretar Carmen en "su tierra", es todo un reto. - Patricia Illera

Carmen es el rol más representado por la mezzosoprano madrileña. En esta ocasión lo hace en el contexto del proyecto educativo "Más que Ópera" bajo el amparo del tenor Aquiles Machado.

Patricia Illera llega al Teatro de la Maestranza de Sevilla con motivo del 150 aniversario de la muerte de Georges Bizet para interpretar su rol más icónico: Carmen. Los próximos 12 y 13 de junio a las 18.00 horas tendrán lugar las representaciones de esta obra maestra de la música clásica. Con toques pedagógicos, esta ópera llega al escenario de la Maestranza gracias al esfuerzo del teatro sevillano y al proyecto educativo de la asociación “Más que Ópera” que nace bajo el amparo del tenor Aquiles Machado. Siendo Carmen el rol más representado por la mezzosoprano madrileña sigue siendo un desafío por la localización: “El origen del personaje de Carmen es Sevilla, interpretar Carmen en "su tierra", es todo un reto".

Patricia Illera se consolida como una de nuestras mezzosopranos emergentes con mayor proyección. Próximamente volverá con el Requiem de Mozart al Auditorio Nacional de Música, reaparecerá en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria en su Festival de Zarzuela con La Revoltosa, ofrecerá dos conciertos en templos musicales de la República Checa (Filharmonie Brno y Bohuslav Martinů Hall) e interpretará el rol protagonista de la ópera María de Buenos Aires en Opéra-Théatre de Metz (Francia).

Patricia se forma en EEUU (Jacobs School of Music – IU University). Es allí donde debuta el rol de Carmen en el Musical Arts Center y da voz a dos espectáculos de nueva creación “A journey with Alfonsina” (Buskirt-Chymley Theater) y “The film music of Alberto Ginastera” (Auer Hall). Tras su vuelta a Europa a podido cantar, entre otros, en la Ópera de A Coruña, la Ópera de Las Palmas, en la Opéra-Théatre de Metz (Francia), el Eduard Von Winterstein Theater (Alemania), en el Festival Lírico “Ópera de Benicassim”, el Festival de Teatro Clásico de Almagro y para el Teatro Real en su sede Real Teatro de Retiro.