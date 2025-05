Easypromos automatiza la validación de tickets con IA para campañas promocionales más seguras

En el marco del AI Prompt Day, celebrado recientemente en Barcelona, se presentó una de las innovaciones más prometedoras en el ámbito del marketing promocional automatizado. Easypromos, empresa especializada en soluciones digitales interactivas, expuso ante la comunidad de marketers su desarrollo más reciente: un sistema de validación de tickets con IA orientado a campañas del tipo “Compra y gana”. Esta herramienta resuelve uno de los grandes desafíos en promociones con comprobantes de compra: obtener datos estructurados de los tickets y validarlos de forma eficaz, segura y escalable. Durante el evento, Carles Bonfill, CEO de Easypromos, compartió los aspectos técnicos y estratégicos de esta solución, que combina IA, experiencia de usuario y control antifraude en tiempo real.

¿Cómo surgió la necesidad de desarrollar una herramienta de validación de tickets con IA dentro de Easypromos?

La necesidad nace directamente sobre el terreno: de lo que vemos cada día hablando con marcas de gran consumo. Todas quieren lo mismo: conectar directamente con su consumidor final, saber quién es, qué compra, cuándo y dónde. Pero si vendes a través de supermercados, hipermercados o ecommerce, ese dato se pierde. Hasta ahora, la única forma de recuperarlo era "ensuciando el producto", como dicen muchos responsables de marketing: añadiendo un código único en cada envase. Es costoso, lento y requiere coordinarse con producción, lo que frena muchas promociones.

Por eso los tickets de compra son una gran alternativa: están ya en manos del consumidor, y reflejan lo que realmente ha comprado. El problema es que no hay un ticket igual a otro. Cada tienda, cada cadena, cada ecommerce tiene su propio formato, su forma de nombrar los productos... validar todo eso manualmente es inviable. Y ahí entra la IA.

Con IA podemos automatizar la lectura y validación de tickets de múltiples formatos, identificar los productos comprados y construir sobre ello promociones digitales más ágiles, más escalables y con menos fricción. Esto permite a las marcas lanzar campañas en semanas en lugar de meses, y sin depender de producción. Además, abre la puerta a una relación directa con el consumidor, con datos de compra reales y con opciones de hiperpersonalización en futuras comunicaciones.

¿Qué tecnologías específicas están detrás del sistema y cómo aseguran la precisión en la lectura de los tickets?

Detrás del sistema hay una combinación de tres capas tecnológicas que trabajan en conjunto:

OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres): es la base. Extrae el texto de la imagen del ticket de compra.

Inteligencia Artificial: interpreta y estructura esa información. Aquí es donde la IA entiende los datos desordenados del ticket y les da forma, localiza nombres de productos, fechas, importes, unidades…

Tecnología propia de Easypromos: sobre esa información estructurada aplicamos reglas de validación para detectar duplicados, fraudes o productos que no corresponden a la promoción, y además activar recompensas según lo que haya comprado el usuario.

Llevamos más de cinco años trabajando con tickets y OCR, y eso nos ha dado una visión muy clara de sus límites. Gracias a esa experiencia, supimos exactamente dónde debía entrar la IA para elevar la precisión del sistema. El resultado es una solución robusta y flexible, que funciona con tickets de cualquier cadena, y que permite automatizar promociones complejas sin perder control ni fiabilidad.

¿Cuáles fueron los principales retos técnicos y operativos a la hora de implementar esta solución en promociones reales?

El mayor reto no ha sido la tecnología en sí, sino garantizar que todo funcione de forma fluida para el usuario final. La inteligencia artificial necesita una foto nítida y bien tomada para hacer su trabajo con precisión. Y conseguir eso no depende de la IA, sino de cómo guiamos al usuario en el proceso. Por eso invertimos mucho esfuerzo en diseñar una experiencia de usuario intuitiva, haciendo pruebas con todo tipo de participantes, hasta lograr que la mayoría suban fotos válidas a la primera.

El segundo gran reto está del lado de las marcas: muchas tienen cientos de referencias distintas, y cada distribuidor las nombra de forma diferente en los tickets. Tuvimos que crear herramientas para facilitar la carga de esta información y entrenar la IA para reconocer todas las variantes posibles. Pero una vez configurado, el sistema no solo valida tickets, sino que identifica productos, genera estadísticas de consumo reales, y permite automatizar promociones complejas con una agilidad nunca vista.

Además, incorporamos un sistema mixto: cuando hay dudas, el ticket no se rechaza automáticamente, sino que pasa a revisión manual. Esto nos permite mejorar la IA con cada caso, haciendo el sistema cada vez más preciso y flexible.

¿De qué forma este desarrollo mejora la experiencia del usuario en campañas de “Compra y gana”?

Lo cambia todo. Antes, participar en una promoción con ticket de compra era lento, incierto y, a veces, frustrante. Tenías que rellenar campos, subir la foto y esperar días a que alguien revisara manualmente si todo estaba correcto. Ahora, gracias a la validación instantánea con IA, el usuario sube su ticket y en segundos sabe si ha sido validado o no, y qué recompensa obtiene.

Esto nos permite introducir dinámicas mucho más emocionantes y gamificadas, como un rasca y gana o una ruleta de premios digital que se activa justo después de validar el ticket. Si el usuario ha comprado varios productos, puede tener más oportunidades de jugar o ganar más premios. Esta inmediatez es lo que realmente genera engagement: pasas de una experiencia pasiva a una experiencia activa y divertida.

Además, la nueva tecnología reduce la fricción al mínimo. El usuario solo tiene que identificarse y subir su ticket. Ya no tiene que introducir manualmente los datos del recibo, ni interpretar si su participación es válida: el sistema le informa en todo momento del estado. Se siente acompañado, y eso mejora radicalmente la percepción de la marca y de la promoción.

¿Cómo se adapta el sistema a distintos tipos de tickets y comercios, considerando la diversidad de formatos?

Este es, sin duda, uno de los avances más revolucionarios que nos ha permitido la inteligencia artificial. El sistema no se limita a leer el contenido del ticket: lo interpreta. Es capaz de identificar la fecha, el nombre del comercio, los productos comprados o el importe total, aunque cada ticket los muestre en un lugar diferente y con formatos muy diversos. Ya no dependemos de plantillas fijas ni de diseños predefinidos. El sistema aprende a reconocer patrones, comprende el contexto y asocia la información correctamente, incluso cuando los productos aparecen con nombres abreviados o redactados de forma distinta según el distribuidor.

Además, analiza en detalle cada línea de compra. No solo detecta la presencia de un producto de la marca, sino también la cantidad comprada y las condiciones asociadas. Esto permite aplicar reglas complejas como “una participación por cada dos unidades adquiridas” o “si el gasto supera los 5 euros en productos de la marca”. Gracias a esta flexibilidad, las marcas pueden diseñar promociones mucho más sofisticadas, manteniendo siempre el control y garantizando una experiencia fluida para el usuario.

¿Qué impacto espera Easypromos a nivel de adopción por parte de marcas que aún no utilizan IA en sus dinámicas promocionales?

En el AI Prompt Day de Barcelona quedó claro que la inteligencia artificial avanza muy rápido en marketing digital. Pero también que no todas las marcas tienen que dominarla para empezar a usarla. Proveedores como Easypromos, Google o Meta ya la están integrando en sus herramientas, lo que permite a las marcas adoptarla de forma natural y sin complicaciones.

Nuestro objetivo es precisamente ese: que la IA trabaje para las marcas, automatizando tareas pesadas como la validación de tickets, y permitiendo campañas más ágiles, efectivas y creativas. Al final, la IA no sustituye, sino que complementa. Bien usada, se convierte en una aliada clave para cualquier estrategia de marketing.

Un paso adelante en la automatización promocional La propuesta presentada por Easypromos no solo resuelve una necesidad concreta, sino que marca un precedente en la incorporación de inteligencia artificial al marketing promocional. Al automatizar la validación de tickets con IA, se agilizan los procesos, se reducen los errores humanos y se fortalece la confianza en las dinámicas de participación. Con esta solución, la compañía liderada por Carles Bonfill reafirma su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la fidelización de clientes y la mejora continua de la experiencia digital.