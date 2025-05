Consejos para comprarse un coche de segunda mano y acertar

Comprar un vehículo usado puede ser una de las decisiones más inteligentes desde el punto de vista económico, pero también una de las más arriesgadas si no se tienen en cuenta ciertos factores clave.



Hoy en día, el mercado de vehículos de ocasión en España atraviesa un momento de gran actividad. Según los datos más recientes publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), durante 2024 se han registrado más de 1,9 millones de transferencias de coches usados en el país, lo que supone un repunte del 5,4% respecto al año anterior.

Este crecimiento evidencia que cada vez más personas optan por esta alternativa, buscando ajustar el presupuesto sin renunciar a la movilidad.

Por qué el mercado de ocasión está en auge

Los elevados precios de los coches nuevos, sumados a los largos plazos de entrega derivados de la escasez de microchips, han hecho que muchas personas recurran al mercado de segunda mano.

Este auge se traduce en una mayor oferta, pero también implica que se debe ser más cauteloso a la hora de tomar decisiones. Tener claros algunos consejos para comprar coches de segunda mano y acertar puede marcar la diferencia entre una buena inversión y un quebradero de cabeza.

El perfil de comprador también ha evolucionado. Hoy en día, los consumidores están más informados y realizan comparativas detalladas antes de decantarse por un modelo. No obstante, esto no garantiza que el proceso esté exento de riesgos si no se aplica una estrategia adecuada.

Tener en cuenta todos los gastos

Uno de los errores más comunes al adquirir un vehículo usado es centrarse únicamente en el precio de venta. Lo cierto es que el desembolso va más allá. Es necesario tener en cuenta el coste del cambio de titularidad, las tasas administrativas, una posible revisión mecánica, la contratación de un seguro y, en algunos casos, el pago de impuestos atrasados si el coche tiene más de un propietario anterior.

A la hora de aplicar los consejos para comprarse un coche de segunda mano y acertar, resulta fundamental calcular con precisión todos estos aspectos. De esta manera, se evitan sorpresas que puedan desequilibrar el presupuesto previsto para la compra.

Elegir el modelo adecuado según tus necesidades

Seleccionar el vehículo en función del uso real que se le va a dar es otro de los aspectos esenciales. No siempre el coche más atractivo visualmente es el más conveniente para el día a día. El entorno en el que se va a conducir (ciudad, carretera, zonas rurales), la frecuencia de uso o las restricciones medioambientales en determinadas ciudades son factores que deben influir en la decisión.

También conviene investigar la fiabilidad del modelo en cuestión. Existen bases de datos y estudios de fiabilidad publicados por organismos independientes que permiten conocer cuáles son los vehículos que presentan menos averías a lo largo del tiempo. Aplicar este tipo de criterios forma parte de los consejos para comprarse un coche de segunda mano y acertar, especialmente cuando se quiere evitar el paso frecuente por el taller.

No fiarse únicamente de la apariencia exterior

En muchas ocasiones, un coche puede parecer bien cuidado por fuera, pero esconder problemas serios bajo el capó. Por eso, solicitar el historial del vehículo es un paso que no se puede saltar. Este documento, accesible a través de la DGT, permite conocer si el coche ha pasado por embargos, ha tenido cargas financieras, ha sufrido accidentes o incluso si ha sido dado de baja temporal o definitiva.

Contar con esta información es uno de los consejos para comprarse un coche de segunda mano y acertar que más tranquiliza a los compradores. Además, este paso ofrece la posibilidad de detectar posibles manipulaciones en el kilometraje o fraudes en la documentación.

La importancia de una inspección mecánica profesional

Uno de los puntos clave para garantizar una compra segura es llevar el vehículo a un taller de confianza antes de cerrar el trato. Aunque algunos compradores cuentan con ciertos conocimientos mecánicos, lo más recomendable es que un profesional realice una revisión completa del coche. Esta inspección debería incluir componentes como el sistema de frenos, la suspensión, el motor, el embrague, los neumáticos y los niveles de fluidos.

Este análisis puede sacar a la luz problemas ocultos que no se aprecian en una simple prueba de conducción. Invertir en este paso, aunque suponga un gasto adicional, puede ahorrar muchos problemas en el futuro y es una práctica habitual entre quienes siguen los consejos para comprarse un coche de segunda mano y acertar.

Comprar con contrato y respaldo legal

En cualquier compraventa es imprescindible formalizar un contrato por escrito que refleje todos los datos relevantes: identificación del comprador y vendedor, características del vehículo, kilometraje, precio y condiciones de pago. Este documento no solo es una garantía para ambas partes, sino que también será útil en caso de surgir problemas posteriores.

Si se compra a un particular, no existe obligación de ofrecer garantía, pero si se adquiere a través de un profesional, este debe dar como mínimo un año de garantía legal. Aquí también entran en juego los consejos para comprarse un coche de segunda mano y acertar, ya que muchas personas desconocen sus derechos en este tipo de transacciones.

Informarse y no precipitarse

La prisa es mala consejera en cualquier compra importante, y más aún cuando se trata de un vehículo. Comparar precios, contrastar opiniones, consultar con expertos o incluso probar varios modelos antes de decidirse son acciones que ayudan a tener una visión más clara del mercado.