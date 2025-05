Can Corda ofrece casas vacacionales en Formentera rodeadas de naturaleza

La isla de Formentera ha sabido preservar su esencia gracias a una implicación constante de sus habitantes y a un enfoque turístico respetuoso con el entorno. Lejos del urbanismo intensivo de otros destinos del Mediterráneo, Formentera apuesta por alojamientos que se integran en el paisaje y que transmiten el valor de lo natural y lo auténtico.

A esta singularidad se suma la influencia de elementos como la posidonia oceánica, que actúa como filtro marino natural y protege la transparencia de sus aguas. En este sentido, cobran especial protagonismo las casas vacacionales en Formentera que mantienen un equilibrio entre comodidad y respeto por el medioambiente.

Es el caso de Can Corda, un conjunto de cinco viviendas situadas en Es Cap de Barbaria, uno de los rincones más tranquilos y emblemáticos de la isla.

Un enclave privilegiado entre sabinas y pinares La finca de Can Corda se localiza en la zona suroeste de Formentera, en las inmediaciones del faro de Es Cap de Barbaria. Todas las casas están perfectamente integradas en un entorno boscoso dominado por sabinas, pinos y matorrales típicos del paisaje balear. El acceso a cada una de ellas se realiza por un camino asfaltado, lo que facilita el tránsito sin alterar el entorno natural.

Este conjunto de alojamientos se encuentra a pocos kilómetros de lugares emblemáticos como Cala Saona, la localidad de Sant Francesc o el puerto de La Savina. La disposición estratégica de las viviendas permite disfrutar de privacidad y tranquilidad, sin renunciar a servicios básicos ni a la posibilidad de realizar actividades al aire libre como senderismo, paseos en bicicleta o visitas culturales a torres de vigilancia y mercados artesanales.

Cinco viviendas con personalidad propia Cada una de las casas de Can Corda presenta unas características únicas, adaptadas a diferentes necesidades de alojamiento. Casita, la más espaciosa, ofrece capacidad para ocho personas y se distribuye en dos plantas con cuatro dormitorios dobles, cinco baños, una cocina equipada y piscina privada. Su diseño destaca por su luminosidad y su integración con el bosque que la rodea.

Piedra, por su parte, cuenta con tres dormitorios y dos baños, muros gruesos de piedra y vigas de madera. Su porche exterior con barbacoa y mobiliario de jardín la convierte en una opción ideal para estancias más íntimas.

Romero, de estilo mediterráneo con paredes encaladas, dispone de cuatro dormitorios, cuatro baños, cocina abierta al salón y una piscina privada con solárium. Lavanda combina muros de piedra y estética minimalista. Sus espacios amplios y bien iluminados, junto a su porche con barbacoa, la hacen idónea para familias.

Santolina, situada en una zona elevada, ofrece vistas privilegiadas a La Mola. Tiene cuatro dormitorios, tres baños, piscina, y destaca por la luminosidad interior y el diseño sobrio de sus espacios comunes.

Naturaleza, descanso y sostenibilidad La ubicación de Can Corda, en una zona sin masificar y de acceso limitado, contribuye al modelo de turismo sostenible que caracteriza a la isla. Las casas vacacionales en Formentera que forman parte de esta finca se alinean con una forma de viajar pausada, donde el silencio, la contemplación del paisaje y el respeto por el entorno definen una experiencia distinta.

Can Corda mantiene viva la esencia mediterránea a través de una propuesta de alojamiento que prioriza la autenticidad, el bienestar y la convivencia con la naturaleza.