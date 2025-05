La Unidad Integral de Lipedema de Kclinik, una especialización que el sistema español sanitario reclama

El lipedema es una patología crónica que va más allá de la estética y que puedeafectar hasta un 16% las mujeres a nivel global.

La alianza entre elHospital HLA Universitario Inmaculada y Kclinik, clínica boutique de referencia en el tratamiento de la obesidad en Granada, se ha materializado en la Unidad Integral de Lipedema, un importante avance en el abordaje especializado de esta enfermedad crónica que afecta casi exclusivamente a mujeres. De hecho, se estima que hasta un 16% las mujeres a nivel global pueden padecerla. En España, esta cifra podría traducirse enmás de 2 millones de mujeres afectadas. Asegura el Dr. Pablo Castro, cirujano cardiovascular, que esta Unidad representa “una oportunidad muy importante para todas las personas queactualmente tienen este problema de salud”. Otro de los datos preocupantes es que más del 50% las mujeres con obesidad podrían padecer también lipedema, lo que complica su diagnóstico y tratamiento. Por ello, una de las consecuencias indirectas de la enfermedad es que el lipedema continúa siendo infra diagnosticado y frecuentemente confundido con otras patologías como la obesidad o el linfedema. El Dr. Castro advierte que“se trata de una enfermedad muy prevalente, sin embargo, poco diagnosticada”. En su caso, como cirujano cardiovascular, aporta su experiencia en el diagnóstico diferencial inicial y en el planning terapéutico, así como en el seguimiento a medio y largo plazo de estos pacientes que, en muchas ocasiones, tienen asociadas una patología venosa.

Una enfermedad silenciosa El Dr. Héctor Hurtado, cirujano plástico especializado en Lipedema, explica que “el lipedema es una enfermedad muy mal agradecida porque no es una fiebre que se puede medir con un termómetro y tampoco es un corte que sale sangre. Es una grasa que está ahí que parece obesidad y no lo es y que te está torturando día sí y día también”. Esta acumulación patológica de grasa en piernas y/o brazos no responde a dieta ni ejercicio, y que, además de dolor, provoca hipersensibilidad y hematomas.

La importancia de tratar el lipedema correctamente, con asesoramiento de un experto en el tema, reside en que, como indica el Dr. Hurtado, el primer contacto con los médicos de familia suele ser negativo. “Lejos de ser tu personal de ayuda, que es lo que uno busca como persona normal, no ven o no entienden que ese dolor está ahí y te mandan probablemente una dieta o que vayas a hacer ejercicio. La persona que te tenía que ayudar te acaba de cerrar la puerta porque no entendió la enfermedad”.

Esta situación implica que, “aparte del dolor físico que ya tenías, ahora tienes un dolor emocional”, sostiene el cirujano plástico. Por estos motivos, el experto en Lipedema insiste en la necesidad de hablar de esta enfermedad, así como la implantación de medidas en las consultas de familia para una derivación correcta. “Una vez que una cosa existe, tú tienes que tener medidas para tratarlo y contamos con muchas herramientas”, explica el Dr. Hurtado.

“No es solamente el trabajo de una persona”, recalca el Dr. Hurtado. Otros profesionales de la salud que acompañan durante este proceso son los nutricionistas y los fisioterapuetas. Así lo explica el experto: “Necesitas un nutricionista para que sepa que estás comiendo y te pueda guiar para que las piernas se desinflamen”. Y un fisioterapeuta “porque lo que necesitas para reactivar y volver a tu vida es desinflamar esas piernas, que se vaya el dolor, y empiezas a ver las cosas de otra manera porque uno con dolor no piensa bien”, concluye.

La importancia de la nutrición en el tratamiento del lipedema Ana Jiménez, nutricionista y responsable del área de Nutrición de Kclinik, afirma que “es importantísimo que cuidemos la alimentación tanto en el tratamiento conservador como después de una cirugía que puede conllevar esta enfermedad”. Y, aunque, “muchas veces, los pacientes que llegan a la consulta tienen unos hábitos alimentarios buenos e, incluso, hacen ejercicio porque llevan mucho tiempo concienciados con su enfermedad y en mejorarla, no siempre siguen una dieta antiinflamatoria como tal”, considera la dietista Jiménez.

¿Qué es una dieta antiinflamatoria? “Es aquella en la que quitamos alimentos que inflamen, alimentos pro-inflamatorios como pueden ser los procesados o los aceites vegetales refinados, pero, sobre todo, tenemos que intentar que el paciente aumente la cantidad de alimento antiinflamatoria y antioxidante”, sostiene Ana Jiménez. “Estos alimentos se combinan normalmente con suplementos alimenticios que pueden potenciar la acción antioxidante y antiinflamatoria, incluso con raíces y especias que ya sabemos que tienen también un poder antiinflamatorio muy potente”, añade.

El objetivo de esta alimentación antiinflamatoria es “mejorar la inflamación crónica de bajo grado que tienen estos pacientes, hacer que su dolor de piernas y la pesadez que tienen mejore. Además, “una cosa muy importante y novedosa es que mejoraremos la microbiota intestinal, que muchas veces puede ser la raíz de una inflamación”, explica Jiménez. En este sentido, la nutricionista considera que es muy importante “no ver esta dieta antiinflamatoria como una opción, sino como un pilar fundamental del tratamiento del lipedema”. Y concluye: “Los pacientes de lipedema son enfermos crónicos y este tipo de alimentación debería de ser un cambio de hábito en su vida”.