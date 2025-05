Reconocimiento a la excelencia; AREA10 Marketing, premiada como la Mejor Agencia de Marketing Digital de España

La publicación europea EU Business News ha otorgado a AREA10 Marketing & Global Communications SL el reconocimiento como Mejor Agencia de Marketing Digital en España en los Spanish Business Awards 2025, galardones que destacan a las empresas más innovadoras y comprometidas con el desarrollo sostenible en Europa.

Este premio destaca el impacto de AREA10 en la transformación sostenible de empresas, posicionándola como una de las firmas más innovadoras del país. La agencia de comunicación y marketing con sede en Madrid ha acompañado a pymes y empresas de toda España en su proceso de digitalización siendo uno de los agentes digitalizadores más activos en Madrid del programa Kit Digital, ofrece soluciones subvencionadas que combinan creatividad, tecnología e inteligencia artificial, asegurando un impacto real en los negocios. El modelo de trabajo de AREA10 se basa en la digitalización estratégica, la creatividad con propósito y una relación cercana con sus clientes, lo que le ha permitido destacar en un entorno empresarial altamente competitivo.

Un modelo de trabajo que une propósito, innovación y cercanía AREA10 Marketing ha sido galardonada como “Mejor Agencia de Marketing Digital en España” poniendo de relieve el papel transformador que AREA10 Marketing & Global Communications SL desempeña en el ecosistema empresarial español. La agencia ha sido premiada por su enfoque estratégico, creativo y ético, así como por su crecimiento y por su capacidad para acompañar a pymes y organizaciones en procesos de digitalización con impacto real y duradero.

La elección de AREA10 como ganadora subraya no solo su excelencia operativa, sino también su compromiso con un modelo de agencia de marketing y comunicación que apuesta por la sostenibilidad, la tecnología y las personas como motores clave de crecimiento.

Un éxito construido en equipo Este reconocimiento posiciona a AREA10 Marketing no solo como un referente en el ranking de las mejores agencias de marketing y comunicación de España, sino también como una agencia que impulsa transformaciones reales y sostenibles en las pequeñas y medianas empresas españolas.

“Este premio es mucho más que un reconocimiento. Es una validación al trabajo de todo el equipo, socios, proveedores y clientes y a nuestra forma de entender el marketing: con visión, propósito y compromiso humano. Apostamos por una digitalización eficaz, responsable y centrada en las personas”, afirma María García Díez, fundadora y CEO de AREA10 Marketing.

En un mercado cada vez más exigente y digitalizado, la agencia de marketing y comunicación basada en Madrid ha demostrado su capacidad para liderar proyectos con sentido, visión a largo plazo y resultados medibles.

Ubuntu: “yo soy porque nosotros somos” Fundada con el propósito de democratizar el acceso a herramientas y servicios de marketing y comunicación de alto nivel a precios competitivos, AREA10 Marketing ofrece soluciones 360º que integran creatividad, tecnología e inteligencia artificial. Su propuesta abarca desde el growth marketing hasta especialidades como la comunicación de la sostenibilidad o marketing en retail y omnicanal.

Entre los servicios que han contribuido a este reconocimiento se destacan:

·Transformación Digital

·Comunicación de la Sostenibilidad

·Relaciones públicas e institucionales

·Gestión de Redes Sociales

·Consultoría Estratégica en Plan de Marketing 360

·Branding

“Este premio no es solo nuestro, es de todos: de nuestro equipo, de nuestros clientes, proveedores y de los socios que nos han acompañado en este viaje. Juntos, seguimos creando un impacto positivo a través de la innovación y de la sostenibilidad”, concluye María García Díez.

Para más información:

Andrea Osuna

C/ de Francisco Silvela, 7, 28028, Madrid

+34 910 00 30 02 / prensa@area10comunicacion.com