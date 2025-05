Autenticidad de los mensajes de WhatsApp en juicio

Tienes un asunto laboral y las conversaciones de WhatsApp son una prueba fundamental. O quieres obtener la custodia de tu hijo demostrando mensajes de amenazas. ¿O necesitas defenderte de alguna acusación? Las conversaciones de WhatsApp se han convertido en pruebas clave en procedimientos judiciales, desde casos laborales y familiares hasta disputas civiles y procesos penales. Sin embargo, a pesar de su creciente uso, estas pruebas digitales no están exentas de riesgos, especialmente por su vulnerabilidad ante manipulaciones o alteraciones. Por ello, certificar su autenticidad mediante un peritaje informático profesional es esencial para garantizar su validez en cualquier proceso legal.

Desde 2013, QuantiKa14, una de las empresas pioneras en España en el análisis forense informático, se ha especializado en certificar técnicamente conversaciones de WhatsApp, convirtiéndose en un referente nacional en la lucha contra el fraude digital y encontrar pruebas digitales para ayudar a resolver crímenes.

Formas de manipulación en WhatsApp Las conversaciones de WhatsApp pueden alterarse fácilmente de múltiples maneras, lo que genera riesgos considerables en contextos judiciales:

Edición directa del mensaje: Desde 2023, WhatsApp permite editar mensajes enviados, lo que podría facilitar alteraciones sustanciales si no se verifica correctamente.

Borrado selectivo: Los usuarios pueden eliminar mensajes enviados tanto para sí mismos como para los receptores, dejando vacíos que pueden pasar desapercibidos sin un análisis profesional.

Falsificación mediante aplicaciones externas: Existen múltiples aplicaciones que permiten crear conversaciones ficticias altamente realistas, capaces de engañar a simple vista.

Manipulación de la base de datos (msgstore.db): Usuarios con conocimientos técnicos podrían modificar directamente la base de datos interna de WhatsApp, alterando así mensajes, fechas y contenidos de manera profunda.

Capturas de pantalla editadas: Aunque comúnmente utilizadas, las capturas de pantalla pueden ser manipuladas fácilmente con herramientas de edición, cambiando nombres, textos, fechas o estados del mensaje.

Estas posibilidades de manipulación no son teóricas, sino realidades frecuentes detectadas por expertos en peritaje informático como QuantiKa14.

Garantías del peritaje profesional Ante estos riesgos, un informe pericial elaborado por expertos se vuelve indispensable para certificar la autenticidad e integridad de los mensajes. QuantiKa14 realiza una metodología rigurosa que incluye:

Verificación técnica del dispositivo: Detección de accesos root, aplicaciones maliciosas, certificación de la aplicación y sistema operativo

Extracción forense de datos: Realización de extracciones lógicas y físicas para obtener copias exactas y no modificadas de la base de datos de WhatsApp.

Análisis exhaustivo: Utilizando herramientas avanzadas como SQLite, y FTK Imager, el equipo detecta cualquier inconsistencia, recupera mensajes eliminados y confirma la autenticidad de las conversaciones.

Cadena de custodia documentada: Se garantiza la trazabilidad de la evidencia digital desde su extracción hasta su presentación judicial.

Ejemplos y casos de éxito QuantiKa14 ha sido clave en numerosos casos judiciales de alto perfil gracias a su peritaje riguroso y técnico. Su innovación tecnológica y experiencia, ejemplificada en la herramienta Guasap Forensic, les ha valido reconocimientos como el Trofeo de Seguridad TIC en 2023 otorgado por la revista Red Seguridad y el Premio Empresa Igualitaria concedido por el Ayuntamiento de Sevilla, reforzando así su prestigio profesional y ético.

¿Por qué elegir QuantiKa14? QuantiKa14 no es solo pionera en este campo, sino también líder en la formación y desarrollo de buenas prácticas en peritaje informático. Su compromiso social, demostrado a través de su participación en la elaboración del Protocolo Institucional ante la Violencia de Género en redes sociales en España, resalta su enfoque ético y profesional.

