Cómo preparar el próximo viaje en coche; Equipaje y presión de los neumáticos

Es época de viajes, así que si vas a realizar un trayecto, ojo con la presión de los neumáticos: con el coche cargado, un descuido puede arruinar los planes.

Con este artículo vamos a resolver todas las dudas sobre la presión de los neumáticos y la relación del equipaje, el peso de un vehículo y la seguridad en carretera.

¿Qué tener en cuenta a la hora de viajar con respecto a los neumáticos? Una vez comprobado que los neumáticos están en buen estado, llega el momento de revisar su presión, teniendo en cuenta el peso total del vehículo. No hablamos del peso del coche en vacío, sino del que tendrá una vez cargado el maletero con todo lo necesario y todos los pasajeros en el coche. Este valor recibe un nombre concreto: presión de carga.

No hace falta pesar a cada pasajero ni poner el coche en una báscula. Este cálculo se realiza de forma estimada, considerando el peso medio de un adulto (aproximadamente 80 kg). La razón tras este ajuste es que cuanto mayor sea el peso, mayor será la carga que los neumáticos deban soportar. Por eso es necesario aumentar la presión en los neumáticos en estos casos, para preservar el buen estado del conjunto evitando un desgaste prematuro y mantener la máxima seguridad en todo momento.

Expertos en neumáticos como Michelin recomiendasn consultar el manual de usuario del vehículo, donde viene reflejada cuál es la presión exacta en función del peso, o la etiqueta donde se indica el valor exacto en función del número de ocupantes y el nivel de carga en el maletero. Normalmente suele estar:

En el marco de la puerta del conductor o del acompañante.

En el interior de la tapa del depósito de combustible.

Ojo con buscar en internet algo como: “carga neumáticos Ford Focus 2018 con mucho equipaje”, por ejemplo, porque la presión de inflado dependerá también de la medida del neumático y no solo del modelo de coche. Si el vehículo equipa llantas de mayor o menor diámetro o anchura que las marcadas en la etiqueta o el manual de usuario, habrá que ajustar según los valores indicados por el fabricante.

¿Qué ocurre si la presión de los neumáticos es incorrecta? En caso de que los neumáticos no cuenten con el valor correcto, podrían darse varias situaciones:

Reducción de su resistencia: Cuando la presión es muy baja, es probable que la estructura general del neumático se deteriore más rápidamente. Con el tiempo, esto puede llevar a un reventón del neumático en carretera.

Aquaplaning: Es importante mantener una presión correcta en los neumáticos, más cuando las condiciones climatológicas son adversas. La unión de dos factores, acumulación de balsas de agua y baja presión de los neumáticos, puede hacer que aumente el riesgo de aquaplaning.

Aumenta la distancia de frenado: Sobre todo en lluvia. Ante una diferencia de presión de 1 bar con respecto al valor recomendado por el fabricante, la distancia de frenado puede aumentar en hasta 100 metros en carreteras mojadas.

Aumento de consumo de combustible: Si la presión de los neumáticos es 1 bar inferior a la recomendada, aumenta la resistencia a la rodadura. Finalmente, repercute en un aumento de consumo de combustible.

Sistemas de alerta y revisión constante Los vehículos fabricados después de 2014 llevan obligatoriamente un TPMS, es decir, un sistema de control de presión de los neumáticos. Este sensor es capaz de avisarte de cuando los neumáticos están poco inflados. No tiene por qué haber un pinchazo o una rotura en un neumático para que se produzca una pérdida de presión. De hecho, al mes un neumático pierde unos 0,07 bares por causas naturales. Existen otras causas que debes vigilar y que provocan la pérdida de presión de los neumáticos. Entre ellas se encuentran la exposición continuada al sol, una llanta dañada o una válvula en mal estado.

¿Cuándo comprobar la presión de los neumáticos? La presión de los neumáticos se mide cuando estos están fríos. Tras unos kilómetros en marcha los neumáticos se calientan. Al aumentar su temperatura también aumenta la presión, por lo tanto, la manera correcta de comprobar la presión es cuando aún no están calientes. Los expertos consultados indican una cifra exacta: cuando el vehículo haya recorrido menos de 2 km.

En definitiva, la presión de los neumáticos puede suponer una gran diferencia en la conducción y, sobre todo, a la hora de realizar un viaje con amigos y todo su equipaje. Mantener una presión correcta en todo momento es fundamental para garantizar la seguridad y la duración de los neumáticos. Esta es una revisión que apenas lleva unos pocos minutos y que no debe pasarse por alto.