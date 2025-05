Pdatos alerta sobre sanciones RGPD por fallos frecuentes en la gestión de datos personales

Miles de empresas se la están jugando sin saberlo: el error legal más común del día a día

Responder un correo, enviar una oferta por WhatsApp, copiar a varios clientes en un email… Son gestos automáticos en cualquier empresa. Pero también pueden ser el primer paso hacia una sanción de hasta 30.000 €. Lo que parece una simple rutina se ha convertido en una trampa legal para miles de negocios que, sin saberlo, están incumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Lo preocupante no es lo que se hace mal, sino que ni siquiera se sabe que lo que se hace Enviar comunicaciones sin consentimiento, publicar datos sin base legal o no permitir el acceso a la información personal: estos son solo algunos de los errores que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) penaliza cada semana. El RGPD no distingue entre autónomos, pymes o grandes empresas: todas están bajo la lupa.

Y lo más habitual no es la mala intención, sino el desconocimiento. La mayoría de las empresas sancionadas pensaban que estaban cumpliendo con la ley. No lo estaban.

El error más común: confiarse Muchos creen que con tener una política de privacidad en la web o unos textos legales genéricos ya es suficiente. Pero el RGPD exige mucho más: protocolos reales, formación interna, medidas frente a brechas de seguridad, contratos con proveedores, registro de tratamientos y capacidad de respuesta ante cualquier reclamación.

No tener todo eso en orden no es solo un fallo, es una sanción esperando ocurrir.

¿Cómo saber si la empresa está en riesgo? La mayoría de las organizaciones no sabría responder. Por eso, empresas como Pdatos han desarrollado herramientas específicas para detectar vulnerabilidades antes de que sea tarde.

Una de ellas es un test gratuito de autoevaluación, que permite identificar errores comunes en solo 2 minutos. Tras responder 10 preguntas clave, la empresa recibe un informe personalizado con su nivel de riesgo, puntos débiles y recomendaciones prácticas. Sin jerga legal, sin letra pequeña.

Para muchas organizaciones, este test ha sido el primer aviso antes de una multa.

No es una opción: es una necesidad empresarial Contar con asesoramiento especializado no es un lujo, es una forma de proteger el negocio. Pdatos lleva más de 15 años ayudando a empresas de todos los tamaños a cumplir con el RGPD: documentación, auditorías, formaciones, consultoría y externalización del Delegado de Protección de Datos (DPD).

Cada vez más empresas —incluso despachos de abogados— externalizan esta función porque saben que cumplir va mucho más allá de rellenar formularios o copiar plantillas de internet. Exige criterio legal, conocimientos técnicos y una vigilancia continua.

Un fallo en protección de datos no solo cuesta dinero. Puede costar la reputación Hoy, una infracción no se queda en una sanción. Se traduce en pérdida de clientes, titulares en prensa, denuncias en redes sociales y pérdida de confianza. El daño reputacional es muchas veces más grave y duradero que el impacto económico de una multa.

Ignorar el RGPD no es una opción. Revisarlo a tiempo sí.