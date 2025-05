La Asociación Ourensec refuerza su apuesta por Galicia con la apertura de una nueva sede en Ourense y la celebración de la V edición del evento en ciberseguridad 'Ourensec'

La nueva sede en Ourense cedida por el Grupo Armora y compartida con la empresa líder en ciberseguridad DLTCode cuenta con un equipo local especializado en ciberseguridad y tecnologías avanzadas

Ourensec, evento de referencia en ciberseguridad, celebra su quinta edición con expertos nacionales para impulsar la cultura digital segura en Galicia

Instituciones, empresas y comunidad educativa se unen para retener talento y fomentar la innovación tecnológica en la región

La asociación gallega Ourensec inauguró el pasado jueves 22 de mayo su nueva sede, situada en pleno centro de Ourense en la calle Rúa Cervantes número 5. Este espacio, que reúne a numerosos profesionales residentes en la provincia, funcionará tanto como centro de operaciones de la asociación como lugar de encuentro ciudadano en torno a la tecnología y la ciberseguridad. La sede ha sido cedida por el Grupo Armora, al que pertenece DLTCode, empresa líder en ciberseguridad, que también compartirá este espacio con la asociación.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de representantes institucionales, fuerzas y cuerpos de seguridad, miembros del sector educativo y figuras destacadas del ecosistema tecnológico gallego. Entre ellos, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y Jorge Pumar, en representación de la Diputación de Ourense, quienes coincidieron en subrayar la necesidad de atraer inversión tecnológica a la región como herramienta clave para fijar población, generar empleo cualificado y evitar la fuga de talento.

Tecnología, formación y compromiso con la comunidad Como parte de los actos de inauguración, por la tarde se celebró en la Aula Magna de la Escola Superior de Enxeñaría Informática (ESEI), perteneciente al campus orensano de la Universidad de Vigo, la V edición de "Ourensec", considerado uno de los encuentros más relevantes de ciberseguridad en Galicia.

El evento, que reunió a estudiantes, profesionales del sector y autoridades, tuvo como eje principal la sensibilización en buenas prácticas digitales, la prevención de amenazas y la formación especializada. “Queremos que “Ourensec” sea un evento referente a nivel nacional en divulgación, formación y cultura digital segura”, afirmó Efrén Varón Gil, consultor en ciberseguridad de DLTCode y presidente de la asociación organizadora. “Apostamos por la transferencia de conocimiento, la investigación aplicada y el acompañamiento de los jóvenes talentos que emergen desde Galicia”.

Ponencias de alto nivel Entre los ponentes destacados acudieron Fernando Mairata, CEO de DLTCode y presidente del Grupo Armora, quien ofreció una intervención centrada en el primer capítulo de Alerta, una serie de NETFLIX, dirigida por Marlon Molina y que trata de generar debate sobre el uso de las nuevas tecnologías en el entorno de la enseñanza. Por su parte, el evento contó también con la intervención de Antonio Fernández, director de operaciones de DLTCode y reconocido experto en hacking ético e inteligencia artificial, quien disertó sobre el tema de lo que significa ser experto en ciberseguridad y todo lo que abarca esta afirmación, desde los aspectos más técnicos hasta los más éticos del sector.

Espacio abierto a la ciudadanía “La nueva sede no solo pretende ser un centro de operaciones técnicas, sino también un punto de encuentro abierto al tejido empresarial, educativo y social de Ourense”, añadió Efrén Varón. “Queremos que cualquier ciudadano, emprendedor o institución que necesite orientación en ciberseguridad encuentre aquí un lugar para informarse, formarse o iniciar proyectos innovadores”.

La jornada concluyó con un balance altamente positivo en cuanto a asistencia y participación confirmando así el creciente interés de la sociedad gallega por la ciberseguridad y la transformación digital responsable. Y es que iniciativas como la de “Ourensec”, son clave para posicionar a Galicia como un punto estratégico en el mapa tecnológico del país.

Sobre Asociación OURENSEC

Ourensec en una asociación sin ánimo de lucro fundada en Orense y formada por profesionales, docentes y expertos en ciberseguridad con el objetivo de impulsar una cultura digital segura que acerque el conocimiento técnico y las buenas prácticas a empresas, administraciones públicas, centros educativos y ciudadanía en general. Se trata de promover la seguridad de la información y la protección de datos a través de la concienciación y la formación especializada a través de charlas, talleres, eventos, etc. info@ourensec.org

Sobre DLTCode by Grupo Armora:

DLTCode perteneciente al Grupo Armora es una empresa de servicios profesionales que opera en consultoría estratégica, ciberseguridad y formación y desarrollo de Deep Tech basado en IA. Está dirigida por un equipo experimentado de consultores líderes y expertos en diferentes materias relativas a la tecnología, ciberseguridad, regulación y normativa, innovación disruptiva y liderazgo digital. Proporciona y gestiona software de ciberseguridad de nueva generación que ayuda a proteger las organizaciones frente a las amenazas actuales y emergentes.