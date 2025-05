GeseHouse Licensee impacta en Construmat 2025 con su modelo de digitalización para pequeños constructores

Barcelona, mayo de 2025 – Construmat 2025 ha sido el punto de encuentro para el futuro de la construcción, reuniendo a los principales actores del sector en una edición que ha destacado por la apuesta en digitalización, sostenibilidad e industrialización. Entre las propuestas más innovadoras, GeseHouse Licensee ha brillado con su modelo de transformación para pequeños constructores y reformistas, ofreciendo una solución tecnológica que facilita su entrada en el mundo de la construcción industrializada.

Rompiendo barreras: la digitalización al alcance de los pequeños constructores La propuesta de GeseHouse Licensee parte de una premisa clara: los pequeños constructores y reformistas deben adaptarse al nuevo paradigma de la industrialización sin perder su esencia ni autonomía. Para ello, la startup ha desarrollado una plataforma integral que les permite: Acceder a métodos de construcción industrializada en vivienda unifamiliar más rápidos y eficientes. Gestionar proyectos de forma digital, evitando procesos manuales y burocráticos lentos. Conectar con proveedores homologados para garantizar materiales de calidad. Optimizar costos y mejorar márgenes de rentabilidad con procesos más precisos.

Esta solución ha generado un gran interés en Construmat, con numerosos asistentes explorando cómo este modelo puede impulsar la profesionalización de pequeños constructores que tradicionalmente han dependido de métodos convencionales.

"Muchos profesionales del sector sienten que la digitalización es compleja y costosa. Nuestro objetivo es cambiar esa percepción, ofreciendo herramientas accesibles, intuitivas y diseñadas para potenciar sus negocios," explicó Marce Aragonés, advisor de GeseHouse Licensee y CEO de Silvers_Xp, quien ha jugado un papel clave en la presentación del proyecto.

Acuerdos estratégicos: la alianza con Atom Modular Uno de los momentos más destacados de la feria fue el acuerdo de colaboración entre GeseHouse Licensee y Atom Modular, la startup que ha causado sensación con su modelo de casas Tiny industrializadas en madera.Atom Modular, liderada por sus fundadores Ignasi Pérez Arnal (Director del congreso REBUILD) y Roger Buxadé, ha desarrollado un concepto innovador que combina sostenibilidad, diseño compacto y eficiencia energética, abordando una creciente demanda de viviendas flexibles y accesibles.

El acuerdo entre ambas startups permitirá a los licenciatarios de GeseHouse Licensee acceder a soluciones de vivienda industrializada en madera, ampliando así su oferta y adaptándose a un mercado que busca alternativas más sostenibles.

"La colaboración entre GeseHouse Licensee y Atom Modular tiene mucho sentido. Compartimos valores y una misma visión de futuro. Queremos que los constructores vean que industrializarse no es una pérdida de control, sino una oportunidad para ofrecer más calidad y rapidez," comentó Roger Buxadé.

El impacto en Construmat 2025: cifras y resultados A lo largo de los tres días de feria, GeseHouse Licensee ha recibido numerosas visitas, generando una gran interacción con profesionales, inversores y potenciales clientes.

Algunos resultados del evento: Decenas de constructores han mostrado interés en digitalizar su negocio. Primeros acuerdos comerciales con constructoras que adoptarán el modelo.

La startup ha demostrado que su propuesta no es solo una idea, sino una solución real, operativa y lista para ser implementada en el sector.

Un antes y un después en el futuro de la construcción GeseHouse Licensee no solo ha captado la atención del sector con su plataforma de digitalización, sino que ha marcado un antes y un después en la percepción que los pequeños constructores tienen de la industrialización. El éxito del modelo ha dejado claro que el cambio es necesario y viable, permitiendo que estos profesionales accedan a herramientas con las que antes no contaban.

"Hemos recibido un feedback increíble. Constructores que al principio eran escépticos han entendido que nuestra propuesta no solo les ayuda a crecer, sino que les da una ventaja competitiva real," concluyó Ricardo Pérez CEO de GeseHouse Licensee

Tras Construmat 2025, GeseHouse Licensee y Atom Modular inician su expansión, consolidando su alianza y trabajando en la implementación de sus soluciones en diferentes regiones de España. El camino hacia la digitalización de la construcción está más claro que nunca, y estas startups han demostrado que están liderando el cambio.