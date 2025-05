Reimaginando el futuro, One Digital Consulting y su obra maestra, Vivaldi 3.0

La evolución de las tecnologías inmersivas está marcando un nuevo estándar en el modo en que se transmite la cultura, el arte y el conocimiento. En este sentido, las experiencias digitales sensoriales y personalizadas se consolidan como herramientas clave en entornos educativos, museísticos y sociales, impulsando una forma más empática, participativa y multisensorial de interacción con los contenidos. Este escenario ha propiciado la aparición de soluciones que transforman la percepción tradicional del arte y la educación musical.

En este contexto se presenta Vivaldi 3.0, un innovador proyecto que convierte la obra “Las Cuatro Estaciones” en una experiencia inmersiva única, que une sonido ambisónico, vídeo 8K en 360 grados, captura 3D y bajo una narrativa sensorial que combina música, emociones y naturaleza. La propuesta, impulsada por One Digital Consulting, reinterpreta una de las piezas más emblemáticas de la música clásica desde una perspectiva contemporánea, orientada a públicos intergeneracionales y a espacios de aprendizaje inclusivos.

Tecnología inmersiva aplicada al patrimonio musical Vivaldi 3.0 transforma la audición pasiva en una vivencia interactiva mediante la integración de elementos tecnológicos avanzados que favorecen una comprensión emocional y simbólica de cada estación del año. La producción audiovisual combina entornos naturales reales con mundos virtuales, generando una narrativa visual que acompaña la progresión musical de la obra. A su vez, la banda sonora, basada en interpretaciones reales orquestales, se ha diseñado en sonido espacializado para ofrecer una experiencia sonora envolvente que responde a los movimientos del usuario. Pieza clave de esta interpretación, son la participación del extraordinario musico y violinista Ara Malikian, acompañado de la orquesta de cuerda de la Escuela Supeior de Musica Reina Sofia y dirigido y producido por Carlos J. Ochoa Fernández.

Cada uno de los movimientos de la obra ha sido conceptualizado como un capítulo emocional. La primavera se asocia con el renacer y la infancia, el verano con la intensidad vital, el otoño con la nostalgia madura y el invierno con la introspección y el silencio interior. Esta estructura narrativa permite una inmersión sensorial que va más allá de la música, conectando con la memoria, el cuerpo y la imaginación de quienes participan.

El proyecto ha sido desarrollado para su aplicación en entornos diversos, desde aulas y museos hasta salas inmersivas y programas de bienestar emocional. Su accesibilidad y adaptabilidad técnica lo convierten en una herramienta transversal que puede utilizarse en educación primaria, secundaria, superior y también en contextos de atención a la diversidad.

Una experiencia immersiva y emocional para todos los públicos Vivaldi 3.0 no solo representa un avance en la forma de disfrutar la música clásica, sino que redefine su papel como motor pedagógico y social. La combinación de interactividad, metáfora visual y narrativa estimula competencias cognitivas, fomenta la creatividad y favorece el desarrollo de la inteligencia emocional. La experiencia ha sido concebida para ser vivida en distintos dispositivos —desde cascos de realidad virtual hasta pantallas interactivas o domos— lo que permite su implantación tanto en contextos digitales como presenciales.

La inclusión de elementos de gamificación y el diseño centrado en el usuario han sido claves para lograr una implicación activa del público, especialmente entre los más jóvenes. Además, se potencia el aprendizaje transversal al integrar contenidos vinculados a las artes, la tecnología, las ciencias naturales y las humanidades.

Reconocimiento internacional, que avalan una visión El impacto no se ha hecho esperar. En los últimos dos años, ONE Digital Consulting ha sido reconocida con algunos de los galardones más prestigiosos del sector: AIX XR Awards 2024: Best Cross Media Experience, Academy of Immersive Arts and Sciences (WebXRAwards 2024: Best Experience of the Year, Best Education Experience of the Year and Best Entertainment Experience of the Year), XR Today XR Awards 2025: Finalist Best Education, Auggie Awe Awards 2025: Finalist Best Education Solution & Training Solution y FIVARS 2025: Selected for the Official Fivars 2025 Festival

Estos premios no solo validan la excelencia técnica y creativa del proyecto, sino que también refuerzan el papel de España como uno de los epicentros mundiales de la innovación cultural y educativa a través de tecnologías inmersivas.

El potencial de Vivaldi 3.0, desarrollado por One Digital Consulting, reside en su capacidad para conjugar patrimonio cultural, innovación tecnológica y bienestar emocional en un entorno natural sostenible y magico.