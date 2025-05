El auge de la acuicultura y la pesca, industrias que matan una media de 28 billones de animales con prácticas dolorosas y cuestionables

Animals’ View, una asociación de derechos animales española, ha realizado una investigación en España y en India sobre el auge de la acuicultura y la pesca que afectan a una media anual de 28 billones de animales que se consumen en el mundo. Se calcula que de esa cantidad total, alrededor de 1,5 billones son peces y el resto son crustáceos, en su mayoría gambas. Unas cifras que podrían ser muy superiores. En una industria acostumbrada a hablar en términos de “bancos de peces” o “toneladas de crustáceos”, Animals’ View ha documentado las vidas de algunos de estos animales en su paso por el océano o las piscifactorías hasta que terminan en mercados y lonjas, para que podamos empatizar con ellos.

© Animals´ View, España (2025)



En su nuevo documental, "THEY - वे: El auge de la cría de animales acuáticos", la asociación denuncia que la explotación de animales acuáticos está alcanzando cifras inimaginables. Una investigación reciente de otra ONG, Rethink Priorities, calcula que la cifra crecerá aproximadamente un 45% de media, para 2033 de animales acuáticos que se usarán y explotarán para consumo.

La explotación de animales acuáticos: piscifactorías, capturas y pesca de arrastre

El documental pone en evidencia la brutalidad de las granjas acuícolas, comparándolas a las terrestres, pero, debido al número de animales que se ven atrapados en este sistema, la escala de sufrimiento es mucho mayor. "En cada una de estas granjas acuícolas pueden llegar a vivir miles o decenas de miles de animales hacinados, por lo general en aguas turbias y de mala calidad, lo cual es origen de brotes de enfermedades, estrés y muerte prematura," denuncia Animals' View. Peces, gambas, cangrejos, cigalas, anguilas, langostas, pulpos… nadie está a salvo de una de las industrias con mayor desarrollo y más opacas del planeta.

Durante la recogida de los animales, éstos sufren golpes y aplastamientos. Los métodos de matanza son tan terribles, que desde la asociación aseguran que nunca los aceptaríamos para otros animales: desde la asfixia hasta la congelación en vivo. El investigador y profesor emérito de ecología y biología evolutiva en la Universidad de Toronto, Mart Gross, que ha colaborado en el documental revisando la literatura científica y aportando datos clave explica que "cuando se introduce a los peces en hielo, los receptores del frío se activan, el metabolismo se ralentiza dolorosamente y la hipotermia se apodera gradualmente del cuerpo. Es probable que el animal experimente una angustia prolongada antes de perder el conocimiento”.

Además, Gross detalla una práctica que es muy habitual en la industria: “Cuando un pez marino se coloca de repente en agua dulce, se enfrenta a un violento choque osmótico. Sus células se hinchan, las branquias se dañan y la respiración normal se colapsa. Por lo que sabemos, es probable que esto provoque pánico, dificultad respiratoria y una muerte prolongada y dolorosa”.

Jonathan Birch, filósofo británico y profesor en la London School of Economics (LSE), que se ha convertido en una de las voces más influyentes en el debate sobre la sintiencia animal, ha contribuido al documental para explicarnos también este fenómeno: “En 2005, un panel científico advirtió a la UE que matar crustáceos de esta manera probablemente 'causa dolor y sufrimiento'. Veinte años después, este método de sacrificio lento y doloroso sigue usándose” .

En la pesca de arrastre, Gross explica que los peces, al ser arrastrados a la superficie a esa velocidad “su vejiga natatoria puede romperse, los órganos internos se desplazan y se produce el barotrauma. A continuación, sufren desorientación, dolor y lesiones. Las pruebas científicas son claras: la pesca de arrastre inflige profundos traumas fisiológicos y sufrimiento a innumerables peces”. Algunos de estos animales, relata el informe, que cuenta con al menos 15 citaciones científicas distintas, al subir a la superficie, sus órganos internos pueden estallar debido al cambio brusco de presión. Y los que lleguen con vida morirán aplastados bajo el peso de cientos o miles de otros animales capturados en las redes, asfixiados fuera del agua o congelados vivos en los barcos.

Hay otras prácticas documentadas por la asociación que nadie vigila que no se realicen porque no hay ningún tipo de control ni empatía para estos animales: muerte por golpes y mutilaciones, entre otros.

La evidencia científica: los animales acuáticos también sienten dolor, miedo y angustia

Los peces cuentan con estructuras nerviosas para detectar y transmitir el dolor (nociceptores), y procesan información sensorial de manera similar a los mamíferos o las aves. Otros animales acuáticos también poseen nociceptores y muestran comportamientos que son claros indicadores de sintiencia, como pulpos y otros cefalópodos. También muestran unas capacidades cognitivas que solo se pueden dar si admitimos que tienen experiencias conscientes: la resolución de problemas complejos, el uso de herramientas o el aprendizaje por observación.

En las granjas de gambas, con el objetivo de estimular la capacidad reproductora de las hembras, se practica un método que consiste en la ablación del pedúnculo ocular. Éste contiene glándulas que regulan la maduración ovárica y la producción de huevos. Tras esta mutilación, los animales se mueven de forma errática y muestran comportamientos asociados con el dolor, como sacudir la cola, frotarse la zona afectada o encogerse.

A crustáceos como cangrejos o langostas, se les atan las pinzas o cortan los tendones para evitar peleas. Estos métodos les causan tanto dolor como estrés, ya que no pueden defenderse. Muchos de estos animales son hervidos mientras están con vida. En este proceso se retuercen durante minutos, antes de perder el conocimiento.

Birch explica sobre estos métodos que “cuando ves a gente cortando tranquilamente los ojos de las gambas, te das cuenta de que hemos llegado al corazón de las tinieblas. La ganadería industrial ha ido demasiado lejos, demasiado rápido, normalizando un nivel de violencia que es impactante y moralmente imperdonable. Y no solo pasa con las gambas, lo mismo ocurre con los cerdos, las gallinas y los peces” .

España, epicentro de la importación de gambas en Europa

En 2023, se posicionó como el cuarto mayor importador mundial de gambas y langostinos, con un valor de aproximadamente 1.200 millones de dólares, importando 2,5 toneladas solo de la India, segundo mayor exportador de estos animales en el mundo. Este consumo desenfrenado impulsa una industria donde el sufrimiento es la norma.

Animals’ View pide a la ciudadanía que tenga en cuenta la evidencia científica que nos demuestra que estos animales sienten y sufren, a pesar de ser tan distintos a nosotros. Asimismo, animan a la gente a dar pasos hacia un cambio de paradigma donde los otros animales sean también tenidos en consideración y a informarse sobre las alternativas alimentarias vegetales, accesibles y de calidad.