Art Walk, festivales y gastronomía: Los Cabos conquista al viajero cultural

Los Cabos ofrece una amplia oferta cultural como el Festival de Cine o el Jazz Weekend, donde los visitantes pueden conocer el linaje cultural de la región, razón que motiva a viajar al 53% de los españoles. Art Walk, su apuesta de variedad gastronómica con sus galerías y exposiciones, y los diferentes hoteles lujosos llenos de arte inmersivo, son algunas de las apuestas hacia la creatividad que hacen a este destino único en su clase Elarte y la cultura son elementos cambiantes, de ahí que la manera de consumirlos también evolucione con el tiempo. Cada vez son más las personas que, al decantarse por un destino turístico, lo hacen con su apuesta artística y cultural en mente. Muchos turistas buscan no solo relajarse y disfrutar, sino también verse cautivados por las diferentes expresiones artísticas que puedan disfrutar a lo largo de su estancia. De hecho, en el momento de elegir el destino para sus vacaciones, la cultura es un factor clave en esta decisión para el 53% de los viajeros españoles, según el informe ‘Tendencias de viajes en España en 2025’ de Skyscanner.

Para aquellos viajeros que buscan sumergirse en la historia y la cultura de los destinos que visitan, Los Cabos se posiciona como una región ideal, considerando su amplio bagaje histórico que combina tradiciones locales con influencias internacionales.

Y es que, su ubicación privilegiada en el sur de la península de Baja California ofrece una fusión de la cultura con el mar que desembocan en una mezcla perfecta de la rica herencia cultural de México con sus paisajes de ensueño. Los Cabos combina la creatividad con paisajes idílicos, brindando un ambiente inmersivo, lleno de belleza natural y perfecto para los amantes del arte gracias a una propuesta compuesta por festivales de cine de renombre, vibrantes escenarios musicales y una invitación a adentrarse en las obras artesanales de primera mano.

Cinco maneras de vivir el arte en Los Cabos: arte, música, cine y gastronomía

El cálido espíritu de Los Cabos se caracteriza por su esencia cultural. Pero una manifestación del arte que, sin duda, los turistas no deben perderse es el Art Walk en la zona de San José del Cabo, donde, de noviembre a junio de cada año, las calles se convierten en una auténtica experiencia artística con tintes locales. Los estudios y galerías abren sus puertas, ofreciéndole a todo aquél que quiera, un vistazo profundo a sus creaciones.

Así, los apasionados de las artes podrán adquirir piezas de artistas locales e incluso conversar con los autores de las obras sobre la historia detrás de cada una de ellas. Al mismo tiempo, la zona acogerá exposiciones al aire libre e incluso conciertos con música en vivo, que ambientan una plaza plagada de bares y restaurantes con una amplia oferta gastronómica que llevan la visita a un siguiente nivel.

En línea con la firme apuesta por una gastronomía diferencial, el destino también ha estrenado recientemente Sabores San José, una experiencia culinaria semanal que se celebra cada martes por la tarde en el centro histórico de la ciudad. Este evento transforma las calles en un festín con cocina local, ingredientes de temporada, música en vivo y danza folclórica. Inspirado en el exitoso Art Walk, invita a locales y visitantes a disfrutar del sabor y la cultura de Baja California Sur en un ambiente auténtico y festivo.

Por otro lado, en Los Cabos es posible disfrutar de los vibrantes ritmos de jazz bajo la luz de la luna en el San José Jazz Weekend, el festival de Jazz organizado por la región. Cada año más de 5.000 asistentes, tanto locales como extranjeros, acuden a deleitarse con los espectáculos en vivo de destacados artistas del género, donde artistas emergentes e intérpretes galardonados con premios Grammy comparten un atractivo escenario que dota de vida a la ciudad. Este año el festival ha tenido lugar el fin de semana del 23 al 24 de mayo, siendo un momento ideal para disfrutar la historia inmersa en el centro cultural al exquisito ritmo del jazz, fusionado con el apacible sonido del mar.

Para los entusiastas del séptimo arte, el Festival de Cine de Los Cabos también se posiciona como un ‘must’ con una experiencia inmersiva que permite conocer las bondades del destino como nunca antes. Sus privilegiadas ubicaciones brindan una noche mágica a todo aquel que se adentre en la profunda diversidad narrativa del festival, donde se solidifica la conexión con las raíces y cultura mexicana en sus paisajes de ensueño. Se suele celebrar durante el mes de noviembre, iluminando a la región con artistas de renombre como el reconocido actor Liam Neeson, en una jornada donde los visitantes disfrutan de experiencias interactivas y sesiones de preguntas y respuestas con los realizadores y el elenco de ciertos largometrajes.

Y, por último, para aquellos que deseen disfrutar de una estancia inspiradora, Los Cabos ofrece una serie de hoteles que sitúan la elegancia y la creatividad en el centro de la experiencia.

El Hotel El Ganzo, con su ambiente bohemio y su apuesta por la sostenibilidad, convierten el arte y la música en un creativo reflejo de la cultura local.

y su apuesta por la sostenibilidad, convierten el arte y la música en un creativo reflejo de la cultura local. The Cape, a Thompson Hotel fusiona la modernidad con la sofisticación , dando como resultado un auténtico lujo con vistas al famoso Arco de Cabo San Lucas.

, dando como resultado un auténtico lujo con vistas al famoso Arco de Cabo San Lucas. Las Ventanas al Paraíso, a Rosewood Resort maravilla a sus visitantes con su delicada arquitectura y su constante atención al detalle, posicionándolo como uno de los mejores resorts en el mundo.

y su constante atención al detalle, posicionándolo como uno de los mejores resorts en el mundo. El Hotel Solaz, Luxury Collection Resort destaca por su paisajismo y diseño arquitectónico, rodeado de plantas desérticas que dan el toque a las obras del hotel.

Para quienes tengan un gusto más contemporáneo, el Chileno Bay Resort & Residences, Auberge Resorts Collection, rodeado de playas vírgenes y aguas tranquilas, une el lujo con una estética renovada. Experiencias culturales inmersivas al alcance de todos

Además de la amplia oferta disponible en el destino, Los Cabos ha dado un paso más allá, apostando por las nuevas tecnologías para ofrecer una experiencia inmersiva donde el arte y el observador se vuelven uno solo. Y es que, según el informe de Skyscanner, el 35% de los viajeros españoles buscan este tipo de experiencias inmersivas y, entre los jóvenes hasta 24 años, esta cifra aumenta hasta el 56%.

En línea con esta tendencia, Los Cabos ha lanzado su nuevo ecosistema digital, un espacio que rompe las barreras físicas, permitiendo descubrir el destino incluso antes de la llegada del viajero con museos interactivos a través de herramientas web y del Metaverso. Este museo digital inmersivo permite explorar desde su flora y fauna, aventuras, gastronomía y cultura, con experiencias personalizadas que transforman la experiencia de viaje incluso antes de emprender el camino.