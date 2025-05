Hästens Herlewing, Maranga y Drēmər: la cama perfecta para cada tipo de descanso

Un perfecto descanso requiere de una cama personalizada, según el estilo de vida, preferencias y necesidades físicas Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Pero en Hästens, la excelencia del descanso se convierte también en un arte. La firma sueca, reconocida mundialmente por la fabricación artesanal de camas de lujo desde 1852, propone tres de sus modelos más exclusivos: Herlewing, Maranga y Drēmər, para responder a distintos perfiles de durmientes, necesidades corporales y formas de entender el bienestar.

Para quienes buscan máxima personalización y soporte técnico: Herlewing

Esta cama es ideal para personas con afecciones musculares o articulares, parejas, con diferentes preferencias de firmeza, y quienes buscan precisión ergonómica. Herlewing, cuyo nombre significa "despertar" en afrikáans, es una cama que literalmente se adapta al cuerpo con una precisión excepcional. Su sistema de triple muelle y 35 capas de crin de caballo, algodón, lino y lana ofrecen soporte individualizado y una independencia total de movimiento. Es la opción perfecta para quienes exigen el máximo rendimiento de su descanso.

Para los que aman la ligereza y la frescura: Maranga

Preferida por quienes buscan una cama de firmeza media con una sensación de ingravidez, personas calurosas y sensibles al tacto y los materiales. En ese sentido, Maranga está pensada para quienes valoran un descanso equilibrado, ventilado y naturalmente fresco. Su diseño flexible aporta ligereza, y la combinación de crin de caballo con lana, algodón y lino naturales asegura transpirabilidad durante toda la noche. Además, su estética atemporal y costura lateral hecha a mano son una declaración de artesanía y elegancia.

Para los que quieren lo extraordinario en diseño y confort: Drēmər

Si se busca una cama con impacto visual y sensorial, esta cama ofrece una experiencia de descanso absolutamente envolvente. Diseñada por el reconocido artista y decorador de las estrellas, Ferris Rafauli, Drēmər es la interpretación más sofisticada del confort contemporáneo. Está inspirada en el icónico modelo 2000T, pero con una estética única al incorporar un exclusivo cabecero acolchado con patrón "Blue Check" y materiales naturales en su núcleo. Es una cama que no solo transforma el descanso, sino también el espacio en el que se encuentra.

"Es importante entender que el descanso ideal no es el mismo para todos. Por eso estas camas están pensadas para adaptarse a las necesidades reales de cada persona, con el máximo cuidado en cada detalle. Más que un simple lugar para descansar, son una extensión del bienestar personal", explica Carmen del Cid, directora de Ventas de Hästens Madrid.

Estas tres camas siguen el legado de la compañía y están disponibles en la boutique de la marca, ubicada en el corazón del barrio de Salamanca y sus precios oscilan entre los 18.880 y 74.180€, según modelo, medidas y opciones de personalización.