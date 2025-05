Miravia firma el Consumer Protection Pledge de la Comisión Europea y refuerza su compromiso con la seguridad y los derechos digitales de los consumidores

Miravia se convierte en la plataforma más joven en unirse a esta iniciativa, reafirmando su compromiso de liderar con responsabilidad e innovación. Miravia ya cumple con los 24 compromisos, que van desde la detección proactiva de productos peligrosos hasta la garantía de derechos digitales avanzados, entre otros. Con esta firma, la plataforma online consolida su camino hacia la construcción de un ecosistema de comercio electrónico más seguro, transparente y centrado en el consumidor Miravia, la plataforma online especializada en lifestyle, ha firmado esta semana en Bruselas el Consumer Protection Pledge, una iniciativa voluntaria promovida por la Comisión Europea que busca reforzar la seguridad de los productos y los derechos digitales de los consumidores de la UE en el entorno online. Con este compromiso, la compañía da un paso decisivo en su compromiso a la seguridad, la transparencia y la protección del consumidor en el comercio electrónico.

De esta forma, Miravia se convierte en la plataforma más joven en adherirse al Consumer Protection Pledge, reafirmando su voluntad de liderar con responsabilidad e innovación desde su lanzamiento en España en diciembre de 2022.

Con esta firma, la compañía refuerza su camino hacia la construcción de un ecosistema de comercio electrónico más seguro, transparente y centrado en el consumidor. En este sentido, la compañía seguirá invirtiendo en innovación, formación, tecnología y colaboración institucional para seguir elevando los estándares de protección digital en Europa.

Un acuerdo con dos pilares clave

El acuerdo, aunque no vinculante, tiene un alto valor simbólico y se basa en dos pilares fundamentales: el Product Safety Pledge+ (PSP+) y los Compromisos de Derechos Digitales del Consumidor. Este marco común tiene como objetivo fomentar que las plataformas digitales adopten estándares que vayan más allá de los exigidos por la legislación de la Unión Europea, promoviendo así un entorno de compra más seguro, justo y transparente.

"Quiero agradecer al Comisario McGrath por impulsar esta iniciativa, que claramente beneficia a los consumidores europeos. Para Miravia, unirnos al Consumer Protection Pledge representa un hito clave que refleja nuestro firme compromiso con la protección del usuario, el cumplimiento de los estándares europeos y la construcción de confianza en nuestra plataforma. Desde el primer día, hemos tenido como objetivo liderar el futuro del comercio digital con un enfoque en la seguridad, la transparencia y la innovación. Este compromiso no es un punto final, sino una base sólida sobre la que seguiremos construyendo", afirmó Yann Fontaine, CEO de Miravia.

A partir de la firma de hoy, la plataforma cumple plenamente con los 24 compromisos incluidos en el marco, que abarcan desde la detección proactiva de productos peligrosos hasta la garantía de derechos digitales avanzados para los usuarios, incluyendo también una estrecha cooperación con las autoridades pertinentes y la formación continua para los vendedores.

Combinación de tecnología de vanguardia

Miravia aprovecha tecnología de vanguardia —incluyendo su algoritmo Prometheus y herramientas de reconocimiento de imágenes que verifican información contra bases de datos oficiales como Safety Gate, CIMA o la Red Nacional de Alertas— junto con el trabajo de equipos humanos especializados dedicados a la evaluación de riesgos. Esta combinación permite la detección, bloqueo y eliminación rápida de productos potencialmente peligrosos antes de que lleguen a los consumidores.

Además, la plataforma ha reforzado sus canales de colaboración con las autoridades europeas, ofreciendo contacto directo, acceso completo a sus herramientas de seguimiento y un tiempo de respuesta inferior a 24 horas ante notificaciones oficiales. Los productos potencialmente peligrosos se eliminan sin demora y los vendedores que no cumplan con las normativas de seguridad pueden enfrentar sanciones inmediatas, incluida la expulsión permanente de la plataforma.

Derechos digitales

En el ámbito de los derechos digitales, Miravia ofrece condiciones mejoradas que van más allá de los requisitos legales, incluyendo una política de devolución de 30 días, procesos simplificados para la gestión de cuentas y datos personales, y total transparencia en las colaboraciones con influencers y las opiniones sobre productos. Los consumidores también cuentan con atención al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana, y pueden ejercer sus derechos de manera clara y sencilla en cada etapa del proceso de compra.

Sobre Miravia

Miravia es un nuevo modelo de comercio electrónico en España, que proporciona al usuario una nueva experiencia de compra. Es a la vez un marketplace y un espacio de entretenimiento donde los consumidores pueden acceder a una amplia oferta de productos de sus marcas favoritas y en el que también estar al día de las últimas tendencias en moda, belleza y estilo de vida a través de diversas soluciones como contenidos exclusivos creados por influencers o herramientas de realidad virtual con las que probar diferentes productos de maquillaje. Miravia también es un espacio único para los vendedores y las marcas, donde tener sus propias tiendas con libertad para diseñarlas, seleccionar productos, definir precios y promociones, interactuar directamente con los clientes y usuarios y aplicar sus propios programas de fidelización.