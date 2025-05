Megacity destaca la importancia de contar con pilas y productos básicos ante posibles apagones eléctricos

La papelería online Megacity advierte sobre la necesidad de estar preparados ante posibles cortes de electricidad como los ocurridos en España, Portugal e Italia, y recomienda disponer de pilas, linternas, velas y otros productos esenciales tanto en casa como en oficinas y negocios Ante las recientes alertas de posibles apagones que han afectado a países del sur de Europa, Megacity, papelería online especializada en material escolar y de oficina, recuerda la importancia de contar con productos esenciales como pilas, linternas, velas y radios a batería para garantizar seguridad y autonomía en cualquier entorno.

Megacity dispone de una amplia gama de pilas para cubrir necesidades diversas: desde modelos AA y AAA, imprescindibles en mandos, ratones o juguetes, hasta pilas de botón para básculas, relojes y calculadoras, así como pilas recargables para quienes priorizan la sostenibilidad.

La compañía recomienda conformar un pequeño kit de emergencia que incluya productos de iluminación, comunicación y primeros auxilios.

Entre los elementos clave destacan

Linternas a pilas con repuestos disponibles.

Velas, cerillas y mecheros, para iluminación alternativa.

Radios a pilas, fundamentales para seguir informaciones oficiales en caso de cortes de red.

Complementos como agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y dinero en efectivo.

"Una situación de apagón puede parecer improbable, pero cuando ocurre, cada segundo cuenta. Estar preparado no significa alarmarse, sino anticiparse de forma responsable", según Manuel Montaner, Gerente de Megacity. "Contar con pilas y dispositivos esenciales garantiza autonomía, comodidad y seguridad tanto en el hogar como en el entorno profesional".

Montaner también subraya la misión de Megacity de facilitar soluciones prácticas a través de una experiencia de compra accesible y rápida: "Megacity ofrece no solo productos de oficina, sino también herramientas para la vida diaria. Estar prevenido debe ser sencillo y accesible para todos".

Megacity envía sus productos en 48 - 72 horas y ahora también resuelve dudas y ayuda a los clientes por WhatsApp, además de a través de los canales habituales.