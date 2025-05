Golden Skin Sun Defense & Glow de Eiralabs: el secreto para un bronceado 4 veces más rápido, duradero y uniforme y una piel protegida desde el interior

En los meses en que tomar el sol se vuelve un hábito más frecuente, la protección y el autocuidado ocupan un lugar más relevante, ya que, además de un protector solar, es fundamental cuidar la piel desde el interior Para ello, Eiralabs propone un nutracéutico clave: Golden Skin, diseñado para potenciar el bronceado natural de la piel mientras refuerza su protección contra el daño solar y el envejecimiento prematuro. Su fórmula avanzada combina ingredientes clínicamente probados que estimulan la producción de melanina, hidratan la piel y aportan un alto poder antioxidante.

Gracias a su combinación exclusiva de Melatine®, Nutroxsun® y Puredia SeaBerry®, este suplemento ayuda a obtener un bronceado 4 veces más rápido, más uniforme y más duradero, mientras protege la piel desde el interior.

La voz experta

Claudia Popa, química, experta en dermocosmética y formulación y fundadora de Eiralabs, asegura que "Golden Skin es una innovadora combinación de activos patentados que optimiza la pigmentación natural de la piel y refuerza su protección frente al daño solar.

Melatine®, un hidrolizado de queratina rico en melanina, acelera el bronceado hasta 4 veces más rápido sin necesidad de etacarotenos. Nutroxsun®, con extractos de pomelo y romero, combate el estrés oxidativo y el fotoenvejecimiento, mientras que Puredia SeaBerry® aporta omegas y antioxidantes para una piel más hidratada y luminosa.

Gracias a esta sinergia de ingredientes, Golden Skin no solo intensifica y prolonga el bronceado, sino que también refuerza la barrera cutánea contra el envejecimiento prematuro. Para obtener los mejores resultados, se recomienda tomarlo de 2 a 4 semanas antes de la exposición solar y mantener su uso durante toda la temporada. Su consumo prolongado contribuye a mejorar la salud cutánea, fortalecer la barrera natural de la piel y potenciar su luminosidad".

Beneficios

❖ Acelera e intensifica el bronceado 4 veces más rápido → Favorece la pigmentación natural sin necesidad de betacarotenos.

❖ Bronceado duradero y uniforme → Prolongándolo sin descamación prematura.

❖ Protección solar interna → Ayuda a la piel a defenderse de los radicales libres y el daño solar.

❖ Previene el fotoenvejecimiento → Gracias a su alto contenido en antioxidantes.

❖ Hidratación y elasticidad → Mejora la salud de la piel, aportando luminosidad y suavidad.

❖ Fórmula natural y segura → Sin betacarotenos ni colorantes artificiales, apto para todo tipo de piel

Principales ingredientes activos

Melatine® → Hidrolizado de queratina rico en melanina que acelera el bronceado natural 4 veces más rápido sin alterar el tono de la piel.

Nutroxsun® → Combinación de extracto de pomelo y romero con potente acción antioxidante y fotoprotectora.

Puredia SeaBerry® → Extracto de espino amarillo con alto contenido en omega-7, que ayuda a la hidratación y regeneración celular.

Vitamina C → Favorece la producción de colágeno y protege contra el estrés oxidativo.

Cobre → Mineral esencial para la pigmentación normal de la piel y la producción de melanina.



Modo de uso

Tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente con una comida y un vaso de agua. Se recomienda iniciar el consumo 2 a 4 semanas antes de la exposición solar y mantenerlo durante toda la temporada.

PRECIO 60 CÁPSULAS: 45 €

Sobre EIRALABS

EIRALABS es el laboratorio de referencia español de nutricosmética de alta calidad que apuesta por una vida más saludable para que "te veas bien y te sientas mejor".

Su fundadora, Claudia Popa, química y experta en dermocosmética y formulación, creó Eiralabs en 2016 inspirada en Eira, la diosa escandinava de la sanación y la salud. Por ello, los nutricosméticos de Eiralabs están enfocados a ser el complemento perfecto de un estilo de vida saludable para cuidar, recuperar y mantener la salud y belleza de manera natural.

Desde la investigación y la formulación, Eiralabs cuida cada detalle en el proceso de fabricación en búsqueda de la excelencia. Su objetivo se centra en ofrecer nutricosméticos de alta calidad y eficacia para el cuidado de la salud y belleza desde el interior, donde no llegan los cosméticos.

Asimismo, cuenta con un laboratorio donde se realizan procesos de investigación y fabricación únicos. Además, todos sus productos están formulados con ingredientes naturales científicamente probados y de alta calidad para una nutricosmética innovadora, segura y eficaz.

De venta en farmacias, parafarmacias y en https://www.eiralabs.es/