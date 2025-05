OptimumTIC y Rosa Ortuño refuerzan la ciberseguridad preventiva en el tejido empresarial español

En un entorno donde las amenazas digitales evolucionan con rapidez, la ciberseguridad preventiva se consolida como un pilar fundamental para garantizar la continuidad de negocio. Adoptar medidas proactivas permite anticiparse a posibles ataques, minimizando riesgos y protegiendo los activos más valiosos de la empresa: la información, los sistemas, datos, y las personas La ciberseguridad tradicional, basada en respuestas reactivas, ha demostrado ser insuficiente ante el creciente número y sofisticación de los ciberataques. Actualmente, no basta con responder a incidentes; es esencial prevenirlos antes de que ocurran. Según datos de la Cámara de Comercio de España, publicados en junio de 2024, apenas el 46,8 % de las empresas españolas cuenta con un plan de seguridad digital formalizado. Esta cifra se reduce al 29 % en el caso de las microempresas. A pesar del incremento de ciberataques, solo el 24,3 % de las organizaciones tiene previsto aumentar su inversión en ciberseguridad este año. Esta falta de proactividad y estadísticas destacan la necesidad urgente de que las empresas españolas adopten estrategias de ciberseguridad más robustas y proactivas para proteger sus activos y garantizar la continuidad de sus operaciones. Para afrontar este panorama, es crucial contar con soluciones avanzadas que permitan detectar, mitigar y prevenir amenazas en tiempo real.

OptimumTIC: apostando siempre por la seguridad proactiva

Desde su fundación en 2009, Rosa Ortuño, CEO de OptimumTIC, ha impulsado una visión basada en la anticipación y la prevención como claves de la seguridad empresarial. Para ello, OptimumTIC trabaja con los principales líderes tecnológicos del sector, como Palo Alto Networks, SentinelOne, Netskope, Proofpoint, OneTrust, BlueVoyant, Zero Networks, Tenable o Forcepoint. Esta red de alianzas permite ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada organización, protegiendo todos los puntos críticos de su infraestructura.

Además de implantar plataformas de última generación, OptimumTIC refuerza su propuesta con un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) propio. A través de inteligencia artificial, machine learning y analítica avanzada, su equipo monitoriza en tiempo real redes, endpoints y sistemas críticos, anticipándose a cualquier amenaza y automatizando respuestas inmediatas para minimizar los riesgos.

Esta variedad de plataformas y servicios permite ofrecer una protección completa, proactiva y adaptada a las necesidades de cada empresa, asegurando que cada punto crítico de seguridad esté cubierto con tecnología de vanguardia.

Para Rosa Ortuño, "la ciberseguridad no puede ser vista como una reacción ante los incidentes, sino como una estrategia de prevención y adaptación continua". Bajo esta filosofía, OptimumTIC ayuda a las empresas a fortalecer su resiliencia digital, protegiendo no solo su información, sino también su reputación y su capacidad operativa.

En un panorama digital donde las amenazas evolucionan constantemente, OptimumTIC se posiciona como líder en ciberseguridad preventiva en España.

En un contexto de digitalización acelerada, Rosa Ortuño y OptimumTIC destacan la importancia de integrar la ciberseguridad en la estrategia global de las empresas, no solo como un requisito de cumplimiento, sino como un elemento clave para asegurar su competitividad y crecimiento en el futuro.