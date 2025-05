SpringWorks Therapeutics recibe un dictamen positivo del CHMP para el uso de mirdametinib en el tratamiento de la NF1-NP en pacientes adultos y pediátricos

Si se aprueba, se espera que el mirdametinib sea la primera y única terapia autorizada para el tratamiento de la NF1-NP en la Unión Europea, tanto para adultos como para niños. Decisión de la Comisión Europea prevista en el tercer trimestre de 2025 SpringWorks Therapeutics, Inc. (Nasdaq: SWTX), una empresa biofarmacéutica en fase comercial centrada en las enfermedades raras graves y el cáncer, ha anunciado hoy que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha emitido un dictamen positivo en el que recomienda conceder una autorización de comercialización condicional para el mirdametinib, un inhibidor de MEK destinado al tratamiento de neurofibromas plexiformes (NP) sintomáticos e inoperables en pacientes pediátricos y adultos con neurofibromatosis tipo 1 (NF1) a partir de los 2 años de edad. La Comisión Europea (CE) revisará el dictamen del CHMP, y se espera que tome una decisión definitiva sobre la autorización en el tercer trimestre de 2025. Si se aprueba, el mirdametinib estará disponible en cápsulas de 1 y 2 mg y en comprimidos dispersables de 1 mg, que se disuelven fácilmente en agua.

"El dictamen positivo del CHMP nos sitúa un paso más cerca de suministrar nuestro medicamento a niños y adultos con NF1-NP en Europa, que, en nuestra opinión, necesitan nuevos avances terapéuticos", declaró Saqib Islam, consejero delegado de SpringWorks. "Una vez aprobado, esperamos proporcionar mirdametinib a los pacientes aptos en Europa lo antes posible".

La NF1 es un trastorno genético que afecta aproximadamente a 3 de cada 10 000 personas en la UE, es decir, a cerca de 135 000 personas.1,2 Los pacientes con NF1 tienen aproximadamente entre un 30 y un 50 % de riesgo de por vida de desarrollar neurofibromas plexiformes, un tipo de tumor que crece en un patrón infiltrativo a lo largo de la vaina nerviosa periférica y que puede causar desfiguración grave, dolor y deterioro funcional.3,4​ Los neurofibromas plexiformes pueden transformarse en tumores malignos de la vaina nerviosa periférica, una enfermedad agresiva y potencialmente mortal.5 La extirpación quirúrgica puede suponer un reto debido al patrón de crecimiento tumoral infiltrante de los neurofibromas plexiformes a lo largo de los nervios. Se estima que hasta aproximadamente el 85 % de los neurofibromas plexiformes no son susceptibles de una resección completa.6,7,8

"La NF1-NP es un trastorno genético que puede resultar extremadamente mórbido e imprevisible. Conlleva un importante desgaste físico y emocional para los pacientes y sus cuidadores, y las opciones de tratamiento disponibles son limitadas", afirma el Dr. Ignacio Blanco, presidente del Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) español para pacientes adultos con neurofibromatosis del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. "La extirpación quirúrgica de los neurofibromas plexiformes puede suponer un reto y a menudo no es posible, por lo que, si se aprueba, el mirdametinib podría ser una opción de tratamiento importante para los niños y los pacientes adultos en Europa".

El dictamen del CHMP se basó en la solicitud de autorización de comercialización (MAA) del mirdametinib, que fue validada por la EMA en agosto de 2024. La MAA se centró en los resultados primarios del ensayo de fase 2b ReNeu, en el que participaron 114 pacientes con NF1-NP de 2 años o más (58 adultos y 56 pacientes pediátricos). El estudio alcanzó el criterio de valoración principal, la tasa de respuesta objetiva confirmada (TRO), evaluada mediante una revisión central independiente y ciega, que demostró una TRO del 41 % en adultos (N = 24/58) y del 52 % en niños (N = 29/56). La mediana del mejor cambio porcentual en el volumen de NP objetivo fue del -41 % (rango: -90 a 13 %) en adultos y del -42 % (rango: -91 a 48 %) en niños. De los pacientes que tuvieron una respuesta confirmada, el 88 % de los adultos y el 90 % de los niños la experimentaron durante al menos 12 meses, y el 50 % y el 48 %, respectivamente, la obtuvieron durante al menos 24 meses. Tanto los adultos como los niños también experimentaron mejoras significativas tempranas y sostenidas con respecto al valor inicial en el dolor y la calidad de vida, según lo evaluado mediante múltiples herramientas para analizar los resultados comunicados por los pacientes.9

El mirdametinib demostró un perfil de seguridad y tolerabilidad razonable. Los acontecimientos adversos más frecuentes (> 25 %) notificados en adultos que recibieron mirdametinib fueron erupción cutánea, diarrea, náuseas, dolor musculoesquelético, vómitos y fatiga. Los acontecimientos adversos más frecuentes (> 25 %) que se produjeron en niños fueron erupción cutánea, diarrea, dolor musculoesquelético, dolor abdominal, vómitos, dolor de cabeza, paroniquia, disfunción ventricular izquierda y náuseas.9

El mirdametinib está aprobado en los Estados Unidos para tratar a pacientes adultos y pediátricos de 2 años o más con neurofibromatosis tipo 1 (NF1) que presentan neurofibromas plexiformes (NP) sintomáticos que no son susceptibles de resección completa.

Acerca del ensayo ReNeu

ReNeu (NCT03962543) es un ensayo en curso de fase 2b, multicéntrico, abierto y de un único brazo, cuyo objetivo es evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad del mirdametinib en pacientes mayores de 2 años con NP inoperable asociada a NF1 que causa morbilidad significativa. En el estudio se inscribieron 114 pacientes para recibir mirdametinib a una dosis de 2 mg/m2 dos veces al día (dosis máxima de 4 mg dos veces al día) sin tener en cuenta los alimentos. El mirdametinib se administró por vía oral en un programa de dosificación de 3 semanas de tratamiento y 1 semana de descanso, en forma de cápsula o comprimido dispersable. El criterio de valoración principal es la tasa de respuesta objetiva (TRO) confirmada, definida como el porcentaje de pacientes con una reducción igual o superior al 20 % del volumen tumoral diana en exploraciones consecutivas durante la fase de tratamiento de 24 ciclos, medida mediante resonancia magnética (RM) y evaluada mediante una revisión central independiente ciega. Los criterios de valoración secundarios incluyen la seguridad y la tolerabilidad, la duración de la respuesta y los cambios en los resultados comunicados por los pacientes desde el inicio hasta el ciclo 13. La fase de tratamiento del ensayo ha concluido, y los resultados se presentaron en el congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) de 2024. Los pacientes que finalizaron la fase de tratamiento se declararon aptos para seguir recibiéndolo en la parte opcional de seguimiento a largo plazo del estudio, que está en curso.

Acerca de la NF1-NP

La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es un trastorno genético poco frecuente causado por mutaciones en el gen NF1, que codifica para la neurofibromina, un supresor clave de la vía MAPK.10,11 La NF1 es la forma más común de neurofibromatosis, con una incidencia estimada en aproximadamente 1 de cada 2500 personas al nacer a escala mundial.3,12 En la UE, la NF1 afecta aproximadamente a 3 de cada 10 000 personas, es decir, a alrededor de 135 000 personas.1,2 El curso clínico de la NF1 es heterogéneo y se manifiesta en una variedad de síntomas en numerosos sistemas orgánicos, incluyendo pigmentación anormal, deformidades esqueléticas, crecimiento tumoral y complicaciones neurológicas, como el deterioro cognitivo.13 Los pacientes con NF1 tienen una reducción media de la esperanza de vida de entre 8 y 15 años en comparación con la población general.1

Los pacientes con NF tienen aproximadamente entre un 30 y un 50 % de riesgo de por vida de desarrollar neurofibromas plexiformes, o NP, un tipo de tumor que crece en un patrón infiltrativo a lo largo de la vaina nerviosa periférica y que puede causar desfiguración grave, dolor y deterioro funcional. En muy raras ocasiones, la NF1-NP puede ser mortal.3,4,5 Las NF1-NP se diagnostican con mayor frecuencia en las dos primeras décadas de vida.3 Estos tumores, que, por lo general, crecen más rápidamente durante la infancia, pueden ser agresivos y están asociados a morbilidades clínicamente significativas.14,15

La extirpación quirúrgica de estos tumores puede suponer un reto debido a su patrón de crecimiento tumoral infiltrante a lo largo de los nervios, que puede provocar daños permanentes en los nervios y desfiguración.5 Se estima que hasta aproximadamente el 85 % de los neurofibromas plexiformes no son susceptibles de una resección completa.6,7,8

Acerca del mirdametinib

El mirdametinib es un inhibidor oral de MEK de molécula pequeña aprobado en los Estados Unidos para el tratamiento de la neurofibromatosis tipo 1 (NF1) en pacientes adultos y pediátricos mayores de 2 años que presenten neurofibromas plexiformes (NP) sintomáticos no susceptibles de resección completa.

La FDA y la Comisión Europea han concedido la designación de medicamento huérfano a mirdametinib para el tratamiento de la NF1.

Acerca de SpringWorks Therapeutics

SpringWorks es una empresa biofarmacéutica en fase comercial dedicada a mejorar la vida de los pacientes que padecen enfermedades raras graves y cáncer. Hemos desarrollado y estamos comercializando el primer y único medicamento aprobado por la FDA para tratar tumores desmoides en adultos, así como el primer y único medicamento aprobado por la FDA para tratar neurofibromatosis tipo 1 asociada a neurofibromas plexiformes (NF1-NP) en adultos y niños. También estamos desarrollando una cartera diversa de productos novedosos candidatos a terapias dirigidas para pacientes con tumores sólidos y cánceres hematológicos.

