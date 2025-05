La película Curmán, del realizador Alejandro Jato, triunfa en el XXII Festival de Cans con cuatro premios

El filme Curmán fue elegido por el jurado del Festival de Cans como ganador en la sección de Ficción. Curmán, película debut como director del hasta ahora actor Alejandro Jato narra de una manera única la pérdida de inocencia del protagonista. El cortometraje triunfó en la noche de galardones con premio a Mejor Actriz para Melania Cruz, Mejor Fotografía para Alicia Francés y el premio del Jurado de vecinos.

El director Daniel Sánchez Arévalo con parte del equipo de Rondallas. Cris Andina. Curmán fue premiado por el jurado “por la mirada inocente, al tiempo que compleja, en la que compara la pulsión natural con la imposición moral creando una pieza sólida en su conjunto”. El jurado destacó el trabajo de Melania Cruz “por la habilidad para iluminar los distintos estados emocionales por los que se mueve el personaje: una madre que nos traslada al imaginario colectivo de otra época”.

Curmán también se hizo con el premio del Jurado de vecinos que valoró “un trabajo en el que gustó como se supo tratar y transmitir al público el tema de la iniciación en el sexo”, y el premio a Mejor Fotografía para Alicia Francés por la “sensibilidad en la creación de atmósferas utilizando diferentes formatos a favor de la historia”.

Xosé Dopazo y Javier Rúa ganaron el premio a Mejor Dirección por Mounir. El jurado destacó la “madurez con la que cuentan una historia en la que juegan elementos reales y ficticios”. Mounir, que cuenta el reencuentro 20 años después de Mounir Jadivi, un inmigrante ilegal que llegó a España con 8 años, con el director de cine Xabier Rú, también recibió una mención especial en la categoría de interpretación, para Javivi “por la honestidad con la que afronta su trabajo delante de la cámara”.

En la misma categoría, la actriz Cory Mañá recibió una mención especial por su trabajo en Abellón “por su hermosa interpretación construida desde lugares que no transitamos habitualmente”.

En el apartado de Animación el premio del jurado fue para Cadáver de dragón, de José Garnelo, por el “uso audaz de la técnica para construir un universo con personalidad”. El film es el debú de Garnelo en la dirección, después de trabajar en el equipo de Psiconautas con Alberto Vázquez, su primer trabajo como animador. El corto también ganó el premio a Mejor Guion para Jacobo Díaz y José Garnelo “por la virtuosidade a la hora de contar una historia que emociona sin palabras”.

Premios en las secciones Furacáns y Novas Camadas

En la sección Furacáns (No Ficción) el corto ganador fue Exposed, de Nela Fraga, “una opera prima que conmueve en su celebración del íntimo. Una película que recogiendo la tradición del cine experimental, contagia el deseo de hacer cine”.

El jurado de la sección Furacáns entregó una mención especial a As entrañas saben o que a razón non entende, de Alberto Lobelle, “una película que cuenta con la fuerza de lo inesperado”.

En el apartado de Novas Camadas, que distingue a los realizadores menores de 25 años, el corto ganador del Premio “Deleite” fue para Ciudá de ladrillo, de Carlota Álvarez, “un film que pone en el centro los espacios de sonoridad, donde reír y estar juntas. Valorando la recogida de memoria oral y la activación de un archivo fotográfico del proceso de cambio de una comunidad”.

En esta categoría también hubo una mención especial para Liminal station, de Mario Filloy, “una película audaz y con sentido del humor, absolutamente comprometida con un argumento único y original”.

Daniel Sánchez Arévalo, invitado especial de la última jornada

La última jornada del festival arrancó desde primera hora de la mañana con las proyecciones de cortos en las distintas categorías oficiales. A mediodía el Torreiro se llenó de público para asistir al coloquio con el director Daniel Sánchez Arévalo, invitado especial en Cans en esta edición. Arévalo mostró su sentido del humor en un diálogo con el público y con el director del festival, Alfonso Pato.

El director contó distintas anécdotas de su larga trayectoria en el mundo del cine. Después del coloquio, Arévalo dejó sus huellas en el Torreiro de las Estrellas. Arévalo adelantó que su último trabajo, Rondallas, se estrenará el 1 de enero de 2026 y que la idea del filme nació de un vídeo que le enseñó el productor Ramón Campos sobre la rondalla de Santa Eulalia de Mos. “Comencé a ver vídeos de las rondallas de la zona y pensé en la historia. Me contagió toda esa energía y amor por la comunidad”, compartió con el público de Cans.

La última jornada de Cans contó con muchas actividades en los distintos espacios del festival con conciertos de bandas como A banda da loba o Guadalupe Plata, además de la actuación final de Santero y los muchachos que cerrarán el festival en el Espacio Estrella Galicia de la Finca del Río a partir de medianoche.