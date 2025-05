Así se podría adaptar la rutina facial si hubiera otro apagón eléctrico: consejos de expertas en cosmética

Rutina facial en un apagón con Byoode, Medik8, Perricone MD y Boutijour: limpieza, calma y autocuidado sin electricidad Cuando se piensa en el cuidado de la piel, se suele dar por hecho que habrá luz, agua caliente o frigorífico. Pero ¿y si de repente se produce un apagón eléctrico? Este fue el escenario vivido recientemente en España, cuando el pasado lunes, a las 12:33, desaparecieron de golpe 15 gigavatios del sistema eléctrico, el 60% de la electricidad total que se estaba utilizando.

Aunque aún se desconoce el origen exacto, este gran apagón ha reabierto una pregunta importante: ¿cómo se pueden adaptar los hábitos cotidianos ante la falta de suministros? Las expertas en dermocosmética lo tienen claro: la belleza no se detiene, pero sí necesita ajustes.

Limpieza con agua fría: menos textura, más practicidad

Sin electricidad, el primer paso que se ve comprometido es la limpieza facial, sobre todo ante la falta de agua caliente. En este contexto, la textura del producto cobra protagonismo. "En estas circunstancias, los bálsamos o aceites limpiadores pueden solidificarse y es difícil tanto aplicarlos como retirarlos. Mejor optar por geles ligeros que se emulsionan rápido y no dejan residuos", aconseja Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

Algunas opciones recomendadas incluyen:

Super Green Poem de Byoode : gel cargado de antioxidantes y saponinas vegetales, ideal para limpiar sin alterar la piel. 29€ en Byoode.com



Surface Radiance Cleanse de Medik8 : ayuda a seborregular con alfahidroxiácidos como el láctico o el mandélico y BHA como el salicílico. 34€ en Medik8.es



Lotus Leaf Cleansing Gel de Boutijour: gel antioxidante con loto de agua calmante y extractos botánicos coreanos. 33€ en Purenichelab.com

El estrés se refleja en la piel

Uno de los efectos invisibles, pero reales de un apagón prolongado, es el aumento del estrés, que puede manifestarse en la piel. "La incertidumbre y el estrés pueden disparar el cortisol, una hormona que altera la función barrera y favorece la inflamación de la piel. Por eso conviene incorporar activos calmantes como la niacinamida", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.

Patricia Garín, directora de dermocosmética de Boutijour, añade: "Este ingrediente es un todoterreno en tiempos inciertos. Mejora la hidratación, regula el sebo, minimiza rojeces y refuerza la barrera natural de la piel".

Entre los productos con este ingrediente, destacan:

Watercress & Copper Lyric de Byoode : con niacinamida, minerales y glutonato de cobre, ilumina, reafirma y calma. 55 € en Byoode.com



Hyaluronic Intensive Moisturizer de Perricone MD : gel-crema con niacinamida y ácido hialurónico que hidrata y energiza. 78 € en Perriconemd.es



Snow Lotus Lifting Serum de Boutijour : combina niacinamida, vitamina C y ácido hialurónico para equilibrar y revitalizar. 69 € en Purenichelab.com



Clarity Peptides de Medik8: suero ligero con un 10% de niacinamida y péptidos que minimiza el sebo y combate manchas. 60 € en Medik8.es

Menos es más: evitar exfoliaciones y mascarillas potentes

Con la piel bajo presión, también conviene reducir los estímulos agresivos. "Conviene evitar exfoliaciones, ácidos potentes o mascarillas muy astringentes. La piel puede estar más sensible y cualquier paso de más puede generar irritación o inflamación", advierte Mireia Fernández, directora de dermocosmética de Perricone MD.

Sin embargo, existen opciones suaves que reconfortan la piel incluso en estas circunstancias. "Puedes aprovechar para ponerte una mascarilla de velo, cuajada de antioxidantes e ingredientes calmantes, mientras juegas a un juego de mesa o lees", propone Estefanía Nieto, de Medik8.

Algunas recomendaciones son:

Ultimate Recovery Bio-Cellulose Mask de Medik8 : mascarilla de bio-celulosa con zinc, ácido hialurónico y algas, perfecta para reparar. 84€ en Medik8.es



X-Lifting Mask de Boutijour: de algodón e hidrogel, reafirma y redefine el óvalo facial con ingredientes como cafeína y Volufiline. 52€ en Purenichelab.com