​Cuando no está preso, lo andan buscando

En estos tiempos de bandoleros y ladrones de guante blanco. Tenemos entre bambalinas y telones, perdón, he querido decir talones y cupones de banco.

No sé si sería capaz de nombrar la epidemia del Covid, causada por el coronavirus, el Sars Virus Cov-2. Esta epidemia infecciosa la tuvimos en España, concretamente desde el año 2019, durante 5 años y 150 días. Gracias a Dios y a los laboratorios que pusieron las vacunas que, aunque tuvieron sus controversias y algunas polémicas, noticia que, anteriormente en su día lo pregoné en este periódico.

Sánchez lleva unos 8 años de presidente del gobierno comunista social de España, ¿social de qué? Social para sus secuaces y amigotes, que como epidemia va engrosando el virus sociata y correveidiles de tres al cuarto. Aquí en esta España, quien no esta preso lo andan buscando, esta frase no me vale ahora en estos tiempos de bandoleros y ladrones de guante blanco. Tenemos entre bambalinas y telones, perdón, he querido decir talones y cupones de banco. Una novedad nueva nos anuncia y notifica de una denuncia contra el cuñado del descarado, por no decir otra gravedad, por un delito de influencias- por unos miles de milloncejos de euros por deducciones fiscales.

La “graciosa sevillana” la mujer de boca ancha, ha calificado de bulo de la derecha el ya, llamado procesamiento del hermano del susodicho Sánchez, si, el mentiroso ciudadano que dijo que, cuando llegara al gobierno iba a acabar con los aforamientos de los ministros y mira por donde, aquí tenemos de hace unos días un nuevo aforado, que antes no lo era,, pero para llegar ser aforado ha echado abajo a unas compañeras poniendo con un traspié a cinco compañeras a la calle. Este es el verdadero partido sociata, aquí quien no está preso lo andan buscando. No sé si hay algún familiar más escondido entre bambalinas, aunque, a decir verdad, no le hace falta, tiene a sus amigotes, los Koldo, loa Ábalos y el juez, el que yo le llamo, el moflete, un juez que derrama una insensatez y licencias de todo cuanto habla este sujeto.

Si mi querido padre levantara la cabeza y leyera la misma noticia que he visto hoy en periódicos diría: ¿esta gente está ahora gobernando y traicionado España?

- ¡Pues sí, que lo diría! Pues sí, lo mismo que lo rectifico y asumo sus palabras.

Me avergüenzo, me miro en él espejo y no me veo. He sufrido un cambio, como si fuese un Dorian Grey cuando me he visto en el espejo.

La verdad supera todo tipo de imaginación. Según Edatv, ahí tienen una muestra. Personas, si personas que están colocadas de empresas del gobierno. Se queda uno pasmado de como un partido con el de Sánchez a la cabeza hay tanto gorrón y lo que es más con sueldos de 500 mil y de 300 euros. En un total de 30 empresas.

Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez. Presidió Correos (más de 200.000€/año) y ahora está en Seiit.

José Luis Navarro Ribera, exconsejero de Economía de la Junta de Extremadura (PSOE). Dirige Enresa. Sueldo: 175.000€.

Marc Murtra exjefe de gabinete del socialista Joan Clos. Hoy preside Indra. Sueldo: 550.000€.

Maurici Lucena, expresidente del grupo parlamentario socialista en Cataluña, fue premiado con la presidencia de AENA. Cobra 187.000 euros. Así mismo lo completan 25 empresas más señaladas, Apabullante.

Esta es la gestión del PSOE, que no solo da poder, sino que también reparte sueldos. El mérito, la experiencia o la competencia no figuran en la hoja de requisitos.

A todo esto, hay que sumar los enchufes más sonados como el de Jessica, la amiga íntima de José Luis Ábalos en empresas públicas. O el caso de Miss Asturias, también polémico. Mientras tanto los que no somos de esta curia, de amigos de los Etarras, de Sumar y restar, de los pandilleros catalanes y Podemos. El resto estamos sentados a verlas venir, viendo las tertulias llenas de mentiras y de usureros acólitos.