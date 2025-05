Cine, videojuegos y juegos de azar: ¿Cómo se entretienen los españoles en 2025?

El año pasado dejó algunos contrastes entre las formas de entretenimiento en España. Mientras los videojuegos y los juegos de azar en línea tuvieron un excelente 2024, esto no se reflejó en los cines, que sufrieron una caída de cuatro millones de espectadores respecto del año anterior.

Los números pintan una imagen que refleja las preferencias cambiantes de los españoles a la hora de disfrutar de su tiempo libre y de sus momentos de ocio. En este artículo observaremos qué sectores han crecido y cuál se ha quedado ligeramente atrás.

Un año brillante para los juegos de azar en línea

El mercado de juegos de azar online en España vivió un año histórico en 2024. Según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el sector alcanzó una facturación bruta (GGR o Gaming Gross Revenue) de 1.450 millones de euros, un 17,61 % más que en 2023.

Trascartón, el dato refleja un incremento del 21% en el número total de jugadores activos, que superaron los 1,99 millones. Esto quiere decir que cada vez más personas en España buscan una experiencia de casino online confiable para jugar por primera vez a la ruleta, las tragamonedas o los juegos de cartas a través de Internet.

Como si se tratara de la paradoja del huevo y la gallina, el crecimiento vino acompañado por una inversión récord en marketing y publicidad, que alcanzó los 526,3 millones de euros, lo que equivale a un 30,36% más que en el año anterior.

¿Cómo influye el marketing en el crecimiento del sector?

Las estrategias de marketing del sector del juego online se centraron primordialmente en llevar adelante promociones atractivas, como bonos de bienvenida y giros gratis, que representaron 261,53 millones de euros del gasto total.

La publicidad directa sumó 203 millones de euros, mientras que las afiliaciones a través de webs e influencers alcanzaron los 56,32 millones. Eso no es todo. Al parecer, la bonanza continúa y la DGOJ ya anticipa una facturación de entre 380 y 400 millones de euros en el primer trimestre de este año.

Menos espectadores, pero más apoyo al cine local

El sector del cine en España cerró un 2024 pobre, con una caída de cuatro millones de espectadores respecto al año anterior. La cantidad de personas que asistieron a ver una película cayó de 76,7 millones en 2023 a 72,9 millones en 2024.

Sin embargo, en medio de la baja general, el cine español logró destacar, mostrando un aumento tanto en el número de espectadores como en la recaudación. En total, las películas españolas sumaron 13,6 millones de espectadores, superando los 13,4 millones de 2023, y generaron 85,6 millones de euros en ingresos, ligeramente por encima de los 82,4 millones del año anterior.

Las cifras del Ministerio de Cultura revelan que en 2024 se exhibieron 658 películas españolas en las 3.566 salas de cine del país, y los estrenos nacionales también aumentaron un 1%. En este contexto, el cine español reforzó su atractivo para el público.

Otro punto destacado por el Ministerio es que un 46,5% de las producciones nacionales contaron con participación femenina, ya sea en la dirección o en el guión, lo cual representa un aumento de 4,7 puntos porcentuales respecto de 2023.

¿Y qué pasa con los videojuegos?

España tiene una amplia tradición en el sector del videojuego y, según el Anuario de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), el 2024 no defraudó, ya que se llegó a una facturación de 2.408 millones de euros. Esto equivale a un 2,95% más que en 2023.

Casi como si se tratara de vasos comunicantes, las ventas físicas de videojuegos disminuyeron un 18,11% al mismo tiempo que las ventas online aumentaron un 19,75%. En total, el comercio de estos juegos tocó los 1.558 millones de euros.

Al igual que lo sucedido en el sector del casino, la cifra de jugadores también da una pista sobre los motivos del crecimiento. En 2024 la cantidad de gamers alcanzó los 22,1 millones, lo que representa un aumento del 10% respecto al año anterior.

Por primera vez, las mujeres representaron el 50,45% del total de jugadores, destacando la diversidad en un sector históricamente dominado por hombres. Por último, el dato sorprendente es que los smartphones lideraron como el dispositivo más utilizado para jugar, seguidos de las consolas y los ordenadores.

Tres caras del entretenimiento con trayectorias muy distintas

De todo lo dicho hasta ahora podemos ver que las cifras de 2024 reflejan un año de contrastes para las industrias del entretenimiento en España. Mientras el cine lucha por mantener su público, el sector del videojuego y los juegos de azar en versiones digitales se afianzan, mostrando niveles de crecimiento récord.

En cualquier caso, estos números reflejan preferencias de ocio que tienen más que ver con quedarse dentro de la casa y no salir fuera. Otros dos factores que pueden estar jugando en contra es el elevado costo de las entradas de cine y la falta de innovación en marketing y promociones en las salas del séptimo arte.

Más allá de los motivos, una cosa está clara: en 2024 las preferencias del público han cambiado. Será de los productores, creativos y agencias la responsabilidad de adaptarse a ellas.