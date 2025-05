El escritor y periodista Fermín Bocos acaba de publicar, Cuando viajar era descubrir, un libro con insignes aventureros y exploradores que se adentraron, en siglos pasados, en territorios ignotos movidos quizá por sed de aventura, búsquedas de riqueza o por motivos de fe.

“Viajar en el pasado no era lo mismo que hoy, entonces había que transitar por sendas impracticables, enfermedades desconocidas, salteadores al acecho, comidas y posadas infectas llenas de chinches y piojos. Según los continentes las aventuras eran insólitas: en África, la selva o la jungla podía tragarse al viajero apenas iniciado el viaje. En América, distancias inmensas, ríos caudalosos, selvas amazónicas impenetrables y cordilleras con grandes obstáculos, reto que algunos coronaron y otros perecieron al afrontarlo”. Fueron las palabras que inició Bocos en su intervención ante una nutrida presencia de personalidades, familia, periodistas y amigos. Entre ellos, el presidente, Felipe González; Manuel Marchena, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo; y las periodistas y escritoras: Julia Navarro, esposa de Fermín; Pepa Fernández y Pilar Cernuda.

A lo largo de la charla-coloquio se habló sobre ese afán de descubrir nuevos mundos persiguiendo la gloria o dejándose llevar por la misteriosa nostalgia que Ulises sentía por los territorios que no había conocido. En este retablo de 35 viajeros intrépidos el lector se encuentra con itinerarios por desiertos, donde no podía faltar Lawrence de Arabia; tampoco Richard Burton, escritor que dominaba una veintena de lenguas, orientalista, traductor al inglés de Las mil y una noches y El Kamasutra, personajeque en su tiempo fue tan famoso como lo ha sido el actor galés, marido de la actriz Elisaberth Taylor. En la selva africana, el periodista Henry Morton Stanley interroga a un casi anciano, ¿sois el doctor Levingstone? supongo.

En esta sugestiva narración, Fermín cuenta los increíbles periplos de siete intrépidas damas en los siglos XVII, XIX y principios del XX, “cuando las mujeres estaban relegadas a labores de familia y donde la moral victoriana, en el caso de las inglesas, imponía unos códigos de conducta que hacían impensable que una mujer se moviera por sí misma”. Sin embargo ocurrió que la irlandesa Dervla Murphy viajara desde su patria y sola hasta la India, en bicicleta, llevando como protección un revólver del calibre 25 y un repelente para los mosquitos; también que la escritora, arabista, arqueóloga y espía británica, Gertrude Bell, llegara a ser conocida como la Reina sin corona de Mesopotamia; que, Ella Maillart, escritora y deportista,igualmente tuviera relación con el espionaje al ser compañera de 6.000 kilómetros de viaje, por China, Rusia y resto de Asia, con Peter Fleming, reportero del Times y agente del MI6 británico, hermano mayor de Ian Fleming, creador del de James Bond. "El valor de estas mujeres fue tremendo y tuvieron en muchos casos, el detalle y el interés de publicar libros. Contribuyeron, sin duda, subliminalmente a dar un paso de gigante hacia las conquistas feministas".



Bocos, viajero impenitente, describe con maestría a varios compatriotas nuestros, entre ellos el espía y trotamundos Domingo Badía i Leblich, barcelonés, conocido como Alí Bey quien se coló, en el s. XIX en la ciudad prohibida para los infieles de la Meca. Al mítico jerezano, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, autor de Naufragios, donde narra las aventuras y desdichas de un itinerario americano de 10.000 kilómetros buena parte a pie, desnudo y descalzo. A José María Murga Mugartegui, conocido como el Moro Vizcaino; Adolfo Ribadeneyra, brillante diplomático y tenaz viajero que trajo, en el s. XIX, a nuestro país dos ladrillos con escritos de sáncrito, que pueden admirarse hoy el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Tampoco se olvida de personajes que visitaron en siglos pasados los hielos de los polos, los audaces navegantes de los océanos ni de uno de los viajes más placenteros: El Orient-Express, un tren de leyenda.

En fin, una obra interesante y muy documentada, impregnada de emoción, que engancha desde las primeras páginas revelando el talento narrativo de Fermín avalado por la sensibilidad literaria de sus reconocidas obras y la extensa carrera en los medios.

Fermín Bocos, (1949, Población de Abajo, Cantabria) actual contertulio en Telemadrid y en numerosos foros de opinión. Comenzó su carrera de periodista en la Cadena SER. En su dilatado camino profesional ha desempeñado la Dirección de los principales Servicios Informativos de emisoras públicas y privadas: en RTVE, “24 horas”, nombrado años más tarde Director de Radio Exterior de España; en la Cadena SER, dirigió “Hora 25”; Director de Informativos de la Cadena COPE durante 4 años; presentador de los informativos de Tele 5 y director de los primeros telediarios de Telemadrid. Director de varios programas CNN+ y en el campo de la docencia, profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid.

Actualmente escribe artículos de opinión en varios diarios digitales, entre ellos Diario Siglo XXI y en Europa Press. En el campo literario es autor de:



El libro de Michael. (1998). El resplandor de la gloria. (1999, Plaza y Janés). La venganza de Byron. (2005, Belacqua). El informe San Marcos. (2009, Mr Ediciones). Viaje a las puertas del infierno. (2015, Ariel).

Algo va mal. (Ed. Destino, 2020)

Cuando viajar era descubrir Fermín Bocos. 278 páginas. Ed. Almuzara Sotavento.