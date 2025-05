​'Entre mareas', de Oriol Cardús, se estrenará en cines el 12 de junio

El documental 'ENTRE MAREAS' de Oriol Cardús tendrá su estreno en cines el 12 de junio. La película retrata el viaje de Quirze Codina tras dejar su vida de empresario de éxito en Barcelona para emprender, junto a su pareja Ale, una aventura artística, física y emocional por algunas de las playas más espectaculares del mundo, transformando la arena en lienzo y dejando que el mar sea su último pincel.



El film nos muestra cómo Quirze se convierte en un referente en arte efímero —sus obras permanecen lo que duran las mareas— cuyo trabajo se caracteriza por su grandeza, precisión geométrica y conexión con la naturaleza, como el mandala de 66 metros de diámetro que creó en la Playa de Mataleñas en Santander, que le ha llevado a ganar un Premio Guinness.

'ENTRE MAREAS' comparte el mensaje de amor y esperanza con el que Quirze pretende concienciar sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y aprovechar cada momento. En palabras del propio Quirze, “el arte efímero nos recuerda lo hermoso y breve que es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Constata la transitoriedad de la vida y nos habla de la mortalidad. Si se recuerda, es arte efímero, y si no se recuerda, no lo es”. Y aunque el arte de Quirze es efímero, gracias a la tecnología actual, permanecen la belleza, la experiencia y el mensaje de que lo que hace trascendente una obra no es su duración en un museo, sino su capacidad para inspirar y emocionar.

El film se rodó en 2024 en Santander, en las playas de Mataleñas y Langre; en Asturias, en la playa de Ballota (Llanes); en Huelva, en Playa Torre de la higuera (Matalascañas); y en Fuerteventura, en la Playa de Sotavento. Producido por Sin Parpadear, S.L. y Quirze Codina, escrito y dirigido por Oriol Cardús a partir de una idea original de su protagonista, Quirze Codina. 'ENTRE MAREAS' cuenta con la dirección de fotografía de Daniel Losada, Jordi Carbonell es el director de producción, Nicolás Celery se ocupa del sonido directo, Valentí López es el montador y Dani Trujillo firma la música original.

SINOPSIS

Este documental narra el viaje físico, artístico y emocional del artista catalán Quirze Codina y Ale, su pareja y motor en este proyecto, siguiéndoles mientras realizan, entre mareas, obras de arte efímero de gran formato en la arena de playas emblemáticas de todo el mundo. Con estas obras, la pareja trata de transmitir un mensaje de amor y esperanza y, a la vez, concienciar sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y aprovechar cada momento.