Acción contra el Hambre advierte: la ayuda que entra en Gaza es insuficiente y urge un acceso sin restricciones para evitar una catástrofe humanitaria

Acción contra el Hambre advierte de que la ayuda humanitaria que ha comenzado a entrar en la Franja de Gaza es dramáticamente insuficiente para cubrir las necesidades de una población que ya vive al borde de la supervivencia.

Natalia Anguera, responsable de operaciones para Oriente Medio de Acción contra el Hambre, afirma: "Aunque acogemos con satisfacción los mínimos avances, la entrada de ayuda humanitaria de la que hemos sido testigos hasta ahora es 'prácticamente nula'. Tenemos alimentos almacenados en Jordania listos para alimentar a miles de familias durante un mes, pero no podemos traerlos a Gaza y cruzar la frontera debido a las restricciones".

En la actualidad, la ayuda alimentaria permitida en Gaza se limita a distribuciones de panadería, alimentos infantiles y comidas calientes a través de cocinas comunitarias. Las operaciones humanitarias son extremadamente difíciles debido a la crisis y a las restricciones sobre el terreno.

"La situación cambia constantemente", dice Natalia Anguera. "Nuestros proveedores locales no pueden conseguir ingredientes y, debido al asedio, se han quedado sin reservas. Modalidades de ayuda como las cocinas comunitarias, que eran posibles hace una semana, ya no lo son por falta de existencias. La distribución de comidas calientes con cocinas locales puede funcionar durante dos o tres días, quizá más, pero todo está sujeto a la disponibilidad de alimentos".

Prioridades inmediatas

"La situación sobre el terreno es desesperada para más de dos millones de gazatíes.” responde Natalia Anguera. "Los principales retos a los que todavía nos enfrentamos son la necesidad de una entrada masiva de ayuda en Gaza a través de los diferentes puntos de entrada y facilitar la distribución digna de la ayuda a la población gazatí, así como garantizar la seguridad de la población civil y de los trabajadores y recursos humanitarios", concluye.

Modelo de ayuda humanitaria

Acción contra el Hambre subraya que el modelo humanitario actual sigue siendo válido. "Nuestra experiencia de más de 20 años en Gaza demuestra que el modelo coordinado por la ONU es eficaz y transparente", añade la oficina de Acción contra el Hambre en Oriente Medio. Solo en el último año, hemos podido entregar ayuda humanitaria en diversas formas (alimentos, agua, suplementos nutricionales, etc.) a más de un millón de personas.

Al mismo tiempo, la organización reafirma su compromiso irrenunciable con los principios humanitarios. Es clave asegurar que los principios humanitarios se mantengan: acceso a la población en todas las circunstancias, acceso libre a las personas, no discriminación y neutralidad e independencia. Y todo ello en coordinación con Naciones Unidas, sus estados miembros, y los donantes.

Natalia Anguera concluye: "Cada día de retraso agrava el hambre y acerca a Gaza a la hambruna. No podemos permitir que la ayuda siga bloqueada mientras millones de personas, incluidos niños, ven sus vidas amenazadas. La comunidad internacional debe actuar ya".

Acción contra el Hambre reitera su compromiso de seguir trabajando en Gaza mientras las condiciones de acceso y seguridad lo permitan y hace un llamamiento a todos los actores implicados para que prioricen la vida y la dignidad de la población civil por encima de cualquier otra consideración, así como la liberación incondicional e inmediata de todos los rehenes.

Acción contra el Hambre necesita de las donaciones de individuos y empresas para poder llevar a cabo su intervención en esta y otras emergencias. Los ciudadanos pueden hacer sus donaciones de las siguientes formas:

En nuestra página web accioncontraelhambre.org En el teléfono gratuito 900 100 822 Con bizum indicando en la sección de ONG de tu banco el código 11250 Por transferencia bancaria en cualquiera de las siguientes cuentas: Santander ES57 0049 0001 5928 1009 0000 CaixaBank ES86 2100 2999 9302 0003 0018 Las empresas pueden escribir a empresas@accioncontraelhambre.org Todas las donaciones tienen su correspondiente desgravación fiscal que pueden consultar en nuestra página web.