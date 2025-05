El proyecto 'Cenas Literarias: Convive con tu autor preferido' va a consistir en convocar a un escritor reconocido del ámbito cultural, de la talla de Rosario Raro (Premio Azorín 2025), Vanessa Montfort (Premio Primavera 2025), Mamen Monsoriu, Javier Alandes, entre otros muchos, que tenga novedad literaria publicada recientemente.



Un evento abierto a cualquier lector que quiera disfrutar de una velada con su escritor favorito, «convivir» unas horas con él de una forma cercana y distendida, y tener la posibilidad de averiguar de primera mano los entresijos de su novela recién publicada, así como de rasgos generales de su obra.

Tras la cena, entrevistaremos a nuestro invitado con la intención de profundizar en los recovecos más peculiares de su novela. Y los asistentes podrán preguntarle todo aquello que deseen.

Anécdotas, secretos literarios, alegrías y frustraciones tendrán cabida en esta tertulia literaria con la que pretendemos un acercamiento humano/literario entre escritor y público.

Esta iniciativa cultural estará gestionada por Susana Alfonso Agencia Literaria en estrecha colaboración con Sea You Hotel Port Valencia.

Ambos tenemos el propósito de propiciar encuentros donde la cercanía y el «buen rollo» imperen en una actividad cultural exclusiva. Y ello será posible en un entorno confortable y vistoso, con una cerveza Estrella Galicia entre las manos para abrir boca a la cena que después degustaremos con nuestros escritores favoritos.

Sea You Hotel Port Valencia El hotel está ubicado en la Marina de Valencia, a tan solo 10 minutos a pie de la playa de las Arenas. Con una privilegiada localización frente a las históricas Reales Atarazanas y junto a la emblemática plaza Tribunal de las Aguas, el hotel ofrece una experiencia única tanto para viajeros como para quienes buscan celebrar eventos memorables.

Sus elegantes habitaciones, muchas de ellas con vistas a monumentos históricos y al dinamismo de la ciudad, ofrecen el equilibrio perfecto entre confort y estilo. Para eventos, el hotel dispone de espacios versátiles y luminosos, ideales para reuniones, celebraciones privadas o encuentros corporativos, contando con todos los servicios necesarios para garantizar el éxito de cada ocasión.

Uno de los mayores atractivos del hotel es el Drassanes Sky Bar, un restaurante y espacio gastronómico situado en la última planta. Su espectacular sala con pared acristalada permite contemplar, desde una perspectiva única, las antiguas atarazanas del siglo XIV. Además, su terraza exterior, conocida como El Mirador del Grao, brinda una de las mejores vistas panorámicas de Valencia, desde el puerto hasta el mar Mediterráneo. Es el lugar perfecto para relajarse con una bebida, disfrutar de una experiencia culinaria de calidad y contemplar las impresionantes puestas de sol de la ciudad.

Susana Alfonso es agente literario, correctora, orientadora profesional de escritores; se encarga así mismo de llevar la promoción de autores y es gestora cultural. Diplomada en Filología con la especialidad de Lenguajes Audiovisuales (1989-1993) y Licenciada en Comunicación Audiovisual (1994-1995). Con formación en ámbitos como el cine, la TV, la radio, el guion, la fotografía y el periodismo, siempre ha estado vinculada al ámbito cultural de su ciudad. Su faceta emprendedora y su carácter luchador le llevaron a crear y dirigir el periódico Valencia Sails durante la Copa América, así como la cartelera en papel y portal de internet Ateneaglam y a montar la editorial El Búho de Minerva. Su fijación por el respeto al lenguaje y su devoción por los libros y el cine han consolidado su verdadera vocación como correctora, agente literario y crítica de cine.

Lleva años dedicándose de cerca a los escritores encargándose de la promoción de sus libros, así como su orientación y venta dentro de la agencia, lo que le ha despertado cada vez más su faceta didáctica. El vitalismo y entusiasmo que corre por sus venas conjugado con una cierta «locura» hacen que acometa retos tan bonitos como el proyecto Golem Fest (Festival de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción), del que es la directora.

Dónde y cuándo: Un espacio único Las Cenas Literarias se llevarán a cabo en Sea You Hotel Port Valencia (4 estrellas) sito en la Plaza del Tribunal de las Aguas, 5. 46011 Valencia.

Aprovechando el clima de la época veraniega que está a punto de empezar, las primeras citas literarias de mayo, junio y julio e incluso, posiblemente, septiembre, si el buen tiempo lo permite, están previstas que tengan lugar en la terraza más alta del hotel, donde podremos deleitarnos de una cena de cóctel, en un entorno espectacular, con unas vistas increíbles, mientras tenemos la posibilidad de socializar con nuestro escritor favorito y con los demás asistentes.

Una vez lleguemos a los meses últimos del año, Sea You Hotel Port Valencia acogerá las Cenas Literarias de invierno en su Salón Drassanes Sky Bar, un restaurante que también cuenta con unas vistas realmente estupendas gracias a sus enormes ventanales que dan a las antiguas atarazanas. Un lugar especial. Escritores y fechas programadas por el momento:

-Miércoles 28 de mayo: cena con Javier Alandes (El rey de bronce). -Miércoles 11 de junio: cena con Rosario Raro (La novia de la paz. Premio Azorín 2025). -Jueves 10 de julio: cena con Mamen Monsoriu (La segunda).

Ubicación: Sea You Hotel Port Valencia (4 estrellas) en la Plaza del Tribunal de las Aguas, 5. 46011 Valencia.

Hora del encuentro: Primera convocatoria: 20:15. Segunda convocatoria: 20:30 en el que degustaremos una cerveza por gentileza de Estrella Galicia.

Cena: 21:00. Entrevista y firma de ejemplares: 22:00. Precio cena: 35 eur.

Inscripción: Escribir un correo a susalfonso@gmail.com para comunicarnos tu deseo de asistir al encuentro con el nombre del autor en concreto. Se te remitirá otro email con los datos bancarios para que efectúes una transferencia por el precio de la cena, cuyo justificante deberás reenviarnos. De este modo recibirás la confirmación de que está todo en orden.

Tiempo de inscripción: El tiempo de inscripción está abierto ya y finalizará 24 horas antes de cada cena cultural programada.

Punto de venta de libros: Habrá un punto de venta de los libros de cada escritor, en el que el asistente a la cena podrá adquirir en cada ocasión. Libro que será dedicado a los lectores que lo deseen.

Posibilidad de copa: Una vez finalizada la cena, mientras se entrevista al escritor y se lleva a cabo la firma de ejemplares, aquellas personas que lo deseen podrán tomarse una copa que tendrán que abonar adicionalmente en el mismo hotel.

Cómo enterarse de las fechas: Cada encuentro será difundido en redes sociales, tanto en Facebook como por Instagram (Cenas Literarias), así como por la página web oficial del hotel: www.seayouhotel.es

¿A quién te gustaría conocer? Envíanos tu sugerencia: Si quieres, cuando nos escribas para reservar tu plaza, puedes hacernos alguna sugerencia del escritor con el que te gustaría cenar y conocer más en torno a su persona y su obra. Intentaremos complacerte en la medida que podamos. Recuerda que tendrá que haber publicado su novedad en los dos últimos meses.