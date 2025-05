Veritas se convierte en la primera cadena de supermercados en obtener la certificación Values-Based Company®

La compañía Veritas, cadena líder del mercado ecológico, ha sido reconocida oficialmente como Values-Based Company®, una certificación internacional que evalúa la coherencia entre los valores que una empresa declara y aquellos que realmente se viven en su cultura organizacional. Con este hito, Veritas se posiciona como la primera empresa del sector de supermercados en obtener esta distinción, consolidando su compromiso con la ética, la sostenibilidad y la gestión empresarial con propósito La certificación ha sido otorgada por Minzer, spin-off de la Universidad de Sevilla, a través de una metodología validada científicamente: el Cultural Fit Assessment Method (CFAM®). Este enfoque analiza de forma sencilla, pero robusta cómo los valores se reflejan en el día a día de la organización, utilizando como principal fuente de evaluación la percepción de los propios colaboradores.

A diferencia de otros modelos basados únicamente en auditorías externas, esta metodología permite verificar si los valores proclamados por la compañía coinciden con los que el equipo realmente vive y reconoce como propios. En el caso de Veritas, los resultados confirmaron una alineación clara entre los principios éticos definidos por la organización y su cultura interna.

Una cultura basada en valores auténticos

Los valores de Veritas —Liderazgo, Pasión, Honestidad, Amabilidad e Impacto— constituyen los pilares que guían sus decisiones estratégicas y relaciones con clientes, proveedores y equipos de trabajo. Este reconocimiento consolida a la compañía como una organización coherente, comprometida y con una propuesta de valor diferencial en un sector donde la confianza y la sostenibilidad son cada vez más determinantes.

La certificación Values-Based Company® actúa como una herramienta objetiva que aporta evidencia sólida sobre la autenticidad cultural de las organizaciones. En palabras de los expertos de Minzer, se trata de un proceso no invasivo y adaptable, que requiere poco tiempo, pero ofrece resultados altamente fiables, con respaldo académico internacional.

Un distintivo que marca diferencia en el mercado

Con esta distinción, Veritas no solo refuerza su posicionamiento ante clientes, proveedores y administraciones públicas, sino que también se adelanta a una tendencia en crecimiento: la necesidad de demostrar, con datos, el compromiso real con valores éticos y sostenibles.

En un momento en que el propósito y la cultura son factores clave para la competitividad, las empresas que no certifiquen sus valores corren el riesgo de quedar rezagadas frente a organizaciones que ya están alineando su estrategia con principios tangibles y validados.

La certificación Values-Based Company® ya ha sido adoptada por empresas de distintos sectores e industrias en América Latina y Europa. La incorporación de Veritas a este grupo reafirma el rol de la compañía como agente de cambio en el ámbito del consumo responsable y la transformación empresarial sostenible.