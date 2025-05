Mirela Balic, Blanca Martínez y Sofía Suescun, entre los más de 100 VIPS confirmados para Desalia 2025

Cuenta atrás para el arranque de Desalia 2025, la icónica cita de Ron Barceló con la que comienza la temporada veraniega y que cada año reúne al mayor número de famosos y creadores de contenido. Desalia recala este año en Tarragona, concretamente en el complejo de PortAventura World, que recibirá entre el 21 y 25 de mayo a los 1.000 invitados con ganas de vivir cada minuto Alberto Olmo, protagonista de ‘Mala Influencia’, la película que arrasa en plataformas de streaming, vivirá la experiencia junto a su compañera de reparto, Mirela Balic.

Sofía Suescun se estrena en la experiencia, donde coincidirá con artistas como Mar Lucas o Kiko Rivera.

Una estrella televisiva -cuyo nombre se desvelará en la experiencia- será la encargada de la apertura oficial de Desalia como nunca había ocurrido antes.

Algunos de los creadores de contenido más importantes del momento, como Peldanyos, IlloJuan, Monismurf o Ibelky, se dan cita desde el próximo 21 de mayo en la experiencia más top de Ron Barceló.

Mirela Balic, una de las protagonistas de ‘Élite’, será una de las actrices que vivirá en primera persona la brand experience de Ron Barceló. ‘Mala Influencia’ es uno de sus últimos proyectos, recientemente estrenado en una conocida plataforma de streaming, y en el que comparte elenco con Alberto Olmo, protagonista masculino de la película. Olmo tampoco se perderá Desalia y podrá disfrutar junto al resto de invitados de los planazos que Ron Barceló ha preparado para ellos. La sensación del momento y protagonista de ‘Mariliendre’, el último proyecto de ‘Los Javis’, Blanca Martínez, se unirá también a la experiencia.

Decenas de influencers y el estreno de Sofía Suescun

Considerada por muchos como reina de los ‘realities’ y actual colaboradora de ‘Socialité’, Sofía Suescun, se estrena en Desalia este 2025. Allí coincidirá con una estrella televisiva de primer nivel –cuya identidad se reserva hasta el día 21- y que será la encargada de dar comienzo a la experiencia, como nunca antes se ha hecho en la historia de Desalia. Junto a ellas, estarán algunos de los creadores de contenido fieles a la brand experience como Peldanyos, IlloJuan, Ibelky, Claudia Martínez, Lucía de la Puerta y nuevas incorporaciones como Monismurf o Lucía Correa, entre otros.

Abraham Mateo, Lérica, Mar Lucas, etc. 20 artistas para una experiencia música non-stop

Desalia es sinónimo de música y así lo demuestra el cartel de esta nueva edición, que cuenta con 20 artistas de nombres y géneros para todos los gustos. Abraham Mateo es el cabeza de cartel que actuará en la gran noche Desalia, que tendrá lugar el viernes 23 de mayo en una ubicación secreta, junto a Lérica y Vilu Gontero, entre otros. A lo largo de los días, otros aristas como Mar Lucas, Selecta o DJ Nano, veterano de este gran evento de Ron Barceló se darán cita en Tarragona para

hacer vibrar a los invitados. Otro que regresa tras su impagable paso por la edición pasada es Kiko Rivera. El Dj protagonizó uno de los momentos más icónicos durante su actuación en 2024, cuando se zambulló a la piscina coreado y manteado por los invitados.

Desalia 2025 llega con un completo programa de actividades: fiestas temáticas, pool parties, la icónica noche en blanco y muchas más sorpresas. Esta edición, la experiencia tendrá lugar dentro del complejo de PortAventura World, en el que sus 1.000 invitados disfrutarán de un hotel en exclusiva y de una divertida jornada del parque temático más importante de nuestro país. La Costa Dorada será el epicentro de la fiesta, el place to be de los jóvenes durante el 21 y 25 de mayo, y, Desalia, ha llegado para teñirla de blanco.

