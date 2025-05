El 55% de los líderes españoles afirma que el uso de la IA por parte de su equipo directivo está mejorando la toma de decisiones

The Adecco Group, el mayor grupo de talento comprometido con las personas, ha presentado el informe global Business Leaders 2025, titulado "Liderar en la era de la IA: expectativas frente a realidad". Para ello, ha encuestado a 2.000 líderes de alta dirección (150 de ellos españoles) en 13 países y 17 sectores para conocer su visión sobre el futuro del trabajo La irrupción de la Inteligencia Artificial está acelerando la transformación de los entornos laborales, lo que, a su vez, obliga a las empresas a repensar su estrategia de talento. No obstante, lejos de sustituir a las personas, esta tecnología se está consolidando como una aliada clave para potenciar las capacidades humanas y adaptar los equipos a un nuevo modelo de trabajo más digital, ágil y eficiente.

La principal conclusión del informe es que, de cara a 2030, las cuatro tendencias más influyentes que marcarán el rumbo de las organizaciones a nivel global van a ser la digitalización, la salud mental y el bienestar de la fuerza laboral, la IA generativa y la creciente incertidumbre empresarial.

En este escenario de cambio acelerado, los líderes en España adoptan un enfoque más equilibrado respecto a los grandes desafíos tecnológicos y de talento en comparación con la media global. No obstante, esta visión más integradora convive con una barrera organizativa: los equipos directivos en España son los que tienen más dificultades para trabajar alineados en una misma estrategia, entre los 13 países analizados.

Para Alberto Gavilán, director de Talento de The Adecco Group: "la irrupción de la Inteligencia Artificial está acelerando la transformación de los entornos laborales, obligando a las empresas a repensar su estrategia de talento. Grupo Adecco cree firmemente que la IA no sustituirá a las personas, sino que se consolidará como una aliada clave para potenciar las capacidades humanas y adaptar los equipos a un nuevo modelo de trabajo más digital, ágil y eficiente. El compromiso es cerrar la brecha entre talento y tecnología mediante una visión compartida, políticas claras y un liderazgo capacitado, asegurando que la transformación impulsada por la IA genere un impacto real y positivo en las organizaciones".

Tecnología y talento, una misma estrategia frente a la IA

El 59% de los líderes españoles señala problemas para consensuar estrategias y próximos pasos de forma oportuna, frente al 46% de media global, lo que puede comprometer la capacidad de adaptación en un entorno altamente volátil. Además, España lidera en la percepción de falta de consenso sobre prioridades dentro de los equipos de liderazgo.

Pese a ello, el 55% afirma que el uso de la IA en los equipos directivos ya está mejorando la toma de decisiones, superando la media global (49%). Este dato apunta a que la tecnología, cuando se integra correctamente, puede actuar como palanca para reforzar la coordinación estratégica y la agilidad empresarial.

Adaptación ante la disrupción de la IA

La falta de conocimientos para aplicar la IA en el trabajo se ha convertido en el principal reto para el crecimiento de las empresas, según el 49% de los encuestados españoles. Esta carencia de habilidades frena el uso eficaz de las nuevas herramientas y es hoy el mayor obstáculo para avanzar en la transformación digital prevista para 2025.

Ante esta situación, aunque muchas personas aún no saben cómo aplicar la IA en su trabajo, el 67% de las empresas españolas ya está cambiando su forma de planificar la plantilla, apostando por desarrollar habilidades clave como el pensamiento crítico, el análisis de datos o el uso de herramientas digitales. Es el porcentaje más alto entre los países analizados (media global: 56%) y refleja una apuesta por mejorar la adaptabilidad del talento frente a un mercado cada vez más inestable.

Sin embargo, este giro estratégico se traduce en una mayor preparación frente al futuro. El 16% de las organizaciones en España se consideran "preparadas para el futuro", la segunda proporción más alta del estudio, solo por detrás de Países Bajos (19%). Cabe señalar que, gracias a ello, este tipo de empresas no se limitan tan solo a reaccionar ante la disrupción tecnológica, sino que también rediseñan su modelo operativo, mejoran sus procesos de toma de decisiones y apuestan por un nuevo enfoque en el desarrollo del talento.

Las empresas imponen expectativas injustas sobre la IA a los trabajadores

La expectativa de adaptación recae también en los equipos: el 66% de los líderes de España considera que los empleados deben actualizar sus habilidades, funciones y responsabilidades para responder al impacto de la IA, superando la media global del 60%. Sin embargo, esta expectativa debe ir acompañada de un marco de apoyo adecuado. Actualmente, el 37% de las compañías en España carece de una política definida sobre el uso de inteligencia artificial, lo que deja en manos de los empleados la decisión sobre cómo integrar esta tecnología en su trabajo. En este punto, la falta de directrices puede limitar el impacto positivo de la IA y generar desigualdades en su adopción.

En contraposición, el entorno formativo en España destaca por su dinamismo. El 67% de las organizaciones ofrece programas de capacitación en habilidades relacionadas con la IA, superando claramente la media global del 59%. Además, España se sitúa como el país con mayor disponibilidad de formación en esta materia. Este enfoque, además de facilitar la transición tecnológica, impulsa la resiliencia de la plantilla ante los cambios futuros.

La inversión en datos es esencial para potenciar el talento tecnológico

En términos de inversión, solo el 27% de las organizaciones españolas destina recursos al análisis de datos para comprender y desarrollar habilidades, situándose por debajo de la media global (33%). Sin embargo, el 70% ya está implementando soluciones tecnológicas y mejorando el análisis de datos para la planificación de la fuerza laboral, el porcentaje más alto entre los 13 países analizados. Este impulso refleja un compromiso creciente con la planificación inteligente del talento, aunque todavía existen oportunidades de mejora en la consolidación de infraestructuras que permitan tomar decisiones con base en datos más sólidos.

En definitiva, para que la transformación impulsada por la IA genere un impacto real, será esencial situar a las personas en el centro de la estrategia. Esto implica cerrar la brecha entre talento y tecnología mediante una visión compartida, políticas claras y liderazgo capacitado. A este respecto, parece claro que la diferencia estará en la mentalidad: no se trata solo de adaptarse a la IA, sino de repensar cómo se organiza el trabajo, cómo se desarrolla el talento y cómo se crea valor en una nueva era empresarial.

El informe completo ‘Liderar en la era de la IA: expectativas frente a realidad’ está disponible para su descarga aquí.