Residencias y consultorios podrán contar con una solución de comunicaciones segura ante apagones

Un proyecto en el que están trabajando las compañías españolas Comitas e-Health de telemedicina y Serenae referente en comunicaciones satelitales. La iniciativa conjunta permite mantener operativas las llamadas de emergencia en caso de fallo eléctrico y la conectividad a internet, evitando la incomunicación total, como ocurrió el pasado 28 de abril en nuestro país Tras el apagón que afectó a toda España el lunes 28 de abril, Serenae la empresa líder en comunicaciones vía satélite y Comitas e-Health referente en telemedicina en nuestro país, han puesto en marcha una nueva solución de respaldo ante emergencias, destinada a proteger a las residencias de mayores y centros médicos, frente a la caída de la red eléctrica y las comunicaciones.

En nuestro país y según los datos más actuales publicados por el IMSERSO en 2024 con respecto al Censo de Centro Residenciales de Servicios Sociales en España, existen 5.188 residencias con un total de 381.514 plazas. De las cuales el 77,3 son privadas o concertadas y el 22,7% públicas. "Estos datos – señala Rodrigo Ladrón De Guevara, CEO de Serenae- reflejan sin lugar a duda la importancia y la necesidad de no perder las comunicaciones con estos centros en situaciones de emergencia. Es una prioridad para todos nosotros, ya que dan soporte a las personas que más necesitan de una total atención. El reciente apagón ha evidenciado la fragilidad de ciertas infraestructuras de telecomunicaciones. Nuestra prioridad es anticiparnos y proteger a quienes más lo necesitan. Gracias a esta colaboración con Comitas e-Health, hoy podemos ofrecer no solo conexión, sino también un respaldo esencial que permite ganar tiempo en situaciones de riesgo".

La ausencia de un sistema de respaldo ante cortes simultáneos de electricidad y conectividad a internet expone a residencias, centros de salud y PyMEs a una situación de incomunicación total, impidiendo incluso las llamadas de emergencia o el acceso a herramientas digitales básicas para la gestión diaria. Esta vulnerabilidad compromete tanto la seguridad de las personas mayores como la continuidad operativa de pequeños negocios, que dependen cada vez más de estar conectados para poder funcionar con normalidad.

El sistema, que se integrará con la conexión satelital de Serenae, garantiza que hasta las residencias más aisladas mantengan un mínimo vital de conectividad, incluso cuando las redes tradicionales dejan de funcionar. Las baterías ofrecidas por la empresa de telemedicina Comitas e-Health están diseñadas principalmente para garantizar la conectividad crítica, manteniendo operativa la línea de emergencia, incluso en lugares remotos, donde residen personas en situación de especial vulnerabilidad.

Aunque el sistema ha sido concebido inicialmente para residencias de mayores, su diseño modular y su facilidad de integración lo hacen perfectamente adaptable a pequeñas y medianas empresas que operan en zonas rurales, especialmente aquellas que dependen de la conectividad para seguir prestando servicio durante situaciones adversas.

Desde Comitas e-Health, su director de Desarrollo de Negocio y Marketing, Julián Cesteros subraya la importancia de la prevención: "No se trata solo de responder a emergencias, sino de evitarlas. Con este sistema, dotamos a las residencias de mayores de una herramienta adicional para actuar con rapidez cuando cada minuto cuenta".

La medida se enmarca dentro del compromiso del grupo por reducir la brecha digital y sanitaria en los entornos menos conectados del país.