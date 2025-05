“El euríbor se mantendrá más estable en el mes de mayo y en junio podríamos ver cómo retoma su senda descendente”

El euríbor ha repuntado con fuerza desde el pasado viernes y a lo largo de esta semana, subiendo más de 15 puntos básicos y situándose en 2,161% a fecha del 15 de mayo. Este repunte ha coincidido con un rebaja del número de recortes descontados por los mercados de los tipos de interés a nivel global, ante el acuerdo comercial anunciado este lunes por China y Estados Unidos. El acuerdo contempla una rebaja sustancial de los aranceles impuestos mutuamente por ambos países durante 90 días (i.e. EE.UU. los ha reducido al 30% y China al 10%), lo cual ha provocado que el mercado descuente ahora únicamente dos recortes más en la euro zona en lo que queda de 2025.

Esta ligera caída en las expectativas de recortes por el BCE responde a la posibilidad de que la demanda y el crecimiento global no se vea tan impactado cómo antes y que ambos países puedan alcanzar un acuerdo menos lesivo para la economía mundial una vez finalice el periodo de suspensión. Aun así, el optimismo en torno a la desescalada sino-estadounidense no se está trasladando a las conversaciones entre la Eurozona y EE.UU., tal y como nos hizo saber Trump a principios de semana. El presidente norteamericano remarcó que “la UE es mucho más sucia que China en temas comerciales”, comentario que augura unas negociaciones transatlánticas con muchas aristas.

Nuestro posicionamiento con respecto a los próximos recortes de tipos por el BCE no ha cambiado. Seguimos pensando que existe una alta probabilidad de que el BCE vuelva a recortar en junio y la reciente revisión a la baja de los datos del PIB del primer trimestre podría allanar algo el camino. A partir de junio, las decisiones de política monetaria que tome el BCE dependerán, en gran medida, de las negociaciones comerciales entre la UE y EE.UU. Por todo ello, creemos que el euríbor a 12 meses se mantendrá más estable en el mes de mayo y llegado el mes de junio, podríamos ver cómo retoma su senda descendente si se acaba produciendo el recorte de tipos esperado.