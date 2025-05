Foto a nuestro sistema de pensiones

Si viviese, mi madre cobraría una pensión no contributiva de 566 euros (la mitad del Salario Mínimo) y con toda seguridad no se hubiera apuntado a ningún viaje del Imserso, así poder estirar su “minipensión” para ayudar a algún nieto al igual que sacó adelante a sus 7 hijos.

Madres que contribuyeron como quien más en crear riqueza moral, conciencia de ahorro y cultura de la economía familiar, en un país enriquecido por y desagradecido con ese medio millón de abuelas tratadas como “parias no contribuyentes”, hoy relegadas a la mendicidad a favor de una pensión digna.

Contribuyeron al progreso social y bienestar nacional, más que muchos “si contributivos” que con pensiones por encima de los 2.000 euros, la Seguridad Social aún les facilita apuntarse a viajes de ocio y balnearios cuando todo un ejército de abuelas reumáticas y artríticas no pueden ni pensarlo.

España se acogió a la normativa comunitaria en derechos humanos y sociales de obligado cumplimiento. La Abogacía Española (AE) asume las denuncias de asociaciones de pensionistas como Asjubi40, cursadas en Bruselas, por falta de atención a mutualistas y otros casos de excepcionalidad en desarmonía con el resto de la UE como es el “período de carencia”, exigencia que niega la pensión contributiva a pesar de haber cotizado los años mínimos exigidos.

Este último extremo es una excepcionalidad que de todos los países de la UE tan solo se da en el estado español. También por parte del Gobierno Vasco al recibir las competencias de la Seguridad Social… a no ser que quiera trasponer la norma de la UE tal cual la hacen operativa sin ninguna exigencia. Está por ver con quien quiere armonizar, si con la norma de progreso de la UE o con la norma regresiva y restrictiva del estado español.

Aquí jugarían un papel reivindicativo importante los sindicatos ELA y LAB, pero viendo que el “edadismo” se sale de su marco reivindicativo poco se puede esperar. Decir otro tanto del resto de partidos políticos ya que si hasta ahora no han mostrado interés por estas temáticas minoritarias… ¿por qué sí ahora?

Un caso vergonzoso sobre el silencio de estos actores políticos es el de las tres sentencias desestimatorias (Seguridad Social, Juzgado de lo Social nº 12 de Bilbao y Tribunal Superior de Justicia del País Vasco) contra un ciudadano de Bizkaia que le denegaron la pensión contributiva de jubilación según la sentencia (STSJ PV 405/2024) después de haber cotizado 29 años a la Seguridad Social por no cumplir el requisito de “carencia específica”. (Artículo 205 de la Ley General de la SS). “Bruselas incoa otras tres denuncias contra España y ya es el país más incumplidor de la UE. Hay 91 casos abiertos por no trasponer o trasladar de forma incorrecta la normativa europea”. El entrecomillado corresponde a un titular del 9 de mayo de 2025 en la prensa digital, y que difícilmente lo leeremos en la prensa mayoritaria por ser minoritario en su afectación, pero tan importante como los otros 91 casos. ¿Cómo podemos denegar el sueldo a sus incumplidores? ¿en qué tribunal denunciar para que también ellos como nosotros lo paguen cuando no cumplen?... son la vergüenza política de este país

Mayor vergüenza los partidos de la oposición y sindicatos “bienpagaos” que callan. Su componente de desidia agravia en particular a aquellos ciudadanos con una conciencia del derecho y del deber cualitativamente trabajada, como es el de aplicarse en estar responsablemente informados y conocedores de la censura que se da en nuestro país sobre estos temas como lo hacen al ocultar información como esta: “Los últimos datos de la Comisión sobre las decisiones en casos de infracción analizados por TEH OBJETIVE muestran que España es además el segundo país que más incumple las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Bruselas abre procesos de sanción cuando un país no traspone una directiva, lo hace de forma incorrecta y cuando no ha transmitido la forma en que aplicará la norma. Tras detectar los incumplimientos, la Comisión inicia acciones jurídicas, con la intención de que se cumpla de forma rigurosa el Derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y de empresas”.

El Reglamento también dispone que los Estados miembros establezcan el régimen de sanciones aplicable a las infracciones del Reglamento, lo que ninguno de los Estados a los que se ha abierto expediente ha hecho. Esto llevó a la Comisión a incoar procedimientos de infracción mediante el envío de cartas de emplazamiento. El Ejecutivo europeo señala que la transposición completa de estas directivas es esencial para garantizar el correcto funcionamiento del RCDE UE. A pesar de que las multas tardan en llegar, estas no son infrecuentes y España ha sido uno de los países más sancionados. Destaca la aprobada en febrero de 2021, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)imponía a España los dos tipos de sanciones previstos en el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Nuestro país fue condenado a pagar 15 millones y una multa diaria de 89.000 euros. ¿Quién y cómo se paga?… como siempre… a escondidas… y a escote.

Para quienes nacimos en la primera mitad del siglo pasado y terminados los estudios de secundaria sin posibilidades económicas para continuarlos, la actividad laboral comenzaba con 14-15 años y cobrar pensión contributiva una vez cumplidos los 65 años, es decir tras medio siglo trabajando.

Quien decidiese dejar la actividad laboral a los 50 años, para dedicarse a la vida contemplativa, al estudio, voluntariado, ayuda social, cultivo del arte, crecimiento personal, espiritual, actividad literaria, pictórica, musical, bricolaje y maquetas, ayuda familiar, actividades culturales, artes escénicas, plásticas, recreativas, deportivas, etc. en España recibía y aún recibe penalización al serle denegada el derecho a percibir una pensión contributiva proporcional a lo cotizado. A pesar de haber contribuido durante 35 años al desarrollo del país y pagado puntualmente las cuotas a una Seguridad Social, esta institución se la niega por ley, en base a una singularidad exclusiva de España y dentro del país, también exclusiva solo para la clase trabajadora… pues, ¿cuál es la cuantía y exigencia para cobrar pensión vitalicia de tanta señoría y aforado impune?

Esto mismo y en tono más amable escribía a Pepe Álvarez secretario general de UGTE. A los dos meses sin respuesta se lo hacía recordar a su secretaria, la cual se limitó a recordarme lo que hay. Se le podía también recordar que la pensión media de cada pensionista español sería de 1.750 euros si todos cobrasen lo mismo. También que siendo el envejecimiento de la población y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social un debate muy recurrente en muchos países, uno de los profesores universitarios más escuchados en EEUU, Scott Galloway, ha lanzado una propuesta polémica: quitar las pensiones hasta a casi un tercio de los beneficiarios al ser parte de "la generación más rica de la historia". “Cerca del 30%" de las personas que reciben pensiones no deberían recibirlas. Galloway afirma con vehemencia que estos ciudadanos no las necesitan”. Es la vía más sostenible y ajustada a justicia social equitativa que en España los sindicatos y la oposición aún ni se plantean por no traicionar a los de su clase político-intelectual.

Junto al enorme gasto en estrategias a favor de la inmigración masiva, esta es la gran infamia de este país; todo un ejército sin uniforme pero que nos cuesta igual y nos sirven de manera muy desigual para el bien del país. Aforados políticos, liberados sindicales, dirigentes de ONGs y de asociaciones ecologistas, todos activistas por la causa de la subvención pública. Un ejército de “bienpagaos”, lastrando económicamente al país más sobreendeudado de la UE, más empobrecido en sus valores morales y culturales, hipotecado en sus recursos naturales como el agua, acuíferos, tierras y montes comunales.

En el que se permite el saqueo inmoral por expropiación de tierras fértiles cultivadas en siglos y el talado de cientos de olivos tricentenarios, para hibridarlas hasta la esterilidad con tecnología obsolescente a medio plazo, irreciclable, “enchatarrada” y abandonada en esas tierras de Dios. Si se le hiciese una auditoria moral a este país, en el balance de la balanza, el platillo de la inmoralidad quedaría enterrado en el suelo para hacer saltar por los aires el platillo de la normalidad…

A pesar de todo confío en la regeneración humana a nivel individual… hasta lo que fuimos un día a nivel global. No tengo duda de que en mayor o menor medida todos somos causantes de lo que estamos viviendo-sufriendo como consecuencia de este mal sueño devenido del dogma científico principalmente en el área médica y climática. Tampoco de que, por su excesiva codicia y mala praxis institucional y mediática, al no considerar ni dar paso a su contrapeso científico natural, van restando su implantación como altar central de progreso para una humanidad en creciente despertar de conciencia… siempre fue así.