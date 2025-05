Formación certificada y profesional para pilotos de drones: liderada por Planorámica

Planorámica ofrece formación certificada para pilotos de drones, cumpliendo con los estándares de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). Sus programas incluyen formación teórica y práctica, tanto online como presencial, adaptada a diversos niveles La evolución del sector de drones y la necesidad de formación oficial

El crecimiento del uso de drones en múltiples sectores ha transformado la forma en la que se inspeccionan infraestructuras, se monitoriza el territorio o se graban producciones audiovisuales. Esta transformación no solo ha generado oportunidades, sino también la exigencia de una formación homologada para operar legalmente.

En este escenario formativo, Planorámica se consolida como un referente en España al ofrecer un curso piloto de drones alineado con los estándares establecidos por la normativa europea. Sus programas cuentan con el respaldo de la AESA, lo que garantiza una capacitación rigurosa y legalmente reconocida para operar aeronaves no tripuladas en entornos profesionales diversos.

Un centro autorizado con visión integral y estructura modular

La estructura del curso piloto de drones ofrecido por Planorámica responde a los marcos operativos establecidos por la EASA, abarcando las tres categorías reglamentarias: abierta, específica y certificada. Esta organización permite adaptar la formación a diferentes niveles de complejidad y riesgo, asegurando que cada piloto de drones reciba la capacitación adecuada según su ámbito de actuación.

Cada alumno puede acceder a un plan educativo que se ajusta a su nivel de experiencia y proyección profesional. Desde los cursos más básicos para uso recreativo, hasta la formación avanzada con acceso al método SORA (Specific Operations Risk Assessment), todos los itinerarios responden a un modelo estructurado, legal y actualizado.

Formación online y presencial adaptada al perfil del alumno

La metodología implementada por Planorámica combina teoría y práctica, permitiendo que los participantes avancen desde cualquier lugar gracias a clases online tutorizadas, acceso a materiales descargables, vídeos explicativos, simuladores digitales y sesiones de dudas con instructores certificados.

Las prácticas presenciales, obligatorias para la obtención del certificado oficial, se organizan en distintas localizaciones, lo que permite familiarizarse con condiciones meteorológicas y geográficas diversas, en contextos reales de vuelo.

Entrenamiento profesional en entornos reales de misión

Una de las fortalezas de Planorámica es su enfoque práctico y la posibilidad de realizar entrenamientos reales en campos de vuelo en ciudades como: Madrid, Segovia, Toledo, Guadalajara, Ávila, Sevilla, Tenerife, Gran Canaria, Valladolid, Cáceres, Valencia, Barcelona, Málaga.

"Esta diversidad territorial garantiza un aprendizaje inmersivo, donde los estudiantes se enfrentan a retos similares a los que encontrarán en su futuro entorno profesional".

Cursos habilitantes para distintas categorías operativas

Entre las formaciones disponibles destacan el Curso oficial de piloto de drones A1/A3, el Curso de piloto profesional categoría específica STS, el Curso práctico STS-ES, así como especializaciones como Curso de vuelo nocturno, Curso de operaciones en zonas urbanas o Curso de formación para instructores.

Cada uno de estos programas está alineado con los requisitos técnicos y legales exigidos por la normativa europea actual, incluyendo la validación oficial por parte de AESA.

Tecnología educativa y materiales actualizados

Los contenidos pedagógicos se diseñan y actualizan constantemente para garantizar su alineación con los marcos legales.

Se abordan aspectos como aerodinámica, comunicaciones aeronáuticas, normativa, procedimientos operativos, factores humanos, uso de software cartográfico, fotogrametría, y otros elementos técnicos clave para la formación completa de un piloto profesional.

Todo el material está disponible en formato digital, lo que facilita el estudio a distancia y el repaso posterior.

Acompañamiento legal y gestoría aeronáutica propia

Una característica diferencial es el acceso a una gestoría aeronáutica interna, que asesora a los alumnos en trámites como la solicitud de identificadores UAS, el registro de aeronaves, la elaboración de estudios de seguridad (SORA), la declaración de operaciones STS y otros documentos necesarios para iniciar una actividad legal como operador.

Esta asistencia continúa una vez terminado el curso, lo que reduce barreras para ingresar al mercado profesional.

Posibilidades profesionales tras la certificación

Las oportunidades laborales para pilotos formados con Planorámica incluyen:

Audiovisuales

Vigilancia aérea

Inspección técnica

Agricultura de precisión

Gestión de emergencias

Topografía

Arqueología aérea, entre muchas otras. El reconocimiento oficial de la formación permite operar en espacios controlados, realizar vuelos en ciudad, vuelos nocturnos y operaciones de carácter técnico en entornos sensibles o restringidos.

Formación para formar: programas para instructores

El programa de formación para instructores de drones permite a operadores con experiencia adquirir competencias docentes y certificarse como capacitadores. Esta formación responde a la creciente demanda de nuevos pilotos y amplía el horizonte profesional de quienes ya operan en el sector.

Se imparten conocimientos metodológicos, didácticos y técnicos para capacitar a nuevos profesionales dentro del marco legal.

Apoyo a empresas, autónomos y entidades públicas

Planorámica también colabora con empresas, administraciones públicas y trabajadores por cuenta propia interesados en incorporar el uso de drones en sus procesos.

Se ofrecen programas adaptados a las necesidades de cada organización, incluyendo formación in-company, desarrollo de procedimientos operativos personalizados, asesoramiento legal y suministro de material técnico.

Formación continua y actualización constante en la industria de drones

El sector de los drones está en constante evolución, por lo que es crucial que los pilotos mantengan sus habilidades y conocimientos actualizados. Planorámica se compromete a ofrecer formación continua mediante cursos de actualización que abordan las últimas normativas, nuevas tecnologías y procedimientos operativos.

"Además, se incluyen módulos sobre la gestión de riesgos operacionales y el uso de sistemas de navegación avanzada".

Esta constante actualización asegura que los pilotos no solo cumplan con los requisitos legales, sino que también se mantengan competitivos en un mercado cada vez más exigente.

Oportunidades laborales para pilotos certificados por Planorámica

Al completar la formación oficial con Planorámica, los graduados acceden a una amplia gama de oportunidades laborales, tanto en el ámbito público como privado. Las habilidades adquiridas permiten a los pilotos intervenir en inspecciones industriales, fotogrametría aérea y producción de contenidos audiovisuales, entre otras áreas.

Este tipo de formación permite trabajos especializados en sectores como la agricultura de precisión y la seguridad, sectores donde el uso de drones ha crecido significativamente. La certificación oficial de Planorámica garantiza a los empleadores que los profesionales capacitados cumplen con todas las normas de seguridad aérea, lo que abre puertas a contratos con empresas de tecnología y entidades gubernamentales.

Cumplimiento normativo, legalidad y seguridad aérea

Todos los cursos están autorizados por AESA, lo que garantiza que cumplen con las exigencias de la Ley 1036/2017 y el Reglamento Europeo 2019/947. Además, Planorámica actúa como operador legal, lo que le permite gestionar prácticas reales con aeronaves en entornos profesionales.

Este cumplimiento estricto es clave para ofrecer una capacitación válida en todo el territorio europeo, sin necesidad de revalidaciones o trámites adicionales.