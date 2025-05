Grupo Novohogar: más de una década liderando el sector de reformas integrales

Grupo Novohogar se ha consolidado como una empresa referente en reformas integrales en Madrid, apostando por la innovación, el diseño y la satisfacción total del cliente. Cada proyecto se adapta a medida, garantizando calidad, eficiencia y acabados impecables Grupo Novohogar se ha consolidado como una empresa de referencia en el sector de las reformas integrales Madrid, destacando por su enfoque innovador, compromiso con la calidad y atención personalizada.

Con más de una década de trayectoria, la compañía ha transformado numerosos espacios residenciales y comerciales, reformas que marcan la diferencia, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente y garantizando resultados excepcionales.

Innovación y tecnología al servicio de las reformas

Uno de los pilares fundamentales de Grupo Novohogar es la incorporación de tecnología avanzada en sus proyectos.

"Esta herramienta reduce incertidumbres y aporta una experiencia de confianza al cliente, algo esencial al planificar reformas integrales".

Además, la empresa apuesta por tendencias de decoración como: materiales, colores y estilos de última generación.

La instalación de sistemas de iluminación LED de bajo consumo, el uso de materiales reciclables y la integración de tecnologías avanzadas de seguridad, como sistemas de detección de movimiento y dispositivos de vigilancia, son algunas de las innovaciones que Grupo Novohogar implementa en sus proyectos.

Compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente

Grupo Novohogar se distingue por su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.

La empresa no cobra hasta que el cliente esté completamente satisfecho con el resultado final, ofreciendo así una garantía de confianza y tranquilidad. Este modelo garantiza excelentes resultados y mantiene la confianza de sus clientes.

La empresa cuenta con un equipo humano altamente cualificado, compuesto por arquitectos, aparejadores, jefes de obra, albañiles, fontaneros, pintores, electricistas y otros profesionales que trabajan de manera coordinada para ofrecer un servicio ágil y puntual.

Grupo Novohogar no subcontrata ninguna de las acciones profesionales que se desarrollan a lo largo de la reforma integral, lo que permite un control total sobre cada aspecto del proceso y elimina problemas comunes relacionados con subcontrataciones.

Atención personalizada y asesoramiento integral

La atención personalizada es otro de los aspectos que caracterizan a Grupo Novohogar. La empresa asigna un técnico responsable de obra que actúa como interlocutor único desde el inicio hasta la finalización del proyecto, asegurando una comunicación constante y transparente.

Además, ofrece asesoramiento gratuito en diseño e interiorismo, ayudando a los clientes a tomar decisiones informadas y a optimizar el aprovechamiento de los espacios.

Grupo Novohogar también se preocupa por minimizar las molestias a los vecinos durante la ejecución de las obras. Para ello, protege las zonas comunes del edificio, realiza limpiezas diarias y evita realizar trabajos ruidosos a primera hora de la mañana.

Al final de cada obra, su equipo de limpieza realiza una limpieza profunda y profesional, permitiendo evidenciar todos los remates finales y la calidad de los mismos.

Adaptación a las últimas tendencias y necesidades del cliente

En un mercado en constante evolución, Grupo Novohogar se mantiene actualizado con las tendencias de diseño de cocinas, baños y otros espacios.

"Desde conceptos minimalistas hasta estilos más eclécticos, sus proyectos reflejan un equilibrio perfecto entre estética y funcionalidad".

La empresa apuesta por personalizar cada reforma según los gustos del cliente, integrando elementos innovadores como iluminación inteligente y acabados de última generación. Este nivel de personalización no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también aporta un valor añadido a las propiedades, convirtiéndolas en espacios modernos y altamente demandados en el mercado actual.

Reconocimientos y trayectoria

La excelencia en el servicio y la calidad de las reformas realizadas por Grupo Novohogar han sido reconocidas por diversas instituciones. La empresa fue galardonada con el premio Estrella de Oro por el Instituto para la Excelencia Profesional, un reconocimiento que destaca su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente.

Servicios ofrecidos

Grupo Novohogar ofrece una amplia gama de servicios de reformas integrales para viviendas particulares, oficinas, locales comerciales y comunidades. Entre los servicios más destacados se encuentran:

Reformas integrales de pisos, casas y chalets.

Renovación completa de cocinas y baños.

Decoración e interiorismo.

Reformas de oficinas y locales comerciales.

Instalación de sistemas eléctricos, fontanería, calefacción y aire acondicionado.

Rehabilitación de fachadas, terrazas y piscinas. Presupuestos ajustados y a medida

La empresa realiza presupuestos a medida con costes ajustados, detallando los servicios para evitar sorpresas finales.

"Ofrece soluciones integrales para viviendas particulares con el mejor servicio llave en mano, encargándose de todo para tranquilidad del cliente".

En el sector industrial, reforma estructuras metálicas o de hormigón, con el tratamiento de las estructuras según el soporte que se requiera. También lleva a cabo obras en locales, disponiendo de materiales de calidad en pequeñas y grandes remodelaciones.

Grupo Novohogar se ha posicionado como una opción de confianza para quienes buscan realizar reformas integrales con altos estándares de calidad y diseño. Su enfoque innovador, su capacidad para adaptarse a las necesidades de cada cliente y su compromiso con la excelencia técnica lo convierten en un referente del sector.

Con una amplia gama de servicios, atención personalizada y una trayectoria avalada por reconocimientos, Grupo Novohogar continúa transformando espacios y superando las expectativas de sus clientes.