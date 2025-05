III Jornada de Controversias en Patología Digestiva de Policlíncia Gipuzkoa: Tos persistente, laringitis, carraspera, asma o erosiones dentales: la otra cara del reflujo gastroesofágico

Más de 40 especialistas se reunieron el pasado viernes 9 de mayo en Policlínica Gipuzkoa en la III Jornada de Controversias en Patología Digestiva para debatir sobre casos clínicos complejos, como el reflujo atípico, que a menudo dificultan el diagnóstico y manejo del paciente La tercera edición de la Jornada en Controversias en Patología Digestiva celebrada el pasado 9 de mayo en Policlínica Gipuzkoa congregó a más de 40 profesionales sanitarios de diversas especialidades para debatir sobre patologías digestivas complejas y de difícil abordaje. Este año, uno de los temas protagonistas fue el reflujo gastroesofágico atípico, una variante de esta enfermedad cada vez más frecuente y que plantea importantes retos diagnósticos y terapéuticos.

Se calcula que alrededor del 40% de la población sufrirá algún episodio de reflujo gastroesofágico a lo largo de su vida. No obstante, solo se considera una enfermedad cuando los síntomas se repiten al menos dos veces por semana y afectan a la calidad de vida, es por ello que se estima que la enfermedad por reflujo gastroesofágico afecta aproximadamente al 15% de la población.

Las doctoras Julyssa Cobian y Laura Olondris, especialistas en Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa, abordaron este tema desde un enfoque multidisciplinar. Cobian explicó que el reflujo atípico "se produce cuando el contenido del estómago asciende hacia el esófago y provoca síntomas fuera del aparato digestivo, como tos persistente, laringitis, carraspera, asma o incluso erosiones dentales", lo que puede confundir el diagnóstico y llevar al paciente a consultar a varios especialistas antes de llegar al especialista en Aparato Digestivo.

En estos casos, el proceso diagnóstico puede requerir de pruebas complementarias como la gastroscopia o la pH-metría esofágica de 24 horas, que permite correlacionar los episodios de reflujo con los síntomas del paciente. "Se trata de un estudio más complejo, pero fundamental cuando los síntomas no son los habituales", subrayó Cobian.

Por su parte, la intervención de Olondris se centró en el tratamiento del reflujo atípico, explicando que no todos los pacientes responden a los inhibidores de la bomba de protones (IBPs), el tratamiento estándar para los casos típicos. "Cuando el paciente no mejora con la medicación habitual, es necesario considerar alternativas terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, como cambios en la dieta, en la postura o incluso tratamientos quirúrgicos en casos seleccionados", indicó.

Ambas especialistas destacaron la importancia de estas jornadas por su carácter práctico y participativo. "Compartir experiencias con profesionales de otras disciplinas como otorrinolaringología, neumología o enfermería enriquece el abordaje clínico y mejora la atención al paciente", concluyeron.

La Jornada en Controversias en Patología Digestiva de Policlínica Gipuzkoa se ha consolidado como lugar de encuentro de referencia para profesionales que buscan actualizar conocimientos y debatir sobre los retos actuales en el manejo de las enfermedades digestivas.