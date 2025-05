Bernadí cumple seis décadas de historia

Fundada en Barcelona en 1965, Bernadí es una empresa familiar que ha sabido anticiparse a los cambios de cada época, tres generaciones que se han mantenido fieles a una convicción: los espacios no se entienden sin las personas que los habitan.

Desde sus orígenes, han impulsado la creación de espacios funcionales, sostenibles y emocionalmente conectados con sus usuarios. En esta labor les ha guiado una forma de entender el diseño de los espacios de trabajo basada en la innovación, la escucha activa y la creación compartida, que hoy encuentra un nuevo sentido en el concepto «everywhere office».

El pasado miércoles 14 de mayo, Bernadí celebró su 60 aniversario en el espacio icónico del Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona, en una velada que rindió homenaje a seis décadas de evolución, con la mirada siempre puesta en el futuro.

“Los espacios hablan. Y durante seis décadas, hemos aprendido a escucharlos, a interpretarlos y a darles forma desde el alma. Celebrar este aniversario es también abrazar lo que está por venir: nuevas formas de habitar y de trabajar. Seguimos diseñando juntos el futuro, situando siempre a las personas en el centro de cada proyecto”, comenta Arantxa Bernadí, CEO de la compañía.

THE WORK FORWARD AWARDS by Bernadí

En el marco de la celebración de su 60 aniversario, Bernadí anunció los Work Forward Awards, en colaboración con las principales escuelas de arquitectura y diseño de Barcelona: un certamen dirigido a estudiantes universitarios que desafíen los límites de la creatividad y marquen las tendencias de futuro del workplace.

Los Work Forward Awards se celebrarán a lo largo de este año y de 2026, coincidiendo con la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona, y estarán centrados en tres categorías —Arquitectura, Interiorismo y Producto—, reforzando así la visión holística de la compañía.

Este premio reta a las futuras generaciones de diseñadores y arquitectos a crear espacios que favorezcan el bienestar, la innovación, la sostenibilidad y la flexibilidad, valores fundamentales en la trayectoria de Bernadí. Un Comité Científico y un Jurado independiente compuesto por prestigiosos expertos serán los encargados de seleccionar y premiar las propuestas más innovadoras y disruptivas.

When the design of the workplace goes further

Durante estos 60 años Bernadí ha acompañado a empresas y profesionales en la creación de espacios centrados en las personas. Aunque nacieron enfocados en el sector de oficinas y espacios corporativos, su actividad ha evolucionado hasta convertirlos en un referente del diseño de una gran diversidad de entornos como hospitality, healthcare, education, retail y residential.

En la era del “everywhere office”, en la que las formas de trabajar han cambiado y cualquier lugar puede convertirse en un entorno productivo, Bernadí ha contribuido a crear espacios de trabajo, de colaboración y de convivencia flexibles, híbridos y humanos.

Esta capacidad de reinvención y adaptación a las nuevas realidades está siendo posible gracias al desarrollo de tres pilares estratégicos: el B Method, el espacio Bernadí Hub y la comunidad de expertos The Next.

“Un espacio bien diseñado no solo cumple una función: emociona, conecta y transforma. El reto no está en proyectar formas, sino en crear atmósferas que den respuesta a lo invisible transformándolo en tangible”, afirma Miquel Àngel Julià Hierro, Concept Architect & The Next Curator.

The B Method. A collective approach to achieve unique results.

B Method es el sistema de trabajo creado por Bernadí: una metodología propia que pone en valor la colaboración, la escucha activa y el pensamiento estratégico.

Combina herramientas de vanguardia como Design Thinking, Open Innovation o Manual Thinking, junto con instrumentos propios como los Concept Spaces, una visión holística de los espacios basada en la experiencia del usuario. También aplica estándares de prestigio como el RIBA Plan of Work y el Double Diamond (Design Council) para estructurar procesos creativos y productivos de forma rigurosa.

Todo ello permite a Bernadí crear y desarrollar con sus partners y clientes soluciones únicas, reales y compartidas.

Bernadí Hub. A living ecosystem of creativity and connection.

Situado en Barcelona, Bernadí Hub es mucho más que un showroom. Es un ecosistema vivo de casi mil metros cuadrados diseñado para experimentar, colaborar y generar conocimiento. Concebido a partir de los Concept Spaces, este espacio multifuncional permite vivir en primera persona la filosofía de la compañía y su enfoque holístico del diseño de entornos de trabajo.

En él se reunen clientes, equipo interno, expertos de la comunidad The Next y profesionales del sector en un entorno cambiante y flexible que se adapta a cada ocasión: desde tareas diarias hasta eventos formativos, sesiones de co-creación, presentaciones de producto y actividades de networking. Es un lugar de encuentro tanto para la realización de proyectos con arquitectos e interioristas, como para las más prestigiosas escuelas de Arquitectura y Diseño de Barcelona.

“Cada lugar cobra sentido por las personas que lo habitan. Nuestro Hub no es solo un lugar de encuentro, es el punto de partida para seguir investigando e imaginando de forma colaborativa espacios que inspiran, conectan y evolucionan con la vida.”, destaca Arantxa Bernadí.

Bernadí Hub es, en definitiva, una plataforma activa de inspiración, diálogo y aprendizaje compartido, donde el diseño se convierte en experiencia.

“El espacio corporativo de Bernadí Hub ha pasado de ser una pequeña tienda de mobiliario a un showroom multimarca, para transformarse ahora en un laboratorio en vivo, que es lo que ofrece actualmente el catálogo de soluciones de interiorismo de Bernadí Hub. También ha cambiado el modo de plantear los proyectos, ahora desde un modo multidisciplinar y, por supuesto, se han ampliado los sectores a los que da servicio Bernadí.”, explica Oleguer Bernadí Pérez.

The Next. Expert Leed Innovation

The Next es la comunidad creada por Bernadí y formada por expertos en diseño, arquitectura, tecnología, sostenibilidad y otras disciplinas relacionadas con el diseño de espacios. Bajo la curaduría de Miquel Àngel Julià Hierro, esta comunidad actúa como motor de innovación, pensamiento estratégico y co-creación en los proyectos de Bernadí.

Gracias a esta red de talento, se ofrecen propuestas innovadoras, integrales, conectadas emocionalmente con los usuarios y las tendencias del sector.

“En The Next, se entiende la inteligencia colectiva como catalizador del cambio.”, declara Miquel Àngel Julià Hierro, Concept Architect & The Next Curator.

Gracias a la contribución de la comunidad The Next, Bernadí puede ofrecer a cada cliente una propuesta integral, transversal y emocionalmente conectada con su identidad y con las necesidades reales de los usuarios en cada proyecto.

Tras estos 60 años, en Bernadí siguen como el primer día mirando al futuro con la misma creatividad y servicio al cliente que les vio nacer. Su compromiso es seguir explorando, co-creando y acompañando a sus clientes en la creación de entornos que ayuden a transformar los conceptos en realidades y mejoren las vidas de las personas. Porque diseñar no es solo construir lugares, sino investigar e imaginar escenarios futuros mejores.

“Celebrar este aniversario es también abrazar lo que está por venir: nuevas formas de habitar, de trabajar y de estar juntos. Seguimos diseñando el futuro, situando siempre a las personas en el centro”, afirma Arantxa Bernadí, CEO de la compañía.