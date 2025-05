Expertas en dermocosméticas ofrecen consejos para reducir el tamaño de los poros

Así se mejora el aspecto de los poros con los productos de Byoode, Perricone MD, Medik8, Ambari y Boutijour según expertas dermocosméticas La preocupación por el tamaño de los poros es cada vez más común, especialmente entre quienes buscan una piel uniforme y sin imperfecciones. Aunque el uso de cosméticos adecuados es esencial, los expertos coinciden en que también es necesario modificar ciertos hábitos del estilo de vida para lograr resultados visibles y duraderos.

Alimentación y salud cutánea

La dieta puede influir indirectamente en la apariencia de los poros. "Aunque los alimentos no influyen como tal en el tamaño de los poros, sí pueden influir en la cantidad de grasa que produce la piel. Comidas muy grasas o industriales tienden a provocar exceso de sebo que se deposita en los poros y genera la sensación de que están más dilatados", explica Marta Agustí, asesora nutricional de Advanced Nutrition Programme. A esto se suma el riesgo de aparición de puntos negros. "Si se acumula mucha grasa en los poros y no se trata, tiende a oxidarse, lo que da pie a los famosos puntos negros y, posiblemente, brotes de granitos", añade Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

Tabaco, alcohol y poros dilatados

Los hábitos nocivos también afectan directamente a la salud cutánea. "Fumar disminuye el oxígeno y los nutrientes que llegan a la piel, además de producir una vasodilatación sanguínea a medio-largo plazo. Esto debilita la estructura de la piel y provoca que los poros se vean más grandes", indica Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, añade que el alcohol "deshidrata la piel y dilata los vasos sanguíneos, lo que influye en que los poros se aprecien más marcados. Produce procesos inflamatorios que derivan en glicación, es decir, en una reducción de colágeno en la piel, que puede acentuar la sensación de poro dilatado".

Activos cosméticos clave

Para mejorar la apariencia de los poros es esencial incluir activos eficaces en la rutina cosmética. "Aquellos activos capaces de exfoliar o activar los procesos de regeneración de la piel, como los ácidos glicólico, salicílico o el retinol, ayudarán a que los poros se vean más pequeños en apariencia, con sensación de estar la piel más pulida", indica Isabel Reverte, directora dermocosmética de Ambari. Según Estefanía Nieto, de Medik8, "a veces, los poros parecen más grandes por el cúmulo de células muertas si hay escasez de exfoliación. También parecen más grandes cuando la piel necesita un boost de regeneración, algo para lo que pueden ayudar altas concentraciones de activos como el retinal, los péptidos o la vitamina C".

¿Se pueden cerrar los poros?

En realidad, no. "Los poros son estáticos, no aumentan ni se reducen", aclara Raquel González, de Byoode. Sin embargo, sí es posible mejorar su aspecto: "Al eliminar células muertas y conseguir que se genere nuevo tejido, por ejemplo, con retinoides, la sensación visual es de que el poro es más fino y se ve la piel más pulida", concluye.

Exfoliantes recomendados

Adzuki & Ragi Fantasy de Byoode (39€): exfoliante facial, corporal y capilar con ácido fítico, gluconolactona y caolín. Disponible en Byoode.com y Amazon.

Gold Profection22 Mask de Ambari (115€): mascarilla con 22% de AHA, Reishi y CBD. A la venta en Purenichelab.com.

Daily Brightening & Exfoliating Peel de Perricone MD (82€): suero exfoliante diario con vitamina C Ester, AHA, PHA y enzimas. En Perriconemd.es.

Press & Clear de Medik8 (41 €): tónico diario con 5,5% de gluconolactona, ácido salicílico y sake. En Medik8.es. Sérums perfeccionadores

Retin-A Night de Byoode (75€): combinación de retinal y retinART con péptidos y antioxidantes. En Byoode.com y Amazon.

CCC + Ferulic Brightening Complex 20% de Perricone MD (171€): tres formas de vitamina C, ácido ferúlico y vitamina E. Disponible en Perriconemd.es.

Liquid Peptides Advanced de Medik8 (95€): fórmula con MiniProteins™, Matrixyl 3000™ y ácido hialurónico. A la venta en Medik8.es.

Snow Lotus Lifting Serum de Boutijour (69€): sérum calmante con camelia, flor de loto de nieve y niacinamida. Disponible en Purenichelab.com.