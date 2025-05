Llega el eLogistics Connect, el evento clave para el futuro de la logística en el ecommerce

Expertos y líderes del sector se darán cita en Madrid el miércoles, 21 de mayo, en la principal feria sobre logística en el sector ecommerce, en la que participarán reconocidas empresas como IKEA, Metro de Madrid, CTT Express, TEMU, The Art Company, Auctane, Silbon, PcComponentes o Alcampo, entre otras El próximo 21 de mayo, Madrid acogerá la primera edición de eLogistics Connect, evento que reunirá a los principales actores del sector logístico y del comercio electrónico para debatir sobre los grandes retos del presente y el futuro de la cadena de suministro. Organizado por Ecommerce News, el encuentro tendrá lugar en la Sala Truss del Movistar Arena y promete ser una cita clave para entender cómo la logística impulsa la competitividad en el eCommerce.

Durante la jornada, se debatirán temas estratégicos como la eficiencia en la última milla, la logística inversa, la sostenibilidad, la automatización de almacenes y el comercio crossborder. Además, se destacará la creciente importancia de la experiencia de usuario en un entorno omnicanal.

La jornada comenzará con la presentación del estudio sobre logística eCommerce elaborado por UNO Logística en colaboración con Ecommerce News, un informe que ofrecerá una visión actualizada de las principales tendencias y desafíos del sector.

A continuación, se llevarán a cabo dos mesas redondas con destacados ponentes de empresas líderes:

"Revolucionando la Última Milla: Una Conversación Íntima" , en la que participarán ponentes como Rafa Villa Martínez , Head of Logistics de Metro de Madrid; David Bernabeu , CEO de Citibox; José Antonio Vico , Chief Digital Officer de De Ruy; y Diego Aparicio , Strategic Sourcing Country Manager de IKEA España.

moderada por Ramón Abalo, CEO & Managing Director del Grupo ARTOS. Participarán Noelia Lázaro, Product Marketing Manager de Auctane; Dingkai Fang, Senior Business Development Manager en Temu; y Antonio Martínez, Director de Logística del grupo The Art Company. De igual manera, a medida que avance la mañana, eLogistics Connect pondrá el foco en temas como la preparación del almacén en tiempos de alta demanda, sostenibilidad en logística o devoluciones. Así, los asistentes podrán disfrutar de ponentes de alto valor como Santiago Rivero de Logisfashion; Bertrand Renault de Iskaypet; Carlos Andonegui de Vinopremier.com; Juan Rodríguez, Fulfilment Manager de GLS; Víctor Juárez de Creators Co; Miguel de la Hera de Miravia; Jordi Codina, Business Manager de PcComponentes; Aécio Dantas de Silbon; José Nemesio de TIPSA; Gisell Salazar de Hamylen; Ramón García, Director de CEL; Oriol López de Celeritas; Luis Florit Ballester de InPost; Carlos M. García de Dyson; y Santiago Nonzioli de Alcampo.

Como broche final de la jornada, el evento contará con un panel para hablar del futuro de la logística. Participarán Nuria Fuentes, Co-Fundadora de MELYT; José Luis Morato, Senior Manager Principal de Miebach Consulting; Henrique Araújo, Engagement Manager de McKinsey & Company; y Jordi Vallcorba, CEO en Óvtimo.

Por último, destacar que el evento también cuenta con el apoyo de destacados patrocinadores como CTT Express, Celeritas, Citibox, Cainiao, Spring GDS, Packlink – Simply Shipping / Auctane, Logisfashion, GLS, InPost, TIPSA, TGW, Miebach y Embacor, con el partners estratégico UNO Logística y la colaboración de CITET, CEL, MELYT, Axicom y Vinopremier, que han apostado por este foro como un espacio clave para el futuro de la logística eCommerce.