R-Glucose y Berberina, la innovadora solución que ayuda a controlar los picos de glucosa

Con la llegada del buen tiempo, llegan también las comidas copiosas, el exceso de helados y bebidas azucaradas y con ellos los picos de glucosa. La glucosa es la fuente de energía preferida de nuestro cuerpo, pero cuando se producen sobresaltos recurrentes de glucosa, el metabolismo de grasas disminuye, contribuyendo a su acumulación y al aumento de peso. Para abordar este desafío de forma innovadora, Longevitas, presenta R-Glucose Una pregunta recurrente es por qué a pesar de haber comido, una persona vuelve a tener hambre poco tiempo después. La respuesta a esta pregunta se encuentra en los picos de glucosa.

Se trata de aumentos rápidos y elevados de azúcar en sangre después de comer, especialmente aquellos alimentos ricos en carbohidratos y azúcares. Cuando se consumen estos alimentos, el sistema digestivo los descompone en glucosa, que pasa al torrente sanguíneo, provocando un aumento en sus niveles. El páncreas responde rápidamente, segregando insulina, una hormona que ayuda a las células del cuerpo a absorber la glucosa y usarla como energía. Pero estos picos van seguidos normalmente de descensos abruptos en forma de señal para el cuerpo de que falta energía, provocando esa sensación de hambre prematura y llevando al organismo a una montaña rusa de los niveles de glucosa en el cuerpo.

Controlar los picos de glucosa no solo ayuda a sentirse mejor cada día, sino que también pueden prevenir problemas serios de salud -riesgo de enfermedades cardiovasculares- y son una gran estrategia para el control del peso y mejorar la salud metabólica.

Para ello, se puede apoyar en cuatro pilares: la dieta, el ejercicio, el descanso y la suplementación:

Se debe llevar una alimentación equilibrada, evitando carbohidratos refinados y eligiendo en su lugar carbohidratos integrales, legumbres y verduras, con alto contenido en fibra, que ralentiza la absorción. Se debe combinar con proteínas y grasas saludables, que contribuyen al efecto saciante del alimento.

El ejercicio también es clave para mantener un buen estado de salud, y especialmente si el objetivo es perder peso. El deporte ayuda a mantener los niveles de glucosa estables, y a utilizar fuentes de energía alternativas, como la grasa.

Y un buen descanso ayuda a regular las hormonas que controlan el apetito y el metabolismo. La falta de sueño puede alterar la leptina, hormona que disminuye el apetito y tiende a disminuir con la falta de sueño, y la grelina, hormona que produce hambre y tiende a aumentar cuando nos falta sueño. Esto puede llevar a un aumento del apetito y, por tanto, una mayor ingesta de alimentos. Para completar todo ello, desde Longevitas se presenta R-Glucose, un suplemento innovador que contiene la patente Reducose® y que ayuda a controlar los picos de glucosa, evitando que se absorba en exceso en el intestino.

R -Glucose y Berberina con Silimarina

R-Glucose supone, además, una alternativa natural y segura, gracias a su composición, que ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre de forma eficiente,

contribuyendo a la prevención de complicaciones, y al control de peso y, como comenta el Dr. Ángel Durántez quién afirma que "anticiparse y mejorar su glucemia sin esperar a dar el salto a niveles de prediabetes es sin duda, de gran valor".

La fórmula avanzada de R-Glucose incluye compuestos bioactivos como la naringenina, el extracto de canela o el extracto de alcachofa, ingredientes que no solo ayudan a regular la glucosa, sino que también proporcionan beneficios antioxidantes y antiinflamatoriosmejorando el bienestar general.

Este suplemento junto con el deporte, un sueño reparador y una buena dieta, evitando carbohidratos refinados, ayudará a mantener los niveles de glucosa en sangre bajo control y favoreciendo un bienestar saludable.

La combinación de R-Glucose conla Berberina con Silimarina ofrece una estrategia eficaz para el control de peso. Mientras el R-Glucose controla los picos de glucosa durante las comidas, la Berberina mejora la sensibilidad a la insulina y regula el metabolismo de la glucosa, facilitando una mejor gestión de los niveles de azúcar en sangre durante todo el día y reduciendo el almacenamiento de grasa.

Juntos, estos suplementos no solo ayudan a controlar el peso corporal, sino que también mejoran la salud metabólica general, proporcionando un enfoque natural y efectivo para la pérdida de peso.

R- Glucose

Se recomienda tomar 2 cápsulas al día con abundante agua.

Control de los picos de glucosa tras la ingesta de alimentos

Mejora de la sensibilidad a la insulina

Propiedades antioxidantes

Efectos antiinflamatorios

Control del peso

Protege las células pancreáticas

Reduce la absorción de carbohidratos Berberina con silimarina

Se recomienda tomar 1 o 2 cápsulas al día.

Ayuda a apoyar la función hepática.

Ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre.

Ayuda a reducir los niveles de triglicéridos plasmáticos.

Ayuda a regular la presión sanguínea. La combinación de Berberina con Silimarina , frente a otras opciones que solo contienen Berberina, es un gran avance tecnológico diferencial con respecto a otros productos parecidos del mercado.

La Silimarina mejora la biodisponibilidad de la Berberina, potenciando sus efectos metabólicos, antioxidantes y antiinflamatorios, mientras que ambas sustancias juntas pueden ofrecer una protección hepática mejorada y un mejor control glucémico.

Esto hace que su uso combinado sea una opción única y muy atractiva para mejorar la salud general y metabólica.