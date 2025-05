iProperty; La primera plataforma ProTech de España que transforma la venta y alquiler de propiedades para particulares

Madrid, 12 de mayo de 2025 – iProperty es una plataforma inmobiliaria ProTech que ofrece soluciones tecnológicas de vanguardia para la compra, venta y alquiler de propiedades. Impulsada por inteligencia artificial, permite a cualquier particular acceder a servicios profesionales de gestoría inmobiliaria de forma 100% online, con atención 24/7, máxima seguridad y eficiencia. iProperty opera en España y Latinoamérica, posicionándose como el portal inmobiliario inteligente del futuro.

En un sector dominado por agencias tradicionales y comisiones elevadas, iProperty se posiciona como la primera plataforma PropTech de España en ofrecer a propietarios particulares todos los servicios de una agencia inmobiliaria… pero por una cuota muy baja y con asistencia legal 100% online.

Impulsado por inteligencia artificial (IA), iProperty transforma la experiencia de venta y alquiler, poniendo a disposición de vendedores y arrendadores particulares un sistema inteligente, legal, rápido y sin intermediarios.

Servicios exclusivos para particulares, sin comisiones iProperty pone a disposición de los particulares dos planes inteligentes, diseñados para que cualquier propietario pueda gestionar su proceso de venta o alquiler de forma segura, sencilla y completamente online, sin intermediarios ni comisiones elevadas:

Plan Gestoría Inmobiliaria: pensado para quienes desean vender su vivienda con respaldo profesional, ofreciendo seguridad jurídica y un proceso ágil.

Plan Gestoría Legal Plus: especializado en operaciones complejas como herencias, divorcios o copropiedades, con acompañamiento legal avanzado y personalizado.

Ambos planes incluyen: Asesoramiento legal y fiscal 24/7, con abogados y gestores inmobiliarios expertos. Gestoría integral online, que cubre desde la redacción de contratos hasta certificados energéticos y notas simples. Visibilidad destacada en los anuncios. Home Staging virtual con IA, para presentar la propiedad de forma más atractiva y profesional. Calendario inteligente de visitas, tanto presenciales como virtuales. Soporte personalizado y completamente digital, sin desplazamientos ni oficinas físicas y mucho más.

“Somos la primera plataforma ProTech en España que ofrece este tipo de servicios para particulares. Nuestro objetivo es que cualquier persona pueda vender o alquilar su propiedad con la misma profesionalidad que una agencia, pero de forma más accesible, 100% online, sin comisiones y con total transparencia”, explican desde el equipo de iProperty.

Todo el poder de una agencia... desde el móvil iProperty democratiza el acceso a los servicios inmobiliarios avanzados, ofreciendo a cualquier particular una gestoría completa online, gestionada por profesionales inmobiliarios y jurídicos, sin comisiones ni complicaciones. Todo el proceso se realiza desde una plataforma intuitiva, disponible 24 horas, con soporte en tiempo real. El uso de IA es uno de los pilares de iProperty. Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden:

Optimizar automáticamente sus anuncios para ganar visibilidad.

Recibir asistencia legal y técnica personalizada durante todo el proceso.

Automatizar y simplificar gestiones que antes requerían múltiples intermediarios.

“Queremos ofrecer una experiencia moderna, segura y eficiente. Hoy, con tecnología, se pueden eliminar barreras, reducir costes y garantizar que cada propietario tenga el control total de su operación”, afirman desde iProperty.

Un modelo disruptivo que marca el futuro del sector iProperty no solo ofrece un servicio más económico: marca un nuevo estándar en el sector inmobiliario. Su enfoque digital permite eliminar intermediarios innecesarios, ahorrar tiempo y dinero a los usuarios y acceder a una gestoría inmobiliaria especializada sin moverse de casa. Este nuevo enfoque convierte a iProperty en una solución única en el mercado, ideal para quienes buscan profesionalidad, tecnología y autonomía. Si eres particular y estás pensando en vender o alquilar, iProperty te ofrece todo lo que necesitas, sin comisiones, sin letra pequeña y con total transparencia. Este enfoque coloca a la plataforma como el futuro del sector inmobiliario, facilitando la vida de miles de propietarios particulares.

Visitarlos en iproperty.es

Seguirlos en redes sociales: Facebook | Instagram