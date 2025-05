´Secta lo será usted´; 18 voces se unen en esta obra colectiva para denunciar ´la difamación mediática a una escuela de desarrollo personal´.

CÍRCULO ROJO.- Dieciocho personas, entre ellas una adolescente de 12 años y adultos con una larga trayectoria profesional, se han unido para contar su verdad en el libro “SECTA LO SERÁ USTED. Crónica de una traición anunciada”. La obra, escrita a lo largo de más de un año por los alumnos de la Escuela “Aquí y Ahora”, surge como respuesta a lo que sus autores describen como una campaña de persecución mediática y judicial sin precedentes.

A través de relatos personales, cartas abiertas y poesía, los autores reconstruyen su experiencia dentro de la escuela de desarrollo personal “Aquí y Ahora – A la Vera de Dios”, situada en la comarca de La Vera (Cáceres). Lo que para ellos fue un proceso de aprendizaje, convivencia y sanación emocional, terminó convirtiéndose, según relatan ellos mismos, en el centro de acusaciones públicas, titulares sensacionalistas y una intervención policial que describen como desproporcionada y traumática.

“Nos costó más de un año escribirlo. Era difícil asimilar lo que estábamos viviendo. Esta obra ha sido una forma de ayudarnos a sanar”, afirman los autores.

El libro se presenta como una crónica coral que denuncia la tergiversación mediática de su experiencia y el dolor que supuso ver cómo una propuesta de vida alternativa era retratada como una “secta destructiva” o una “organización millonaria”, en lo que los autores consideran un relato ficticio y malintencionado.

Además de los testimonios, el lector encontrará los poemas de Itziar, una de las terapeutas señaladas por los medios, que relata su proceso de refugio espiritual en San Sebastián de Garabandal tras el estallido del caso. La obra incluye también un artículo final escrito por los terapeutas Itziar y José Carlos, que aborda los mecanismos de difamación pública.

La publicación ya está disponible y puede adquirirse a través de la página web del colectivo: www.aquiyahora.es.

SINOPSIS

¿Qué ocurre cuando se desata una caza de brujas disfrazada de justicia?

Este libro no es una novela, aunque tiene la tensión de un thriller. Es un testimonio colectivo. Dieciocho personas, desde una adolescente de doce años hasta adultos con décadas de experiencia profesional, se reúnen para contar su verdad: la vida en una escuela de desarrollo personal que acabó convertida en el blanco de una acusación mediática brutal.

A través de relatos personales, cartas abiertas y poemas, los autores comparten lo vivido en Aquí y Ahora - A la Vera de Dios: la convivencia, el trabajo terapéutico, el amor, los conflictos… y también el dolor de ver cómo todo eso se transforma en titulares sensacionalistas, denuncias sin pruebas y puertas abiertas que se derriban con metralletas.

Este libro no busca convencerte, solo abrir una ventana a lo que no se ha querido escuchar. Lo que vas a leer es crudo, emotivo y valiente. Una respuesta al silencio forzado, una defensa sin artificios de la dignidad frente al juicio público.

Porque hay historias que, por muy incómodas que sean, merecen ser contadas, pero no con el morbo que pudieran haber provocado los medios de comunicación que les perseguían los días posteriores al asalto y hasta bastante tiempo después, sino con la propia voz de sus protagonistas.

El final de esta historia solo puede ser que salga a la luz la verdad.

Si alguien ha sufrido una persecución semejante a esta y se siente identificado, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros para evitar que otras personas puedan llegar a vivir una injusticia parecida.

aquiyahoraenlavera@gmail.com