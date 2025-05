Cerralmeria lanza una campaña para evitar estafas comunes en servicios de cerrajería

La proliferación de fraudes en el sector de la cerrajería, especialmente en contextos de urgencia, ha encendido las alarmas tanto entre profesionales como entre organismos reguladores. En este escenario, Cerralmeria, empresa local especializada en cerrajería urgente y no urgente, ha lanzado una campaña informativa con el objetivo de alertar sobre las estafas más frecuentes.

Con años de experiencia en Almería y una clara apuesta por la transparencia, Cerralmeria busca ofrecer al público las herramientas necesarias para reconocer prácticas publicitarias engañosas y protegerse ante situaciones abusivas en un sector altamente expuesto a la desinformación.

Publicidad engañosa: cómo identificarla y evitar caer en fraudes En su campaña, Cerralmeria advierte de los métodos más utilizados por empresas que se presentan como cerrajeros, pero que en realidad operan sin formación acreditada ni presencia local. Entre los indicios más comunes se encuentran anuncios con precios muy bajos que luego esconden recargos desproporcionados, como “Apertura desde 5 €”, una cifra incompatible con el coste real de un servicio profesional.

Además, estos operadores suelen utilizar líneas telefónicas con prefijos de otras provincias o sin ubicación clara, lo que impide comprobar su presencia en Almería. También recurren a sitios web genéricos, sin datos de contacto verificables ni identidad empresarial concreta.

En su blog, Cerralmeria desarrolla contenidos específicos para ayudar a detectar este tipo de fraudes, con recomendaciones claras para actuar con seguridad. La empresa ha documentado incluso casos reales, como el de un cliente que pagó 260 € por una simple apertura sin cambio de cerradura, tras haber contactado con uno de estos anuncios.

La ausencia de factura o garantías tras la intervención es otra señal de alerta, ya que impide cualquier reclamación posterior si el trabajo no queda bien ejecutado.

El precedente de Google impulsa nuevas medidas de prevención en el ámbito digital La preocupación por las estafas en cerrajería no es nueva. El año pasado, Google anunció la eliminación de anuncios de cerrajeros en los resultados patrocinados en España, medida ya aplicada en otros países europeos. Esta decisión respondió al elevado número de denuncias por fraudes derivados de anuncios engañosos que, aprovechando la urgencia, derivaban en cobros abusivos e incluso robos.

Cerralmeria, que opera en zonas como El Zapillo, Retamar y Aguadulce, ha recogido múltiples casos reales en los que los clientes recurrieron a sus servicios tras experiencias negativas con anuncios sospechosos. La empresa mantiene una web clara, con tarifas orientativas y contenido educativo.

Con esta campaña, Cerralmeria refuerza su compromiso con una cerrajería transparente, local y ética, consolidando su papel en la prevención de fraudes que afectan a usuarios en situaciones de vulnerabilidad.