Ana María Siles Rodríguez presenta ´La vida sabe lo que hace´, un viaje transformador a través de la enfermedad hacia el autoconocimiento.

CÍRCULO ROJO.- Editorial Círculo Rojo publica “La vida sabe lo que hace”, la emotiva obra de la médica y terapeuta Ana María Siles Rodríguez, una historia de superación personal que invita a reflexionar sobre el sentido de la vida, el papel de la enfermedad y la sabiduría inherente al destino de cada ser humano.

Con una sensibilidad profunda y una honestidad desarmante, Ana María Siles nos ofrece en esta obra un relato autobiográfico íntimo que entrelaza su experiencia profesional como hematóloga con su vivencia personal del cáncer de mama. A lo largo de sus páginas, la autora transforma su dolor en un mensaje esperanzador, revelando cómo los momentos de crisis pueden ser puntos de inflexión que nos empujan hacia una existencia más auténtica y consciente.

“Gracias a la enfermedad, encontré una medicina integrativa que da ahora respuestas a mis preguntas y cuyo fundamento es la Antroposofía”, señala la autora.

Durante más de tres años de escritura y revisión, impulsada por el consejo de una amiga que le pidió más profundidad biográfica, Ana María se adentra en su pasado para trazar el hilo invisible que conecta sus vivencias. En el proceso, destaca herramientas fundamentales en su evolución personal como la meditación, el yoga, el arte y la astrología, con especial énfasis en la Antroposofía, a la que dedica un capítulo completo.

Un libro para transformar la mirada sobre la enfermedad

“La vida sabe lo que hace” no es solo un testimonio personal, sino una guía emocional y espiritual para cualquier lector que atraviese una enfermedad grave —especialmente cáncer— o que simplemente sienta el deseo de reconectar con el sentido profundo de su vida. La autora sostiene que los síntomas y las enfermedades no deben entenderse solo como amenazas, sino como señales reveladoras del camino interno.

“No considero que mi vida sea especial, es una vida corriente, pero única como la de cualquiera”, dice Ana María, que invita al lector a mirar su propia biografía con otros ojos.

SINOPSIS

Se trata de un viaje íntimo de la autora a través del miedo a la muerte y la enfermedad, mediante el cual descubre un sentido más profundo y espiritual de la vida.

Al enfrentar su diagnóstico de cáncer de mama, se plantea para qué le toca vivir eso, y en el camino va encontrando respuestas. Sugiere que la enfermedad está relacionada con nudos y conflictos emocionales no resueltos. Así, invita al lector a mirar más allá del diagnóstico médico y a entender la enfermedad como una aliada para el crecimiento y la transformación personal.

A lo largo del recorrido, entrelaza experiencias personales con elementos de espiritualidad, como la meditación, la astrología y la antroposofía, un camino de conocimiento que le ayudó a dar un giro total a su vida. Desde esa visión, aborda interesantes reflexiones acerca de la constitución del ser humano, la relación entre cuerpo, alma y espíritu, las leyes biográficas y el sentido evolutivo del karma y la reencarnación.

El tono del libro es amable y cercano, logrando transmitir una sensación de paz y aceptación a través de una prosa clara y accesible.

Es una lectura que puede resonar profundamente tanto en quienes han pasado por experiencias similares como en aquellos que buscan respuestas sobre el sentido de la vida.

AUTOR

Ana María Siles Rodríguez (Tetuán, Marruecos, 1954) vive en Málaga, donde realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina. Posteriormente, se especializó en hematología en el hospital Carlos Haya de dicha ciudad, donde ejerció la mayor parte de su carrera hasta su jubilación.

Se considera una lectora y buscadora empedernida, amante de la naturaleza, la belleza y el arte.

El cáncer, como crisis vital, fue el detonante para comenzar a pintar acuarelas, actividad que la nutre y apasiona. Aunque nunca pensó en escribir, se animó a hacerlo para compartir su aprendizaje a través de la enfermedad en esta, su primera obra.