OhMyKoko impulsa una nueva visión del cuidado solar con antioxidantes naturales y cosmética activista

En un momento en que el cuidado de la piel y el respeto por el medio ambiente convergen con mayor fuerza, nuevas propuestas buscan transformar la manera en que se concibe la fotoprotección. La tendencia creciente hacia alternativas más limpias y responsables ha llevado a diversas marcas a replantear el uso de filtros solares convencionales. En este contexto, surge una innovadora solución que se alinea con los principios de la cosmética activista, apostando por fórmulas naturales y eficaces sin recurrir a filtros químicos ni físicos tradicionales.

OhMyKoko, firma española fundada por madre e hija, Helena y Rosa Torres, ha desarrollado una propuesta diferencial: proteger la piel de forma complementaria mediante activos antioxidantes de alta eficacia que combaten el daño solar desde una perspectiva preventiva. Su producto estrella, It’s Vitamin C Serum, actúa como escudo frente al fotoenvejecimiento, reforzando las defensas cutáneas sin bloquear la radiación solar. Esto lo convierte en un aliado ideal para quienes apuestan por una exposición responsable y consciente, siempre acompañada de protección adecuada según el tipo de piel y las circunstancias.

Complemento antioxidante para una protección solar más completa Lejos de ofrecer una protección opaca y superficial, este sérum antioxidante propone una nuevalógica: reforzar la piel desde el interior mediante ingredientes como la vitamina C estable, astaxantina y extractos de zanahoria. Gracias a esta combinación, el producto ayuda a prevenir el estrés oxidativo provocado por la exposición solar, sin alterar el equilibrio del microbioma ni generar residuos contaminantes en mares o ríos.

Desde OhMyKoko se subraya que muchos filtros solares químicos generan debate por su impacto ambiental y su potencial irritación en pieles sensibles. Por ello, en lugar de ocultar o sobreproteger, la marca aboga por informar, formar y empoderar. Transparencia como base del cuidado real. Por otro lado, la decisión de prescindir de filtros solares responde a un criterio consciente: fórmulas limpias, transparentes y centradas en lo que realmente necesita la piel. Así, se permite que cada persona elija el SPF más adecuado según sus características y contexto, sin renunciar a productos que traten, nutran y refuercen.

La fórmula ha sido diseñada para pieles sensibles y está libre de siliconas, parabenos y perfumes sintéticos, en línea con el compromiso ético de la marca. Todo ello se enmarca dentro de un modelo que prioriza la transparencia y el consumo consciente, valores centrales de la cosmética activista que OhMyKoko defiende desde su creación.

Compromiso con el planeta y la piel Más allá del producto, la propuesta representa una declaración de principios: promover un estilo de vida donde el respeto por el cuerpo y el entorno no sean excluyentes. Desde su formulación hasta su presentación, cada decisión responde a una lógica sostenible, vegana y cruelty-free.

Con esta iniciativa, OhMyKoko reafirma su papel como pionera en una nueva generación de cuidado solar, donde el refuerzo antioxidante se convierte en una nueva capa de defensa frente al daño solar: una posibilidad real y complementaria que cuida la piel sin comprometer el planeta.