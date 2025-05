AmaMagdalena; El lujo navega por el alma de Colombia

Un hito para el turismo fluvial colombiano

El río Magdalena, símbolo vivo de la historia y la cultura colombiana, ha sido testigo de un momento relevante: el zarpe del AmaMagdalena, el primer crucero fluvial de lujo de AmaWaterways que recorre sus aguas. Esta innovadora propuesta no solo redefine el concepto de viaje en Colombia, sino que proyecta al país como un nuevo destino de alta gama en el mapa mundial del turismo.

Este crucero, operado con los más altos estándares de calidad internacional, ofrece una travesía de siete noches entre Cartagena y Barranquilla, una ruta cuidadosamente diseñada para mostrar lo mejor del Caribe colombiano, tanto en su naturaleza exuberante como en su vibrante patrimonio cultural.

Una experiencia de lujo con sabor local Con capacidad para 60 pasajeros, el AmaMagdalena es una embarcación construida con una mirada sensible a la identidad nacional. Desde sus interiores inspirados en la artesanía y el diseño colombiano, hasta su oferta gastronómica que fusiona ingredientes locales con técnicas gourmet, cada detalle está pensado para brindar una experiencia inolvidable.

Los viajeros a bordo disfrutan de suites espaciosas, piscina al aire libre, gimnasio, salones panorámicos y entretenimiento cultural en vivo. Las excursiones en tierra, guiadas por expertos, permiten descubrir pueblos palafitos, ciudades coloniales y mercados tradicionales, siempre con un enfoque respetuoso y auténtico.

Una ruta por la historia y la biodiversidad El itinerario del AmaMagdalena atraviesa una de las regiones más ricas y diversas del país. Paradas como Mompox, declarada Patrimonio de la Humanidad, permiten explorar joyas de la arquitectura colonial. En Nueva Venecia, los viajeros se asombran con la vida sobre el agua, mientras que en Magangué y otras localidades ribereñas se vive la esencia del Caribe profundo, donde la música, el arte y la hospitalidad son protagonistas.

Además de la oferta cultural, el recorrido permite apreciar la biodiversidad del Magdalena Medio, sus aves exóticas, manglares y ecosistemas únicos. Todo en un entorno cuidadosamente diseñado para minimizar el impacto ambiental.

Impulso económico y transformación regional Más allá del turismo, el AmaMagdalena es una apuesta por el desarrollo territorial. Su operación ha generado empleos, fortalecido cadenas de valor y motivado inversiones en infraestructura turística en múltiples municipios. Malecones, ciclorrutas y espacios públicos se han revitalizado, creando una red de destinos preparados para recibir a viajeros del mundo bajo un enfoque de turismo sostenible.

Este proyecto representa una sinergia entre sector público y privado que beneficia tanto a visitantes como a comunidades locales, integrando sostenibilidad, cultura y economía en una sola visión.

Itinerarios para 2025 El AmaMagdalena comenzó sus operaciones con su viaje inaugural el 12 de abril de 2025. A lo largo del año, continuará ofreciendo itinerarios de 7 noches entre Cartagena y Barranquilla (y viceversa).

A partir de junio de 2025, se sumará el crucero AmaMelodia, lo que permitirá duplicar la frecuencia de salidas y aumentar la capacidad, brindando así una experiencia exclusiva y transformadora a un público internacional cada vez más interesado en descubrir el encanto del río Magdalena.

Entre las salidas destacadas del verano de 2025 se encuentran:

14 de junio de 2025: “Magic of Colombia” es una salida del AmaMagdalena desde Barranquilla hacia Cartagena. El precio por persona comienza desde aproximadamente 3,400€.

5 de julio de 2025: “Wonders of Colombia” es una salida del AmaMagdalena desde Cartagena hacia Barranquilla. El precio por persona comienza desde aproximadamente 3,400€.

Estos itinerarios de lujo incluyen alojamiento en camarotes con balcón, gastronomía gourmet, excursiones guiadas y una inmersión cultural en destinos como Mompox, Magangué y Nueva Venecia.

Navegar el Magdalena: un sueño hecho realidad El AmaMagdalena no es solo un crucero. Es un homenaje flotante a la riqueza de Colombia. Una oportunidad de redescubrir el país desde una perspectiva íntima y privilegiada, siguiendo el curso del río que ha inspirado generaciones.

Hoy, navegar por el Magdalena es hacerlo con los sentidos despiertos, con el corazón abierto y con el lujo como medio para vivir una experiencia transformadora.