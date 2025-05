Daños graves y fallecimientos a causa del gran apagón; responsabilidad y posibilidad de reclamación

¿Se puede reclamar una indemnización por los daños sufridos durante un gran apagón? ¿Existe responsabilidad legal en casos de fallecimiento o lesiones graves? En este artículo, los abogados de BCVLex exploran las bases jurídicas para exigir responsabilidades por los efectos de un corte masivo de suministro eléctrico, desde la perspectiva de la responsabilidad civil y la responsabilidad patrimonial de la Administración.

¿Qué consecuencias legales puede tener un gran apagón? Cuando se produce un apagón generalizado, sus consecuencias pueden ir mucho más allá de la simple incomodidad doméstica. Pacientes que dependen de equipos médicos eléctricos, personas atrapadas en ascensores, accidentes de tráfico por fallos en los semáforos, interrupción de servicios básicos… En los casos más graves, estos cortes pueden derivar en daños personales irreparables e incluso fallecimientos.

¿Existe responsabilidad legal? ¿Quién debe responder? Desde el punto de vista legal, las víctimas de un gran apagón pueden reclamar indemnización por daños y perjuicios siempre que se pueda demostrar:

La existencia de un daño real y evaluable (lesiones, fallecimiento, pérdidas económicas…).

Una relación de causalidad entre el apagón y ese daño.

Un comportamiento negligente o una falta de diligencia por parte de los responsables del sistema eléctrico o de las administraciones competentes.

Esto puede dar lugar a dos tipos de reclamación:

Reclamación por responsabilidad civil

Las compañías eléctricas tienen un deber legal de garantizar la continuidad y seguridad del suministro. Si el apagón se debió a una negligencia, mantenimiento deficiente o falta de respuesta adecuada, las víctimas o sus familiares pueden presentar una demanda por responsabilidad civil, tanto por daños materiales como por daños morales o personales, incluidos los fallecimientos.

Reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado

En algunos casos, la causa del apagón puede estar vinculada a fallos de supervisión o gestión por parte de organismos públicos. En estas situaciones se puede activar la responsabilidad patrimonial de la Administración, reconocida en el ordenamiento jurídico español. Esto permite solicitar una compensación económica sin necesidad de probar dolo o culpa, siempre que se demuestre que el servicio público ha funcionado de forma anormal y ha causado un perjuicio.

¿Qué dificultades existen para reclamar? La principal dificultad suele ser la prueba del nexo causal entre el apagón y el daño sufrido. Además, las compañías pueden alegar fuerza mayor (tormentas, ciberataques, etc.) para eludir su responsabilidad. Por ello, es fundamental contar con el asesoramiento legal adecuado desde el primer momento.

Conclusión

Un gran apagón no es solo un incidente técnico: puede suponer un riesgo real para la vida y la seguridad. En los casos de daños graves o fallecimientos, existe la posibilidad de reclamar legalmente si se demuestra la responsabilidad del operador eléctrico o de la administración. En BCVLex Abogados, te ofrecemos el conocimiento, la experiencia y la dedicación necesarios para defender tus derechos.

